McHenry County-area girls lacrosse players earn IGLCA All-State, All-Sectional honors

The Illinois Girls Lacrosse Coaches Association (IGLCA) has released its All-Sectional and All-State honorees for the 2026 season. Below are the area girls lacrosse players who earned IGLCA recognition.
All-State first team
Anna Starr, sr., A, Crystal Lake Central co-op; Mya Holmberg, jr., M, Huntley
All-State second team
Leah Holmberg, sr., M, Huntley
All-State honorable mention
Emma Sieg, sr., D, Crystal Lake Central co-op; Makayla Simonic, sr., M, Crystal Lake Central co-op
All-Sectional
Hermione Kerr, jr., M, Burlington Central; Lily Kratz, jr., A, Burlington Central; Sydney Cruz, jr., A, Crystal Lake Central co-op; Izzy Jackson, sr., A, Crystal Lake Central co-op; Anya Korczak, sr., G, Crystal Lake Central co-op; Emma Sieg, sr., D, Crystal Lake Central co-op; Makayla Simonic, sr., M, Crystal Lake Central co-op; Anna Starr, sr., A, Crystal Lake Central co-op; Ella Trudeau, sr., M, Crystal Lake Central co-op; Rebecca Rossingnol, sr., M, Hampshire co-op; Lauren Cardinal, sr., A, Huntley; Isabella Gregorio, sr., D, Huntley; Leah Holmberg, sr., M, Huntley; Mya Holmberg, jr., M, Huntley; Aubrie Rohrbacher, sr., D, Huntley; Addyson Wasielewski, jr., M, Huntley; Mady Sima, sr., M, McHenry