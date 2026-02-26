Boys wrestling: 2025-26 All-Fox Valley Conference team announced

Here are the 2025-26 All-Fox Valley Conference boys wrestlers, as voted on by FVC coaches. A total of 42 wrestlers received honors.
Huntley: Cael Saldana, so., 113, Colin Abordo, sr., 120, Cam Abordo, sr., 126, Colin Huminsky, sr., 138, Gavin Nischke, jr., 144, Matt Keaty, sr., 150, Griffin Gunther, sr., 157, Alex Vega, so., 165, Waylon Theobald, jr., 190
Hampshire: Luthor Rajcevich, fr., 106, Andrew Salmieri, sr., 120, Lou Jensen, sr., 126, Aric Abbott, sr., 150, Michael Brannigan, sr., 157, John Janicki, jr., 175, Knox Homola, so. 285, Max Oleferchik, jr., 285
Crystal Lake Central: Jackson Marlett, jr., 120, Dylan Ramsey, sr., 126, Brandon Carbone, jr., 132, Nick Marchese, jr., 144, Nick Zuehlke, jr., 175, Patrick Martin, fr., 190, Logan Gough, sr., 285
Crystal Lake South: C.J. Talbert, jr., 106, Logan Aarseth, fr., 113, Nathan Randle, sr., 138, Aiden Marrello, jr., 165
Dundee-Crown: Aiden Healey, sr., 106, Jadon Wheatley, sr. 150, Teigen Moreno, sr., 215
Prairie Ridge: Tymen Robinson, so., 106, Aiden Rodriguez, so., 175, Frank Matviychuk, jr., 190
Burlington Central: Eduardo Vences, jr., 120, Michael Junitz, sr., 215
Cary-Grove: Jacob Turner, jr., 138, Leonardo Zavala, fr., 157
Jacobs: Nathan Flaskamp, fr., 113, Ben Arbotante, sr., 126
McHenry: Tyson Rivard, fr. 113, Ryan Johnston, jr. 144