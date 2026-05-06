Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Northwest Herald

Here are IHSA softball playoff pairings for McHenry County teams

Richmond-Burton's Jocelyn Hird tries total Woodstock North's Kylie Stevens as she steal second base during a Kishwaukee River Conference softball game on Thursday, April 16, 2026, at Woodstock North High School.

Richmond-Burton's Jocelyn Hird tries to tag out Woodstock North's Kylie Stevens as she steals second base during a Kishwaukee River Conference softball game on Thursday, April 16, 2026, at Woodstock North High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver — Shaw Media)

By Alex Kantecki

The IHSA has released softball playoff schedules. Here are regional pairings for McHenry County teams.

Class 4A

Palatine Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 2 Palatine vs. No. 7 Dundee-Crown, 4:45 p.m.

Wednesday, May 20

Game 2: No. 3 Lake Zurich vs. No. 6 Grant, 4:45 p.m.

Friday, May 22

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:45 p.m.

McHenry Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 9 Round Lake at No. 8 Larkin, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 1 Barrington vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 5 Jacobs vs. No. 5 McHenry, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Hononegah Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 2 Hononegah vs. No. 7 Rockford Auburn, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 2: No. 3 Hampshire vs. No. 6 Rockford Guilford, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

DeKalb Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 4 Harlem vs. No. 5 DeKalb, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 2: No. 1 Huntley vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Class 3A

Prairie Ridge Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 4 Cary-Grove vs. No. 5 Harvard, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 2: No. 1 Prairie Ridge vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Crystal Lake Central Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 2 Woodstock North vs. No. 7 Woodstock, 4 p.m.

Wednesday, May 20

Game 2: No. 3 Crystal Lake Central vs. No. 6 Crystal Lake South, 4 p.m.

Saturday, May 23

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.

Kaneland Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 3 Kaneland vs. No. 5 Burlington Central, 4:30 p.m.

Saturday, May 23

Game 2: No. Belvidere North vs. Winner Game 1, 11 a.m.

Class 2A

Marian Central Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 2 Marian Central vs. No. 7 Aurora Central Catholic, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 2: No. 3 Marengo vs. No. 6 Johnsburg, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

North Boone Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 9 Rosary at No. 8 Rockford Lutheran, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 1 Poplar Grove vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 4 Richmond-Burton vs. No. 5 Genoa-Kingston, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Class 1A

Dakota Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 10 Alden-Hebron at No. 8 Lena-Winslow, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 1 Dakota vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Game 3: No. 4 East Dubuque vs. No. 5 Durand, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

PremiumSoftballAlden-Hebron PrepsHarvard PrepsJohnsburg PrepsMarengo PrepsRichmond-Burton PrepsWoodstock PrepsWoodstock North PrepsMarian Central PrepsBurlington Central PrepsCary-Grove PrepsCrystal Lake Central PrepsCrystal Lake South PrepsDundee-Crown PrepsHampshire PrepsHuntley PrepsJacobs PrepsMcHenry PrepsPrairie Ridge Preps
Alex Kantecki

Alex Kantecki

Sports editor for the Northwest Herald. Local prep sports coverage of McHenry County.