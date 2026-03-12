La Salle: Single-family home goes for $551,500

A single-family residence located at 37 Conservation Court in La Salle has a new owner since Feb. 24.
The 2,366-square-foot house, built in 2006, was sold for $551,500, or $233 per square foot. This single-story house has three bedrooms and three bathrooms. The lot of the property covers an area of 0.8 acres.
Other homes that have recently been sold close by include:
· In February, a 5,241-square-foot single-family residence at 34 Conservation Court in La Salle sold for $740,000, a price per square foot of $141. The home has six bedrooms and six bathrooms.
· A 1,998-square-foot single-family residence at 802 Ann Marie Drive in La Salle, sold in September 2025, for $455,000, a price per square foot of $228.
· At 49 Oak Ridge Drive in La Salle, in September 2025, a 2,236-square-foot single-family residence was sold for $376,000, a price per square foot of $168.