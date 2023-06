IVCC names Academic Honors, spring 2023

For the spring 2023 semester, the following students were named to the Academic Honors list at Illinois Valley Community College.

Students who have earned a grade point average of 3.25 to 3.74 in six or more semester hours, listed by hometown are:

Amboy: Jensen Lewis;

Ancona: Shay Wilcoxen;

Arlington: Bella Drummer, Lisa Grisham;

Bradford: Chase Wright;

Buda: Bo Blair;

Cedar Point: Zachary Haeffner, Kinnason Jackson;

Cherry: Emily Robbins;

Compton: Talya Schwaergerman, Mikayla Seablom;

Dalzell: Kristin Marsh, Lilliana Orlandi;

DePue: Antonio Acosta, Diego Garcia, Anthony Hernandez, Guadalupe Hurtado, Emily Marquez, Giovanni Rios, Angie Toledano;

Dover: Gracie Pollok;

Dwight: William Milton;

Earlville: Madeleine Anderson, Trisha Askin, Sarah Bresser, Elizabeth Browder, Brandon Bruce, Logan Fahr, Emily Harness, Emma Kamin; Liam McGann, Morgan Myre, George Richter, Tai Sheehan, Avery Strohm, Cody Swanson;

Gardner: Peyton Enerson;

Grand Ridge: Ruben Alvarado, Brian Gutierrez, Randi Heth, Hayden Marvin, Alexis McKinnie;

Granville: Jennifer Alvarado, Tori Balma, Cale Charbonneau, Emma Colle, Adam Currie, Kyle Edgcomb, Benjamin Johll, Jordan Lieske, Drayson O’Connell, Luke Story, Isaac Wujek, McKenzie Yarger, Ferdese Zulbeari;

Hennepin: Mikenna Boyd, Matthew Burr, Logan Cogdal, Jessie Grandadam, Olivia Holmes, Ryan Hundley, Tonia Lester, Emma Nicoli, Luke Pederson, Molly Roach, Haven Sittler;

Henry: Jeremy Glenn, Amsal Jakupi, George Pozeg;

Hollowayville: Faith Rutgens;

Jonesville: Joshua Hobson;

LaMoille: Danny Blackburn, Brian Edwards, Austin Fischer, Brianna Lipe, Wyatt Lundquist, Harley Lurz, Raven McSherry, Collette Motter, Abriana Powers;

La Salle: John Brady, Ryan Brady, Jackelyn Carreon, Aurora Castelli, Ismael Ceballos, Latrell Coulter, Joshua Dickey, Riker Fesperman, Madison Flatness, Alyssa Franklin, Autumn Franklin, Christina Fuentes, Nathan Gonzalez, Hannah Hubinsky, Jayden Huebbe-Faso, Mason Hurst, Landon Jackson, Rawland Jasi, Ryne Kerschke, Zackary Kimball, Jesse Lasik, Gianna Lopez, Miranda Mazzorana, Sierra Medina, Alejandro Mesa, Emily Mitchell, Ruby Mondragon, Arturo Moreno, Vanessa Nikischer, Stefanie Raffety, Zachary Riggenbach, Dylan Salz, James Sanchez, John Scassiferro, Khristina Scassiferro, Dylana Shankle, Sandra Shankles, Leah Smudzinski, Kevin Stachowicz, Rilee Sterling, Thomas Swartz, Celeste Thompson, Niles Tremper, Emma Woulfe;

Lacon: Barrett Austin, Austin Bickel, Peyton Fox, Lucas Lambrecht;

Ladd: Jacob Doonan, Hanna Goetz, Kyler Lapp, Andrea Lee, Michael McCutcheon, Zachary Tieman, Alec Vecchia, Paige Worden;

Leland: Erick Cole, Brooklynn Guelde;

Leonore: Peyton Baker, Mollie Wiesbrock;

Long Point: Lacee Essman, Christian Rhodes, Delorian Weidert;

