Ogle County property transfers for Dec. 22-26, 2025

Warranty Deeds
Andrew L. Murray and Kasey M. Murray to David Hueramo and Jessica Hueramo, 1 Parcel: 1108 Gehant CT, Rochelle, $344,950
Us Bank to Sec of Housing & Urban Development, 1 Parcel: 107 N Thomas Ave., Polo, $0.00
Susan I. Nicholas, Susan l. Nicholas, Randal Nicholas, Robert H. Saddoris, and Opal Saddoris to Susan I. Nicholas, 1 Parcel: 6067 West Grove Rd, Mt. Morris, $0.00
Steven Peterson to Brady Keller, 1 Parcel in White Rock Township: 18-08-451-007, $90,000
Kathy M. Mrozek and Kenneth J. Mrozek Ii to Jacob J. Mrozek and Cassidy M. Mrozek, 1 Parcel: 229 S Franklin St., Byron, $340,000
Donald C. Burke Jr. to City of Rochelle, 2 Parcels: 313 W 5th Ave., Rochelle, and one parcel in Flagg Township: 24-24-337-008, $110,000
Oil X-Change Of Rochelle Inc to Fab Realty Llc, 1 Parcel: 1361 N 7th St., Rochelle, $350,000
Caleb David Jenks and Jaclyn Marie Jenks to Jacob Green, 1 Parcel: 601 W 1st St., Mt. Morris, $114,900
Suzen Isai to Ronald Craig Demus, 1 Parcel: 3871 E Mockingbird Ln, Byron, $295,000
Quit Claims
Brandon Shaw and Laura Shaw to Brandon Shaw and Laura Shaw, 1 Parcel: 315 Woodlawn, Creston, $0.00
Trustees Deeds
Barbara A. Bocker Trustee, Virgil L. Bocker Tr., and Judith A. Bocker Tr. to Barbara A. Bocker, 5 parcels in Lincoln Township: 07-03-300-004, 07-04-400-003, 07-04-400-004, 07-16-400-004 and 07-21-100-007; and 3 parcels in Mt. Morris Township: 08-08-100-007, 08-08-100-008, and 08-08-100-009, $0.00
Cynthia Witmer Block Trustee and Marlene J. Witmer Tr. to Jared Thomas Head, 1 Parcel in Oregon-Nashua Township: 16-06-200-013, $570,000
John G. Stuff Jr. Trustee, E. Jane Hopkins Trustee, and Mary Elizabeth Love Stuff Rev Tr. to H&w Very Rare Llc, 1 Parcel: 5412 S Lowell Park Rd, Dixon, $284,722
Deeds in Trust
Daniel Whalen, Erika Meiners, and Erika Whalen to Daniel Whalen Trustee, Erika Whalen Trustee, Mappine Tr1, and Mappine Tr2, 1 Parcel: 6786 S Lost Nation Rd, Dixon, $0.00
Scott E. Eller and Allysa M. Eller to Allysa M. Eller Trustee and Allysa M. Eller Rev Tr, 1 Parcel: 6548 E Hales Corner Rd, Stillman Valley, $0.00
Scott E. Eller and Allysa M. Elelr to Scott E. Eller Trustee and Scott E. Eller Rev Tr, 1 Parcel: 6542 E Hales Corner Rd, Stillman Valley, $0.00
Carolyn L. Gigous to Carolyn L. Gigous Trustee and Gigous Land Tr., 1 Parcel: 207 N 6th St., Oregon, $0.00