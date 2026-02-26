Single-family home sells in Rochelle for $122,500

A single-family house located at 219 River Road in Rochelle changed ownership on Feb. 4.
The 1,320-square-foot house, built in 1973, was sold for $122,500, or $93 per square foot. This is a single-story house. The property’s lot measures 8,000 square feet.
These nearby homes in Rochelle have also recently been purchased:
· At 147 Wayne Road, in October 2025, a 1,240-square-foot single-family residence was sold for $120,000, a price per square foot of $97.
· In July 2025, a 1,040-square-foot single-family home at 213 Jeffery Avenue sold for $78,000, a price per square foot of $75.
· A single-family residence at 211 Jeffery Avenue, sold in October 2025, for $110,000.