Lostant: Chase Kreiser, Lucas Wiesbrock;

Magnolia: Jolene Bobinski, Camrie Kuehn, Ross Redman;

Malden: Katherine Fiste;

Mark: Aidan DeGroot, Lauren Faletti;

Marseilles: Tyler Arroyo, Alexandrea Beyer, Neil Brudnak, Alannah Casey, Samuel Churchill, Ashton Collins, Jonathan Covert, Grant Feiner, Juliana Graves, Faith Hawley, Emma Heiser, Ashlin Jackson, Kailey Johnson, Alana Jones, Anthony King, Jennifer Knudson, Lauren Machetta, Megan Machetta, Sarah McAlpine, Kara McCloskey, Sarah McMickens, Raymond Nichols-Hisle, Ryan Nolasco, Reese Puleo, John Salz, Luke Sangston, Trinity Schlappi, Hailey Smith, Suzanne Spreitzer, Taylor Stenzel, Dominic Traina, Olivia Vangelisti;

Mazon: Anastasie Farcus, Christopher Poyner, Gracie Steffes, Samantha VandeVelde, Lilliana Wise;

McNabb: Gabriella Smith;

Mendota: Daisy Arteaga, Edgar Arteaga, Vanessa Bailey, William Bentley, Vanessa Bermudez, Melaina Bierwirth, Shelby Boege, Logan Brandner, Jenny Brown, Maricia Cocanour, Daisy Contreras, Alyssa Engels, Isabelle Escatel, Mauricio Escatel, Marisol Felix, Alexis Finley, Zoe Finley, Analiyah Flores, Lillian Gehant, Zoe Hanson, Ian Hiebing, Nicholas Hochstatter, Katlyn Jenner, Landon Kreiser, Abigail Kunz, Karliann Miars, Lizabeth Miller, Izabella Nanez, Cody Nettleton, Alayna Nosalik, Carlos Olivas, Yasmine Orozco Godinez, Mia Preciado, Lizbeth Quintana, Theran Schmitt, Emma Schultz, Allison Stewart, Emily Stewart, Kyle Walzer, Garret Zinke;

Minonk: Garrett Nix;

Morris: Jacob Witthuhn;

Naplate: Noah Setser;

Oglesby: Kylie Ambrose, Virginia Anderson, Savannah Bernhardt, Patricia Black, Cam Calkins, Abby Drewel, Allayna Elnicki, Callan Hueneburg, Kaitlyn Kelly, Brett Knoblauch, Rileigh Lemmer, Nancy Martinez, Paola Martinez, Kalei McCague, Grace Mertel, Ava Pagakis, Abraham Pantoja-Burgos, Angela Partridge, Teresa Pini, Quinn Pleskovitch, Abigail Ruppert, Elizabeth Shaw, Bella Soens, Ivy Soens, Ava Stone, Maddison VanZuiden, Mia Waters, Noah Wells, Jack Wheeler;

Ohio: Anna McDonald, Donald Reuter;

