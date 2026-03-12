Dixon: Single-family home built in 1925 sells for $177,500

A 1,968-square-foot single-family residence, built in 1925, has changed hands.
The house at 1737 North Brinton Avenue in Dixon was sold on Feb. 18 for $177,500, or $90 per square foot. This is a two-story house. The property sits on a 1.3-acre lot.
Other homes in Dixon have recently changed hands nearby:
· A 1,782-square-foot single-family residence at 433 North Apple Street, sold in December 2025, for $172,000, a price per square foot of $97.
· In May 2025, a 1,344-square-foot single-family residence at 348 North Apple Street sold for $212,000, a price per square foot of $158.
· At 1614 North Jefferson Avenue, in January, an single-family residence was sold for $158,000.