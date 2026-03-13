Boys basketball: 2025-26 All-Fox Valley Conference team announced

Crystal Lake South’s Ryan Morgan, right, races Cary-Grove’s Adam Bauer for the ball in boys IHSA Class 3A Regional Championship basketball on Friday, Feb. 27, 2026, at Crystal Lake South High School in Crystal Lake.

Crystal Lake South’s Ryan Morgan, right, races Cary-Grove’s Adam Bauer for the ball in IHSA Class 3A regional Championship action on Friday, Feb. 27, 2026, at Crystal Lake South High School. (Patrick Kunzer for Shaw Local/Patrick Kunzer for Shaw Local)

By Joe Aguilar

Here is the All-Fox Valley Conference boys basketball team for the 2025-26 season, as selected by coaches.

Burlington Central: Bennek Braden, jr., G, Patrick Magan, jr., F

Cary-Grove: Adam Bauer, sr., F; AJ Berndt, sr., G; Dylan Dumele, sr., G

Crystal Lake Central: Danny Spychala, jr., F

Crystal Lake South: Ryan Morgan, so., F; Nick Stowasser, jr., G; Carson Trivellini, jr., G

Huntley: Aidan Gibbs, sr., G

Jacobs: Elijah Bell, sr., G; Malachi Bell, fr., G

McHenry: Adam Anwar, sr., F; Nathan Ottaway, jr., F

Prairie Ridge: Eli Loeding, sr., F/G

Joe Aguilar

Joe Aguilar

Joe has been covering sports in Chicago and the Chicago suburbs for more than 30 years. He joined Shaw Media in 2021 as a copy editor/page designer before transitioning to sports in 2024.