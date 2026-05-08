IHSA sectional assignments for McHenry County boys track and field teams

Here are the 2026 IHSA sectional assignments for McHenry County girls track and field teams. The state finals will be held from May 28-30 at Eastern Illinois University in Charleston.
Class 3A
Antioch Sectional
When: Thursday, May 21
Field Events: 4 p.m.
Running Events: 6 p.m.
Schools: Cary-Grove, Crystal Lake Central, Hampshire, Huntley, Jacobs, McHenry
Grayslake Central Sectional
When: Friday, May 22
Field Events: 4 p.m.
Running Events: 6 p.m.
Schools: Dundee-Crown
Hoffman Estates Sectional
When: Thursday, May 21
Field Events: 2:30 p.m.
Running Events: 4:30 p.m.
Schools: Burlington Central
Class 2A
Richmond-Burton Sectional
When: Wednesday, May 20
Field Events: 2 p.m.
Running Events: 5 p.m.
Schools: Crystal Lake South, Harvard, Johnsburg, Marengo, Marian Central, Prairie Ridge, Richmond-Burton, Woodstock, Woodstock North
Class 1A
Oregon Sectional
When: Friday, May 22
Field Events: 4 p.m.
Running Events: 5:45 p.m.
Schools: Alden-Hebron, Trinity Oaks Christian