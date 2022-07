IVCC announces Spring 2022 academic honors list

For the spring 2022 semester, 497 students were named to the Academic Honors list at Illinois Valley Community College.

Students who have earned a grade point average of 3.25 to 3.74 in six or more semester hours, listed by hometown are:

Arlington: Rylan Kerper;

Cedar Point: Kinnason Jackson;

Cherry: Katelyn Pullam;

Compton: Kelsey Castro;

Dalzell: Jasmine Valadez-Castaneda;

Dana: Maryanna Amaral;

DePue: Anna Gonzalez, Guadalupe Hurtado, Melisa Madrigal, Alaina Marquez, Emily Marquez, Madison Miranda, Larisa Moya and Gabriel Walk;

Dover: Gracie Pollok;

Earlville: Trisha Askin, Emma Benson, Keegan Bottom, Elizabeth Browder, Carter Garbacz, Rylinn Greer, Isabella Harp, Alexander Hoelzer, Kyle Jungels, Lorraine Koltunczyk, Hailey Kuter, Liam McGann, Alexis Olson, Jadyn Pickert, Elizabeth Schillinger and Avery Strohm;

Grand Ridge: Alexis McKinnie and Sarah Over;

Granville: Brent Alcorn, Jennifer Alvarado, Cale Charbonneau, Emma Colle, Adam Currie, Eric Dudek, Eyan Feller, Thomas Gallup, Hannah Henderson, Benjamin Johll, Colin Nave, Lucas Strawn and Paula Taylor;

Hennepin: Morgan Hundley, Molly Roach and McKenna Solomon;

Henry: Britton Barnes and Georgia Sharwarko;

Hopewell: Madison Colby;

LaMoille: Casen Cherry, Ella Cherry, Carley Collett, Raven McSherry, Tanya Mills and Andrew Stamberger;

La Salle: Brett Allison, Evan Arbisi, David Boiso, Raven Bridges, Calli Buettner, Itzia Casas, Aurora Castelli, AnnMarie Depenbrock, Elizabeth Ebener, Anthony Flores, Marisol Flores, Alexa Gutierrez, Michael Hammen, Hannah Hicks, Aubrie Krug, Piper Luth, Samantha May, Mia Mazzorana, Nicole Molina, Arturo Moreno, Brady Mudge, Ella Newell, Vanessa Nikischer, Ellyn Nowakowski, Het Patel, James Petersen, Regina Piano, Madisyn Rose, Jasmine Samolinski, Amilia Sanchez, Kevin Stachowicz, Harley Sterling, Jordan Strange, Lesavior Summers and Andres Vazquez;

Lacon: Barrett Austin, Kristen Fairall and Peyton Fox;

Ladd: Jacob Doonan, Brady Flanagan, Katherine Follmer, Hanna Goetz, Kyler Lapp, Reese McDonald, Benjamin Morrow, Haley Schmitz, Alec Vecchia and Elizabeth Wenzel;

Leland: Brynn Guelde;

Long Point: Brynna Beutke and Christian Rhodes;

Lostant: James Baele, Grant Harper, Ethan Shaver, Andrew Templeton and Parker Witzman;

Magnolia: Jolene Bobinski, Kendra Crew and Gavin Halsne;

Malden: Grace Ross, Doug Smith and Bryce Taylor;

Mark: Eli Postula, Jaxon Stoddard and Joseph Twardoski;

Marseilles: Tyler Arroyo, Anna Bruno, Robert Close, Jonathan Covert, Ardelle Duttlinger, Kelsi Enerson, Brandon Izzarelli, Ashlin Jackson, Alexandrea Johnson, John Jones, Kaelynn Kitzmann, Jennifer Knudson, Lauren Machetta, Andrew Matteson, Eva McCallum, Michael Nichols, Steve Oslanzi, Meghan Scheib, Jason Smith, Jennifer Stafford, Allison Tabor and Clarissa Williamson;

Mazon: Stephanie Bernhard;

McNabb: Gabriella Smith, Joseph Stanbary and Abigail Thompson;

