IHSA regional, sectional wrestling assignments for McHenry County schools

Huntley’s Matt Keaty takes down Jacobs’ Daniel Delbosque earlier this season during a Fox Valley Conference match at Huntley High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver )

Here are the IHSA regional and sectional assignments for McHenry County area schools participating in the 2025-26 wrestling state series.

The IHSA boys individual state finals are scheduled for Feb. 19-21 at the State Farm Center in Champaign. The IHSA girls individual state finals and the IHSA boys dual team state finals will be held Feb. 27-28 at the Grossinger Motors Arena in Bloomington.

Boys Wrestling

Class 1A

Byron Individual Sectional

When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14

Schools: Alden-Hebron, Johnsburg, Marengo, Richmond-Burton

Oregon Dual Team Sectional

When: Thursday, Feb. 5

Schools: Alden-Hebron, Johnsburg, Marengo, Richmond-Burton

Richmond-Burton Individual Regional

When: Saturday, Jan. 31

Schools: Alden-Hebron, Johnsburg, Marengo, Richmond-Burton

Class 2A

Geneseo Individual Sectional

When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14

Schools: Burlington Central, Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Harvard, Marian Central, Prairie Ridge, Woodstock, Woodstock North

Sycamore Dual Team Sectional

When: Thursday, Feb. 5

Schools: Burlington Central, Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Harvard, Marian Central, Prairie Ridge, Woodstock, Woodstock North

Harvard Individual Regional

When: Saturday, Jan. 31

Schools: Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Harvard, Marian Central, Prairie Ridge, Woodstock, Woodstock North

Morris Individual Regional

When: Saturday, Jan. 31

Schools: Burlington Central

Antioch Individual Sectional

When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14

Schools: Cary-Grove

St. Ignatius Dual Team Sectional

When: Thursday, Feb. 5

Schools: Cary-Grove

Wheeling Individual Regional

When: Saturday, Jan. 31

Schools: Cary-Grove

Class 3A

Barrington Individual Sectional

When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14

Schools: Dundee-Crown, Hampshire, Huntley, Jacobs, McHenry

Grant Dual Team Sectional

When: Thursday, Feb. 5

Schools: Dundee-Crown, Hampshire, Huntley, Jacobs, McHenry

DeKalb Individual Regional

When: Saturday, Jan. 31

Schools: Hampshire, Huntley

Grant Individual Regional

When: Saturday, Jan. 31

Schools: McHenry

Fremd Individual Regional

When: Saturday, Jan. 31

Schools: Dundee-Crown, Jacobs

Girls Wrestling

Schaumburg Individual Sectional

When: Friday, Feb. 13 and Saturday, Feb. 14

Schools: Alden-Hebron, Burlington Central, Cary-Grove, Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Dundee-Crown, Hampshire, Harvard, Huntley, Jacobs, Johnsburg, Marengo, McHenry, Prairie Ridge, Richmond-Burton, Woodstock co-op

Hampshire Individual Regional

When: Friday, Feb. 6 and Saturday, Feb. 7

Schools: Alden-Hebron, Burlington Central, Cary-Grove, Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Dundee-Crown, Hampshire, Harvard, Huntley, Jacobs, Johnsburg, Marengo, McHenry, Prairie Ridge, Richmond-Burton, Woodstock co-op