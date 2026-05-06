Here are IHSA softball playoff pairings for McHenry County teams

The IHSA has released softball playoff schedules. Here are regional pairings for McHenry County teams.
Class 4A
Palatine Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 2 Palatine vs. No. 7 Dundee-Crown, 4:45 p.m.
Wednesday, May 20
Game 2: No. 3 Lake Zurich vs. No. 6 Grant, 4:45 p.m.
Friday, May 22
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:45 p.m.
McHenry Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 9 Round Lake at No. 8 Larkin, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 1 Barrington vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 5 Jacobs vs. No. 5 McHenry, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Hononegah Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 2 Hononegah vs. No. 7 Rockford Auburn, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 2: No. 3 Hampshire vs. No. 6 Rockford Guilford, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
DeKalb Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 4 Harlem vs. No. 5 DeKalb, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 2: No. 1 Huntley vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Class 3A
Prairie Ridge Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 4 Cary-Grove vs. No. 5 Harvard, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 2: No. 1 Prairie Ridge vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Crystal Lake Central Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 2 Woodstock North vs. No. 7 Woodstock, 4 p.m.
Wednesday, May 20
Game 2: No. 3 Crystal Lake Central vs. No. 6 Crystal Lake South, 4 p.m.
Saturday, May 23
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.
Kaneland Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 3 Kaneland vs. No. 5 Burlington Central, 4:30 p.m.
Saturday, May 23
Game 2: No. Belvidere North vs. Winner Game 1, 11 a.m.
Class 2A
Marian Central Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 2 Marian Central vs. No. 7 Aurora Central Catholic, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 2: No. 3 Marengo vs. No. 6 Johnsburg, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
North Boone Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 9 Rosary at No. 8 Rockford Lutheran, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 1 Poplar Grove vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 4 Richmond-Burton vs. No. 5 Genoa-Kingston, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Class 1A
Dakota Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 10 Alden-Hebron at No. 8 Lena-Winslow, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 1 Dakota vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Game 3: No. 4 East Dubuque vs. No. 5 Durand, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.