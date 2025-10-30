McHenry County trick-or-treating hours for Halloween 2025

Most McHenry County-area communities have their sanctioned trick-or-treating hours on Halloween Friday.
- Algonquin: 3 to 7 p.m.
- Barrington Hills: 3 to 7 p.m.
- Cary: 3 to 7 p.m.
- Carpentersville: 3 to 7 p.m.
- Crystal Lake: 3 to 7 p.m.; downtown Halloween Handout 3 to 5 p.m.
- East Dundee: 3 to 7 p.m.
- Fox Lake: 4 to 7 p.m.
- Fox River Grove: 3:30-7:30 p.m.
- Hampshire: 4 to 7 p.m.
- Harvard: 4 to 8 p.m.
- Hebron: 4 to 8 p.m.
- Holiday Hills: 4 to 8 p.m.
- Huntley: 4 to 8 p.m., Trick-or-Treat Around the Square 10 a.m. to 2 p.m.
- Island Lake: 4 to 8 p.m.
- Johnsburg: 3 to 7 p.m.
- Lake in the Hills: 2 to 8 p.m.
- Lakemoor: 3 to 7 p.m.
- Lakewood: 4 to 7 p.m.
- Marengo: 3 to 8 p.m.
- McCullom Lake: 4 to 8 p.m.
- McHenry: 4 to 8 p.m.
- Oakwood Hills: 3 to 7 p.m.
- Prairie Grove: 4 to 7 p.m.
- Richmond: 4 to 7 p.m.
- Spring Grove: 4 to 7 p.m.
- Union: 3 to 5:45 p.m.
- Wonder Lake: 3 to 8 p.m.
- Woodstock: 4 to 7 p.m.; Halloween on the Square with trick-or-treating from 4-5 p.m., costume contest at the bandstand at 4:45 p.m.