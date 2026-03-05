Shaw Local

Residential home sells in Kankakee for $159,000

By United Robots

A residential property located at 309 North Greenwood Avenue in Kankakee changed ownership on Feb. 3.

The home was sold for $159,000. The property’s lot measures 4,500 square feet.

These nearby homes in Kankakee have also recently been purchased:

· A residential property at 671 North Chicago Avenue, sold in July 2025, for $145,000.

· In September 2025, a residential property at 615 North Indiana Avenue sold for $130,000.

· At 464 North Station Street, in September 2025, a residential property was sold for $120,000.

