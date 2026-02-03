Ogle County property transfers for Jan. 26-30, 2026

Warranty Deeds
Jeffery J. King to Matthew Zito and Marcet Zito, 1 Parcel: 503 W. 2nd St., Byron, $153,500
Stephen C. Sharer and Suzanne M. Sharer to Stephen C. Sharer Trustee, Suzanne M. Sharer Trustee, Sharer Family Tr., 1 Parcel: 202 E Lincoln St., Mt. Morris, $0.00
Smith & Schaefer Llc to Uriel Estrada, 1 Parcel in Lincoln Township: 07-23-157-001, $31,000
Jersey Rochelle Llc to Ample Rochelle Llc, 1 Parcel: 600 N 15th St., Rochelle, $375,000
Twin Creek Farms Llc to Pamela K. Glendenning Trustee, George B. Glendenning Iii Trustee, P&g Family Tr219, and P & G Family Tr219, 2 Parcels in Scott Township: 11-27-200-010 and 11-27-200-011, $1,280,999
David W. Safanda and John F. Safanda to Charles H. Payne, 1 Parcel in Scott Township: 11-22-226-006, $0.00
Quit Claims
Bradley J. Bellows to Dalton Haenitsch, 1 Parcel: 508 E Buffalo St, Polo, $0.00
Steven G. Stinson to Steven G. Stinson and Erica M. Stinson, 1 Parcel: 511 S 3rd St, Oregon, $0.00
Haywell Llc-Mill Creek to Hre Builders Llc, 1 Parcel: 554 Creekside Circle, Byron, $0.00
Creston Commons Llc to Hre Builders Llc, 1 Parcel in Dement Township: 25-23-405-001, $0.00
Jennifer L. Hay and Jennifer L. Elder to Jennifer L. Elder and Brian Elder, 1 Parcel: 1327 W 8th Ave, Rochelle, $0.00
Johna L. Templin to Thomas C. Davis, 1 Parcel: 202 N Division Ave, Polo, $0.00
Deeds in Trust
Raymond E. Ankney and Donna I. Ankney to Darrell E. Ankney Trustee and 4 D’s Family Tr1, 4 Parcels in Pine Rock Township: 17-27-376-001, 17-27-376-003, 17-27-376-004, and 17-27-376-005, $0.00
Daniel Heng and Teresa Heng to Daniel Heng Trustee, Teresa Heng Trustee, and Teresa Heng Tr, 1 Parcel in Pine Rock Township: 17-22-300-024, $0.00
James Marner and Laura A. Marner to James A. Marner Trustee, Laura A. Marner Trustee, James & Laura A. Marner Joint Rev Tr, 1 Parcel: 4868 E Walden Rd, Byron, $0.00
Danny A. Hoffman, Judy L. Hoffman, and Judi L. Hoffman to Danny A. Hoffman Trustee and Danny A. Hoffman Tr., 1 Parcel in Forreston Township: 02-29-100-004, $0.00
Danny A. Hoffman, Judy L. Hoffman, and Judi L. Hoffman to Judy L. Hoffman Trustee, Judi L. Hoffman Trustee, and Judy L. Hoffman Tr., 1 Parcel in Forreston: 02-29-100-004, $0.00
Executor’s Deeds
Janis K. Wilson Deceased By Executor to Michael J. Kelsey, 1 Parcel: 808 N Crestview Trl, Byron, $119,500
Arlen J. Heeren Deceased By Executor to Nicole M. Schoeny, Eric S. Schoeny, and Matthew S. Heeren, 1 Parcel in Maryland Township: 03-04-300-003, $0.00
Arlen J. Heeren Deceased By Executor to Eric S. Schoeny and Nicole M. Schoeny, 1 Parcel in Maryland Township: 03-04-300-003, $115,000