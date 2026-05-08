Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Northwest Herald

IHSA sectional assignments for McHenry County boys track and field teams

State finals to be held from May 28-30 at Eastern Illinois University in Charleston

Marian Central ’s Wilson Jakubowicz, (left) Jacobs’ Kieran Nally (center) and Woodstock North’s Adan Castaneda race to the finish line in the 100 meter dash on Thursday, April 23, 2026, during the McHenry County Track and Field Meet at McCracken Field in McHenry.

Marian Central ’s Wilson Jakubowicz, (left) Jacobs’ Kieran Nally (center) and Woodstock North’s Adan Castaneda race to the finish line in the 100 meter dash on Thursday, April 23, 2026, during the McHenry County Track and Field Meet at McCracken Field in McHenry. (Gregory Shaver/Gregory Shaver Shaw Media )

By Russ Hodges

Here are the 2026 IHSA sectional assignments for McHenry County girls track and field teams. The state finals will be held from May 28-30 at Eastern Illinois University in Charleston.

Class 3A

Antioch Sectional

When: Thursday, May 21

Field Events: 4 p.m.

Running Events: 6 p.m.

Schools: Cary-Grove, Crystal Lake Central, Hampshire, Huntley, Jacobs, McHenry

Grayslake Central Sectional

When: Friday, May 22

Field Events: 4 p.m.

Running Events: 6 p.m.

Schools: Dundee-Crown

Hoffman Estates Sectional

When: Thursday, May 21

Field Events: 2:30 p.m.

Running Events: 4:30 p.m.

Schools: Burlington Central

Class 2A

Richmond-Burton Sectional

When: Wednesday, May 20

Field Events: 2 p.m.

Running Events: 5 p.m.

Schools: Crystal Lake South, Harvard, Johnsburg, Marengo, Marian Central, Prairie Ridge, Richmond-Burton, Woodstock, Woodstock North

Class 1A

Oregon Sectional

When: Friday, May 22

Field Events: 4 p.m.

Running Events: 5:45 p.m.

Schools: Alden-Hebron, Trinity Oaks Christian

PremiumHigh School SportsBoys Track and FieldBurlington Central PrepsCary-Grove PrepsCrystal Lake Central PrepsCrystal Lake South PrepsDundee-Crown PrepsHampshire PrepsHuntley PrepsJacobs PrepsMcHenry PrepsPrairie Ridge PrepsMarian Central PrepsAlden-Hebron PrepsJohnsburg PrepsHarvard PrepsMarengo PrepsRichmond-Burton PrepsWoodstock PrepsWoodstock North PrepsMcHenry County Front Headlines

Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.