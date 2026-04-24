Ogle County property transfers for April 13-17, 2026

Warranty Deeds
DKN Llc to Jessica Erickson and Scott Tegtmeyer, 1 Parcel: 219 E Hillcrest Dr, Byron, $125,000
Brad J Stark and Marcy L Stark to Juan Martinez Jr, 1 Parcel: 922 W Lincoln Ave, Rochelle, $155,000
Haascienda Llc Series A to Amanda Donovan, 1 Parcel: 907 Carlisle Dr, Unit A, Rochelle, $165,000
Dennis L Braun and Victoria A Braun to Klo Oak Antler Heritage Llc, 1 Parcel in Marion Township: 05-27-100-026, $130,000
Jeffrey T Johnson and Diana M Johnson to Rachel Roelfsema, 1 Parcel: 908 N 14th St, Rochelle, $169,900
Linda C Gaul to Opendoor Property Tri, 1 Parcel: 400 W Phyllis Ave, Rochelle, $140,000
Margaret Cox and Margaret Ackeberg to Leslie Mcpherson, 1 Parcel: 427 E. Dixon St., Polo, $85,000
Brian C Lund and Adam J Lund to Tellus Demetra Llc, 3 Parcels in Monroe Township: 12-25-400-002, 12-35-200-001 and 12-36-100-001, $4,262,852
Sheldon D Olsen to Everlasting Rock Asi Tr, 1 Parcel in Marion Township: 10-11-300-014, $0.00
Lisa Anne Camire to Cerby Merrill, 1 Parcel: 313 E Lincoln St, Mt. Morris, $130,000
Dalton Haenitsch to Vertical Impact Homes Llc, 1 Parcel: 508 E Buffalo St, Polo, $30,000
Delores M Andreotti to Ahmed El Zein and Ahmed Elzein, 1 Parcel in Marion Township: 05-31-376-010, $165,000
Josh Andrews and Stacey Andrews to Jeremy Fallin, 1 Parcel in White Rock Township: 18-27-136-015, $150,000
Thomas O Hill and Nancy L Hill to Stephen Hill and Abbagail Theodore, 1 Parcel in Dement Township: 25-26-400-013, $400,000
Stanley D Olson to Susan L Heng, 1 Parcel: 210 N Etnyre Ave, Oregon, $0.00
Quit Claims
Martha J Fay to Martha J Fay and Larry D Fay, 1 Parcel: 409 N 5th St, Oregon, $0.00
Christopher Diehl and Jennifer A Diehl to Christopher Diehl, 1 Parcel in Brookville Township: 06-35-400-001, $0.00
Christopher Diehl and Jennifer A Diehl to Jennifer A Diehl, 1 Parcel: 608 W Mason S, Polo, $0.00
David F Duncan to David F Duncan and Melissa D Haas, 3 Parcels in Lincoln Township: 07-23-156-005, 07-23-156-006 and 07-23-156-007, $0.00
Marisa Kloster to Curtis A Kloster, 1 Parcel: 1243 E Montague Rd, Byron, $0.00
James R Mundra Trustee, Cynthia J Mudra Trustee, and Mudra Family Rev Lv Tr to Cynthia J Midra Trustee, Cynthia J Mudra Trustee, and Cynthia J Mudra Rev Lv Tr, 2 Parcels in Rockvale Township: 09-02-226-011 and 09-02-226-014, $0.00
Trustee’s Deeds
Cynthia Witmer Block Trustee, Bradley E Witmer Tr, and Bradley E Witmer Rev Tr to Gregory K Witmer, 1 Parcel in Oregon-Nashua Township: 16-06-200-013, $0.00
Carol Ann Rehder Paulsen Trustee, Frank Kojder Trustee, William August Rehder Bypass Tr, Nancy Elizabeth Rehder Kojder Trustee, Nancy E Kojder Trustee, and Vina Rehder Family Tr to Cox-Rehder Llc, 3 Parcels in Marion Township: 05-12-300-004, 05-13-100-001, and 05-24-100-001 $0.00
Deeds in Trust
Charles B C Hawkins and Robin L Hawkins to Charles B C Hawkins Trustee, Robin L Hawkins Trustee, Charles B C Hawkins Rev Lv Tr, and Robin L Hawkins Rev Lv Tr, 1 Parcel: 339 Irene Ave, Rochelle, $0.00
Terry R Camplain and Regina H Camplain to Terry R Camplain Trustee, Regina H Camplain Trustee, and Camplain Family Family Tr1, 1 Parcel in Monroe Township: 12-19-100-040, $0.00