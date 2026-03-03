Sale closed in Naperville: $1.16 million for a single-family home

A single-family house located at 2817 Modaff Road in Naperville changed ownership on Feb. 17.

The 3,857-square-foot home, built in 1989, was sold for $1.16 million, or $301 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 12,632 square feet.

Other homes in Naperville have recently been purchased nearby:

· In March 2025, a 2,985-square-foot single-family residence at 441 Du Pahze Street sold for $771,500, a price per square foot of $258.

· A 2,777-square-foot single-family home at 480 De Lasalle Avenue, sold in June 2025, for $820,000, a price per square foot of $295. The home has four bedrooms and three bathrooms.

· At 2717 Newport Drive, in June 2025, a 3,065-square-foot single-family residence was sold for $862,500, a price per square foot of $281.