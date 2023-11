Girls volleyball: 2023 All-Kishwaukee River Conference team announced

Woodstock’s Hallie Steponaitis hits the ball against Prairie Ridge in IHSA Class 3A sectional semifinal volleyball action at Woodstock North Monday. (Patrick Kunzer for Shaw Local/Patrick Kunzer for Shaw Local)

Here is the All-Kishwaukee River Conference girls volleyball team for the 2023 season, as selected by coaches.

KRC Player of the Year: Hallie Steponaitis, Woodstock, sr., OH

Richmond-Burton: Maggie Uhwat, sr., OH; Alex Hopp, jr., S; Elissa Furlan, jr., OH

Woodstock: Julia Laidig, jr., S; Ella White, sr., L

Woodstock North: Devynn Schulze, jr., L; Lexi Hansen, sr., OH; Gabby Schefke, so., S-OPP

Johnsburg: Delaney Stern, sr., S; Juliana Cashmore, jr., MB

Marengo: Sydney Andrews, sr., OH

Plano: Emily Santolin, sr., OH-DS

Sandwich: Londyn Scott, jr., MB

Harvard: Mindy Krasinski, jr., OH