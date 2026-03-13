Boys basketball: 2025-26 All-Fox Valley Conference team announced

Here is the All-Fox Valley Conference boys basketball team for the 2025-26 season, as selected by coaches.
Burlington Central: Bennek Braden, jr., G, Patrick Magan, jr., F
Cary-Grove: Adam Bauer, sr., F; AJ Berndt, sr., G; Dylan Dumele, sr., G
Crystal Lake Central: Danny Spychala, jr., F
Crystal Lake South: Ryan Morgan, so., F; Nick Stowasser, jr., G; Carson Trivellini, jr., G
Huntley: Aidan Gibbs, sr., G
Jacobs: Elijah Bell, sr., G; Malachi Bell, fr., G
McHenry: Adam Anwar, sr., F; Nathan Ottaway, jr., F
Prairie Ridge: Eli Loeding, sr., F/G