Single-family home in Marseilles built in 1937 goes for $236,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A 1,033-square-foot single-family residence, built in 1937, has changed hands.

The home at 764 Fillebrowne Street in Marseilles was sold on Dec. 26, 2025 for $236,000, or $228 per square foot. This is a single-story house. The property occupies a lot of 7,841 square feet.

Other homes in Marseilles that have recently been sold close by include:

· A 2,235-square-foot single-family residence at 344 Schumacher Street, sold in April 2025, for $125,000, a price per square foot of $56.

· At 386 Lawrence Avenue, in October 2025, a 1,298-square-foot single-family residence was sold for $192,000, a price per square foot of $148.

· In December 2025, a 1,541-square-foot single-family residence at 401 Scott Street, sold for $205,000, a price per square foot of $133.