Ottawa: Jenna Andersen, Ashley Anderson, Chesney Auter, Samuel Barron, Ariana Bass, Richard Bautista, Timothy Bayer, Ella Biggins, Emily Brandis, Jacob Brewer, Tyler Brewick, Joseph Burke, Jonathan Bybee, Kailey Cap, William Carlson, John Cheli, Makenna Chiaventone, Rebecca Conner, Ayla Conrad, Jonathan Cooper, Joshua Cruz, Gino DeFlorio, Stephanie Debolt, Chirstopher Degner, Claire Dewalt, Aidan Doorhy, Grace Dose, Travis Dougherty, Sara Duchon, Dayana Esparza, Jaycie Frederick, Emma Gerkitz, Cheyenne Goetsch, Tres Guerrero, Leonel Gutierrez, Riley Haage, Kerrigan Hagi, Michaela Harsh, Morgan Hoechbauer, Alora Hyatt, Micki Lynn Johnson, Kaylee Killelea, Sadie Kjellesvik, Nalani Kosin, Mary Lechtenberg, Danielle Lyons, Maisie Lyons, Kain MacFadgen, Haley Marques, Justus Mason, Nicole Morones, Lily Nanouski, Nathaniel Nelson, Paisley Nixon, Hunter Owens, Catherine Reynolds, November Rhodes, Emma Rinearson, Nora Rinearson, Haley Roalson, Araceli Rodriguez, Destiny Rosales, Gavin Sandoval, Reagan Shea, Sarah Smith, Jenna Smithmeyer, Xochitl Solano, Melanie Stisser, Kylie Strickland, Jared Stringham, Zachary Swart, Tessa Thiry, Jessica Tongate, Noah Underhill, Adriana Vercolio, Emma Walker, Griffin Walker, Makensey Walker, Baizan Wang, Matthew Wiggins, Tiffany Willet, Cassie Williams, Jacob Wojtowicz, Janice Yanko, Baxter Zander;

Peru: Jaclyn Brucki, Hailey Bryan, Hope Christmann, Jennifer Cortes, Kelli Cousins, Abner Cruz, Kayveon Dickerson, Robert Duckworth, Emily Eitutis, Addison Ernat, Trinity Ferrell, Zachary Frank, Perla Garcia, Meagen Gillan, Matthew Goodbred, Kyle Hancock, Arianna Heersink, Lacey Juergensen, Sydney Kasperski, Madison Keffer, Nicholas Kerasotes, Macy Kolowski, Alex Kosciewicz, Eric Lane, Jordyn Lashure, Tyler Lucas, Amber Lynch, Kailey McCauley, Olivia McCauley, Melinda Mealer, Lawrence Miller, Jose Antonio Moscosa, Morgan Nawa, Brandon Novotney, Riley O’Brien, Kaedyn Oberholtz, Michael Olle, Snezana Pavlovich, Bilkize Purelku, Madison Rahberg, Justice Rodriguez, Ashley Rossman, Elijah Safranek, Vincent Schultz, Alexandra Stevens, Gage Swiskoski, Bich Tran, Kurtis Vlastnik, Ella Ware, Nicholas Wollack, Connor Woods, Sydnee Wright, Hannah Zera;

Princeton: Lizbehte Arellano-Garcia, Elizabeth Arkels, Courtney Atkinson, Emma Baker, Alexia Bouslog, Kiana Brokaw, Tiara Brokaw, Cayla Colby, Olivia Colmone, Jylene Cortez, Kelly Devert, Jordan Eggers, Carson Etheridge, Lauren Frost, Roger Garrett, Isabelle Gerber, Gabriel Glass, Fernando Hernandez-Campos, Connor Hickey, Mariah Hobson, Isabella Ibarra, Lily Ann Keutzer, Hensley Leach, Isaac Legner, Allie Leone, Brooke Lovgren, Dylan Lovgren, Mallori Manna, Jack May, Patrick McKeown, Rigoberto Mendez, Matthew Mesick, Christy Michael, James Mott, Logan Mueller, Robert Nelson, Kailey Patterson, Karter Patterson, Terran Polhemus, Larry Ramer, Joel Renner, Sophia Rucinski, Colton Schafer, Noah Simon, Joyce Smith, Rebecca Smith, Zoe Starkey, Veronica Gen Digma Tirao, Annaca Watson, Dean Welte, Anthony Wendling, Roxanne West, Isabella Whitfield, Emma Wittig, Allyssa Woolley;

Putnam: Kristopher Lee, Wyatt Workman;

Ransom: Grace Blickensderfer, Carley Brewick-Pointer, Denver Trainor;

Rutland: Danielle Densing;

Seatonville: Shechinah Ridley, Victor Romero, Avril Ruiz;

