Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Northwest Herald

Boys wrestling: 2025-26 All-Fox Valley Conference team announced

42 athletes from 10 area schools receive postseason honors

Prairie Ridge’s Frank Matviychuk, right, battles Hampshire’s Knox Homola at 215 pounds in varsity boys wrestling on Thursday, Dec. 4, 2025, at Prairie Ridge High School in Crystal Lake.

Prairie Ridge’s Frank Matviychuk, right, battles Hampshire’s Knox Homola at 215 pounds in varsity boys wrestling at Prairie Ridge High School in Crystal Lake. (Patrick Kunzer for Shaw Local/Patrick Kunzer for Shaw Local)

By Russ Hodges

Here are the 2025-26 All-Fox Valley Conference boys wrestlers, as voted on by FVC coaches. A total of 42 wrestlers received honors.

Huntley: Cael Saldana, so., 113, Colin Abordo, sr., 120, Cam Abordo, sr., 126, Colin Huminsky, sr., 138, Gavin Nischke, jr., 144, Matt Keaty, sr., 150, Griffin Gunther, sr., 157, Alex Vega, so., 165, Waylon Theobald, jr., 190

Hampshire: Luthor Rajcevich, fr., 106, Andrew Salmieri, sr., 120, Lou Jensen, sr., 126, Aric Abbott, sr., 150, Michael Brannigan, sr., 157, John Janicki, jr., 175, Knox Homola, so. 285, Max Oleferchik, jr., 285

Crystal Lake Central: Jackson Marlett, jr., 120, Dylan Ramsey, sr., 126, Brandon Carbone, jr., 132, Nick Marchese, jr., 144, Nick Zuehlke, jr., 175, Patrick Martin, fr., 190, Logan Gough, sr., 285

Crystal Lake South: C.J. Talbert, jr., 106, Logan Aarseth, fr., 113, Nathan Randle, sr., 138, Aiden Marrello, jr., 165

Dundee-Crown: Aiden Healey, sr., 106, Jadon Wheatley, sr. 150, Teigen Moreno, sr., 215

Prairie Ridge: Tymen Robinson, so., 106, Aiden Rodriguez, so., 175, Frank Matviychuk, jr., 190

Burlington Central: Eduardo Vences, jr., 120, Michael Junitz, sr., 215

Cary-Grove: Jacob Turner, jr., 138, Leonardo Zavala, fr., 157

Jacobs: Nathan Flaskamp, fr., 113, Ben Arbotante, sr., 126

McHenry: Tyson Rivard, fr. 113, Ryan Johnston, jr. 144

PremiumWrestlingHigh School SportsMcHenry CountyBurlington Central PrepsCary-Grove PrepsCrystal Lake Central PrepsCrystal Lake South PrepsHampshire PrepsHuntley PrepsJacobs PrepsDundee-Crown PrepsMcHenry PrepsPrairie Ridge PrepsMcHenry County Front Headlines

Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.