Mendota: Faith Anderson, Uriel Arellano, Jason Artman, Briana Avila, Shelby Boege, Aaron Brandner, Logan Brandner, Rachel Brandner, Elizabeth Bresley, Ellyott Buettner, Ricardo Carbajal, Kya Delao, Josephine Eager, Carmela Escatel, Zoe Finley, Elizabeth Grim, Jose Guzman, Sophia Holland, Devin Johnson, Taylor Joyce, Lauryn Kelly, Jenna Kerchner, Theodore Landgraf, Lorena Magallanes, Paige Manning, Maya Martin, Jayla Morris, Allison Olczak, Natalie Orozco, Karen Perez, Bailee Pohl, Mia Preciado, Octavio Rocha, Cynthia Rosas, Luke Ross, Olivia Ross, Jasmine Ruacho, Guadalupe Ruiz, Aliza Salinas-Cervantes, Perris Stachlewitz, Nolan Stombaugh, Alexandra Stremlau, Cole Stremlau and Kyle Walzer;

Minonk: Benjamin Baker and Alyx Carls;

Morris: JacobWitthuhn;

Newark: Nell Stawiarski;

Oglesby: Nathan Goth, Nicholas Hancock, Matthew Kristensen, Rileigh Lemmer, Krystyl Mansberry, Grace Mertel, Mercedes Picco, Quinn Pleskovitch, Connor Reese, Christian Risk, Isabel Sanchez, Abboud Shidiak, Natalie Thome and Mia Waters;

Ohio: Anna McDonald and Plum Salisbury;

Ottawa: Allison Abram, MacCallum Astle, Atleigh Barton, Jeremy Bass, Michael Bell, Ava Bruck, Ayla Conrad, Evelyn Coyle, Casey Cuevas, Ryne Cunniff, Stephanie Debolt, Dominic Drake, Jasmine Gaydos, Sara Gerding, Emma Gerkitz, Jennifer Gleason, Ryan Grieves, Airik Guerrero, Karli Hanlon, Lindsay Hellman, Blair Hermann, Benjamin Johnson, Janiya Jones, Kaylee Killelea, Sabastian Koss, Laura Krug, Kain MacFadgen, Joseph Martin, Elizabeth Martinez, Braiden Miller, Brady Mitchell, Steven Moser, Lily Nanouski, Sofie Offermann, Earl Mitchel Pantig, Stacy Parkins, Kenzie Power, Alyssa Reitsma, Emma Reynolds, Jennifer Roach, Haley Roalson, Michelle Rodriguez, Erin Rombach, Rilan Rosengran, Micaela Sandoval, Andrew Shreve, Hannah Smith, Jacob Smith, Sarah Smith, Samantha Starr, Maggie Stisser, Drake Stoudt, Emma Thomas, Jennifer Tomkins, Nicole Vavaroutsos, Emma Voss, Mary Weyer, Maya Wiggins, Aoibheann Williams, Jacob Wilson, Kaed Wisneski and Emily Wright;

Paw Paw: Sheyanna Tipsord;

Peru: Tad Becker, Jessica Borelli, James Burden, Carly Christman, Jennifer Cortes, Mario Cote, Tatum Doll, Addison Ernat, Irina Fisher, Makenzie Galetti, Aubrey Garretson, Benjamin Gensler, Payton Giordano, Steven Goodbred, Cody Gray, Olivia Henkel, Korrin Holdcraft, Grace Irwin, Caitlyn Kmetz, Alex Kosciewicz, Jayce Ladzinski, Josee Ladzinksi, Adam Lenkaitis, Taya Martin, Madelyne McKee, Lawrence Miller, Jose Antonio Moscosa, Abigail Nawa, Mia Noonan, Evy O’Brien, Andrew Paden, Daniela Pavlovich, Ty Perin, McKayla Ponce, Amy Rankin, Kevin Rodriguez, Vincent Sampo, Jack Scheri, Payton Sheppard, Jospeh Vlastnik, Rylee Waite, Drake Weber, Caitlynn Windsor, Josie Woodley and Julie Zeman;