Seneca: Marissa Aguilar, Ashley Alsvig, Madison Applebee, Kiersten Barr, Sierra Culbertson, Ella Gilbertson, Michelle Govea, Timothy Hawley, Teagan Johnson, Leslie Klicker, Gabrielle Maxwell, Maggie McDonald, Taylor Mino, Brayden Roe, Reese Sanburg, Alexis Sprinkel, Avery Stiegler, Harleigh Varland, Maveric Varland, Maximilian Walker, Christopher Scott, Taylor Staton;

Sheffield: Matthew Foes;

Sheridan: Reese Cole, Mikayla Durland, Hannah Ernat, Lindsey Kaufmann, Meredyth Watts, Karly Westvig, Charles Woods, Stephanie Wormsley;

Spring Valley: Arthur Argubright, Dylan Brejc, Josue Bustos, Sean Casey, Jennifer Casford, Robert Cavanah, Kylie Craig, Mya Dietman, Casie Frazier, Maria Garcia, Promise Giacometti, Carlo Gutierrez, Clara Jablonski, Payton Johnson, Abigail Kaszynski, Adrian Macias, Callie Meyer, Pablo Morales, Haylie Pellegrini, Austin Pelszynski, Gennaro Piccolo, Maribel Puga, Humberto Salazar, Stephen Shaver, Terrance Smith, Gage Szymovicz, Jonathan Thomas, Hope Whightsil;

Standard: Genevieve Hunter;

Streator: Jenna Anderson, Jeffrey Armour, Emma Augustine, Anneliese Bangert, Madison Barichello, Megen Berg, Charlee Bourell, Elizabeth Bradley, Claire Broyles, Reagan Bush, Kieran Cassady, Kylie Cook, Anabel DePaz, Isabel DePaz, Carissa Dye, Murphy Elias, Alyssa Eutsey, Shea Gilkerson, Albert Gonzalez, Michael Goodrich, Hanna Gotch, Brady Grabowski, Mercedes Griffin, Liset Guadarrama, Darryl Gullens Jr., Cailey Gwaltney, Holly Hagi, Carleigh Hamilton Foxhoven, Nathaniel Harcar, Alex Harsted, Kristy Hoang, Anna Hoffmeyer, Lydia Huey, Ellie Isermann, Nicolette Kendall, Emily Kestner, Elizabeth Lopez, Kaylee Martin, Daniel Miramontes, Tyler Montalvo, Christopher Moreno, Zachary Moritz, Caitlin Neal, Videl Obenhin, Helena Ogle, Olivia Pastirik, Mauricio Pena, David Pence, Parker Phillis, Abbigail Pierce, Karilyn Porter, Hailey Rhodes, Makayla Ritko, Franchesca Rodriguez, Brianne Roe, Carter Ruff, Ella Sibert, Jotie Sliker, James Sokol, Alecia Stephenson, Mason Sterling, Nolund Stueckrad, Isabelle Tutko, Madison Underwood, Aaron Vance, Cynthia Villa, Crystal Villalobos, Murphy Wilkinson, Mia Wyatt;

Sublette: Kenneth Mullins;

Tiskilwa: Emma Depauw, Nora Eiken, Matthew Gardner, Emma Kruse-Carter;

Toluca: Faten Hariri;

Tonica: Kailey Archer, Jake Bradach, Connor Fundell, Chance Hank, Seth King, Rene Lamboley, Jon Milota, Addyson Parcher, Tristan Rees, Brianna Strehl, Nakieta Urban, Abigail Valenzuela;

Troy Grove: Jacob George;

Utica: Maxwell Colby, Frederick Fess, Sydney Galvan, Austin Grieve, Joshua Grob, Mason Guerrero, Thomas Hartman, Kyle Johnson, Connor Kelly, McKenzie Lewis, Kirsten Low, Joseph Plankenhorn, Taylor Schrader;

Van Orin: Ava Williams;

Verona: Faith Baker, Erinn Kenney;

Walnut: Kelly Langford;

Wenona: Angela Cain;

West Brooklyn: Kevin Swope.