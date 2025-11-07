Putnam County High School honor roll, 1st quarter 2025-26

Putnam County High School announced its honor roll for the first quarter of the 2025-26 school year.
High honor roll
Freshmen
Mason Askeland, Jace Boedigheimer, Brooklyn Gorski, Naomi Hammerich, Gwen Heeley, Joselyn Lopez, Emmett Main, Damian Marcum, Anna Poignant, Peyton Smith
Sophomores
Sofia Borri, Lilly Breckenridge, Ariel Dorado, Tessa Gerling, Brodee Grandadam, Avery Grasser, Kennedy Holocker, Robert Hunter, Paige Kammer, Madeline Magnuson, Jackson Miller, Andy Poignant, Maddox Poole, Edilson Ruiz, Seth Sandberg, Lydia Schaper, Sarah Schennum, Ella Schrowang, Mackenzie Sherman, Ian Siekierka, Quincy Smith, Piper Terando, Claire Walder, Tyson Zuniga
Juniors
Peyton Barto, Ayla Berlin, Cadence Breckenridge, Brooklin Brown, Itaty Castro, Emberlyn Cwikla, Leonel Dorado, Caden Ellena, Daphne Heeley, Patrick King, Maya Lenczewski, Zachary LeQuia, Justin Murphy, Payton Olson, Chloe Parcher, Adrian Rivera, Timmber Skinner, Andrew Taylor, Paige Tonioni, Rodolfo Villagomez, Sarah Wiesbrock, Kennedy Worby
Seniors
Madison Ahlstrom, Blake Baker, Nolan Bence, Cadience Bickett, Cole Boedigheimer, Maxwell Brester, Hayden Dauck, Jackson Delhotal, Nathaniel Johll, Derick Kauffman, Addalynn Leatherman, Traxton Mattingly, Mariah Maulfair, Ryan Oliver, Ella Pyszka, Teaghan Sarver, Matthew Schennum, Josiah Stunkel, Eric Vipond
Honor roll
Freshmen
Victoria Eutis, Kya Fox, Matthew Gibson, Richard Glenn, John Placher, Abigail Robinson, Makenzie Setters, Sawyer Smith, Bailee Vice, Callen Wiesbrock, Boston Zachary
Sophomores
Mya Barajas, Maddox Barto, Nora Bertalot, Eden Carlson, Matthew Davis, Jaycee Dickey, Payson Fiorentini, Bentlee Hopson, Trandon Kays, Logan Mertel, Charley Phillips, Steven Richetta, Amelia Wozniak
Juniors
Alejandro Cano, Kale Coleman, Jacob Furar, Julian Guadiana, Kaylynn Hill, Veronika Mack, Alexis Margis, Hannah Peterson, Seth Saepharn, Jaxon Weger, Kade Zimmerlein
Seniors
Adam Acquisto, Kieran Bryant, Jaden Busch, Ashley Cano, Villareal Castillo Villareal, Alan Castro, Angel Correa, Talon Pack, Carson Schlosser, Zackery Siegmann, Brayden Zuniga, Devin Zupec