Princeton: Elizabeth Boyles, Elizabeth Braun, Grace Busard, Abbey Calkins, Mayah Carlson, Keysha Cortez, Madeline Devert, Jordan Eggers, Sabrina Engelbrecht, Gabrien Graham, Macie Jansen, Zachary Kulisek, Kaitlin May, Rigoberto Mendez, Amanda Neff, Mark O’Connor, William Olsen, Jonathan Polhemus, Kayla Richardson, Sophia Rucinski, Noah Simon, Adrienne Snethen, Tara Thompson, Seth Wallace, Michael Wittig and Morgan Wood;

Putnam: Kelsie Koser and Cassandra Lowande;

Ransom: Cade Steven;

Rochelle: Afrah Alfareh;

Rutland: Danielle Densing and Justin Janssen;

Seneca: Callee Bauer, Cassia Buchanan, Alex Cameron, Sarah Cameron, Haley Einhaus, Braden Ellis, Allison Gerding, Timothy Hawley, Zoe Hougas, Brianne Johnson, Madeline Klicker, Maggie McDonald, Gavin Robertson, Reese Sanburg, Alexis Sprinkel, Avery Stiegler, Falon Terry and Maveric Varland;

Serena: Johnna Clairmont, and Jake Koltunchik;

Sheffield: Carley Dadisman and Katherine Romagnoli;

Sheridan: Austin Brooker, Robert Falling, Lindsey Kaufmann, Anthony Pusateri and Paige Sexton;

South Holland: Demetrius Draper;

Sparland: William Henry;

Spring Valley: Teodoro Alejos, Paige Blackburn, Marissa Boehm, Aidan Campbell, Alexander Castaneda, Maggie Filippini, Colin Finklea, John Fousekas, Kyle Kaszynski, Gabriel Lucas, Amanda Marks, Callie Meyer, Jordyn Meyer, Aaliyah Perez, Humberto Salazar, Jonathan Thomas, Tarren Thomas and Kierra Wozniak;

Streator: Brian Angelico, Kasey Angelico, Abby Bedecker, Braydon Bell, Isabel Bemont, Brenton Bennington, Elizabeth Bradley, Brian Brenbarger, Zackary Christensen, Sarah Clay, Mikayla Connor, Jonathan Davis, Zoey Dearth, Amy Dodge, Luke Elias, Sharon Emm, Virginia Garcia, Salem Genseke, Shea Gilkerson, Halie Grace, Nora Groesbeck, Benjamin Hagi, Hannah Hagie, Alex Harsted, Tori Hattan, Gavin Howard, Brianna Janke, Jason Kendall, Nicolette Kendall, Madilynn Mahaffey, Jessica Marin, Kaitlyn Mellentine, Lance Moritz, Rhys O’Brien, Olivia Pastirik, Tristin Paul, Mauricio Pena, Allison Perez, Hunter Perhach, Madeline Phillips, Karilyn Porter, Paige Ragusa, David Rashid, Kathryn Reed, Drew Schmitt, Ryan Schmitt, Lydia Schultz, Alecia Stephenson, Lyle Patrick Sterner, Carsyn Stipp, Bradley Thompson, Garrett Tyler, Ashley Verdun, Cynthia Villa, Cooper Wahl, Jeffrey Wargo, Trisha Williams, Alexis Zavada and Angela Zmia;

Sublette: Erin Bennett;

Tiskilwa: Brewer Ary;

Toluca: Faten Hariri;

Tonica: Karla Goskusky, Rene Lamboley, Maryjean Orozco, Brianna Strehl and Nakieta Urban;

Utica: Olivia Cetwinski, Frederick Fess, Rosa Grob, Mason Guerrero, Emma Mertes, Nyah Nowakowski, Maria Pawlak and Sydney Voss;

Van Orin: Leah Williams;

Varna: Skylar Long, Katie Todd and Logan Tondini;

Verona: Harmony Neal and Christopher Roebuck;

Walnut: Ashtyn Hanabarger;

Wenona: Austin Hack, Robert Matthews and Joseph McGava;

Wyanet: Jamie Allicks, Alicia Backer, Alexander Elmore and Jennifer Harper;

Plainwell, Mich.: Amanda Moran;

Blue Springs, Missouri: Christopher Jennings.