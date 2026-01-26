IHSA regional, sectional wrestling assignments for McHenry County schools

Here are the IHSA regional and sectional assignments for McHenry County area schools participating in the 2025-26 wrestling state series.
The IHSA boys individual state finals are scheduled for Feb. 19-21 at the State Farm Center in Champaign. The IHSA girls individual state finals and the IHSA boys dual team state finals will be held Feb. 27-28 at the Grossinger Motors Arena in Bloomington.
Boys Wrestling
Class 1A
Byron Individual Sectional
When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14
Schools: Alden-Hebron, Johnsburg, Marengo, Richmond-Burton
Oregon Dual Team Sectional
When: Thursday, Feb. 5
Schools: Alden-Hebron, Johnsburg, Marengo, Richmond-Burton
Richmond-Burton Individual Regional
When: Saturday, Jan. 31
Schools: Alden-Hebron, Johnsburg, Marengo, Richmond-Burton
Class 2A
Geneseo Individual Sectional
When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14
Schools: Burlington Central, Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Harvard, Marian Central, Prairie Ridge, Woodstock, Woodstock North
Sycamore Dual Team Sectional
When: Thursday, Feb. 5
Schools: Burlington Central, Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Harvard, Marian Central, Prairie Ridge, Woodstock, Woodstock North
Harvard Individual Regional
When: Saturday, Jan. 31
Schools: Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Harvard, Marian Central, Prairie Ridge, Woodstock, Woodstock North
Morris Individual Regional
When: Saturday, Jan. 31
Schools: Burlington Central
Antioch Individual Sectional
When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14
Schools: Cary-Grove
St. Ignatius Dual Team Sectional
When: Thursday, Feb. 5
Schools: Cary-Grove
Wheeling Individual Regional
When: Saturday, Jan. 31
Schools: Cary-Grove
Class 3A
Barrington Individual Sectional
When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14
Schools: Dundee-Crown, Hampshire, Huntley, Jacobs, McHenry
Grant Dual Team Sectional
When: Thursday, Feb. 5
Schools: Dundee-Crown, Hampshire, Huntley, Jacobs, McHenry
DeKalb Individual Regional
When: Saturday, Jan. 31
Schools: Hampshire, Huntley
Grant Individual Regional
When: Saturday, Jan. 31
Schools: McHenry
Fremd Individual Regional
When: Saturday, Jan. 31
Schools: Dundee-Crown, Jacobs
Girls Wrestling
Schaumburg Individual Sectional
When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14
Schools: Alden-Hebron, Burlington Central, Cary-Grove, Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Dundee-Crown, Hampshire, Harvard, Huntley, Jacobs, Johnsburg, Marengo, McHenry, Prairie Ridge, Richmond-Burton, Woodstock co-op
Hampshire Individual Regional
When: Friday, Feb. 6 and Saturday, Feb. 7
Schools: Alden-Hebron, Burlington Central, Cary-Grove, Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Dundee-Crown, Hampshire, Harvard, Huntley, Jacobs, Johnsburg, Marengo, McHenry, Prairie Ridge, Richmond-Burton, Woodstock co-op