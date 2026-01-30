Marseilles: Single-family home sells for $305,000

A 1,314-square-foot single-family residence, built in 1999, has changed hands.
The home at 1037 Carter Street in Marseilles was sold on Jan. 12 for $305,000, or $232 per square foot. This is a single-story house. The lot of the property covers an area of 13,068 square feet.
These nearby homes in Marseilles have also recently been sold:
· At 300 11th Street, in August 2025, a 1,975-square-foot single-family residence was sold for $218,000, a price per square foot of $110.
· In April 2025, a 1,985-square-foot single-family residence at 935 Andrew Lane sold for $300,000, a price per square foot of $151.
· A 1,782-square-foot single-family residence at 107 Woodview Lane, sold in September 2025, for $175,000, a price per square foot of $98.