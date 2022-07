Honor roll: Parkside School in Peru, third trimester 2021-2022

Parkside School in Peru announced its honor roll for the third trimester of the 2021-2022 school year.

High honor roll

Fifth grade: Carter Barto, Mason Beyer, Jazelle Black, Joseph Bunzell, Romeo Cabrera, Kaleb Campbell, Anthony DelPivo, Keegan Doubet, Kyle Doubet, Henry Duttlinger, Aubrianna Gadison, Kahne Gentert, Carter Lester, Ryan Owczarek, Gabrielle Smith, Trevor Tomlinson

Sixth grade: Hope Antkowiak, Julian Brand, Anthony Dowding, Arley George, Weisong “Kevin” Guo, Griffin Kellett, , Ella Lannen, Matthew Mackrow, Parker McClain, JoAn Murphy, Miller Pangrcic, Madyson Putman, Jalynn Sanders, Annika Skoog, Charlie Slusarek, Emma Spayer

Seventh grade: Faith Ankiewicz, Pristeen Baker, Michael Booker, Georgianette Buffo, Camryn Burrell, Eliana Cervantes, Alexander Crane, Adelyn Dawson, Geno Dinges, Noah Escobedo, Gwendolyn Gress, Jacob Hall, Damon Hash, Carson Herman, Gentiana Imeri, Morgan Knowles, Emma Kolczaski, Brandon Lamps, Adelyn Leone, Sarah Lowery, Christopher Mackrow, Paityn Maurice, Stuart McGunnigal, Desmond O’Dell, Zayden O’Dell, Prit Patel, Elleona Plum, Landon Puetz, Endrew Sell, Michaela Smith, Kyle Spelich, Benjamin Swanson, Shayla Turczyn, Gianni Verucchi, Peyton Wilson

Eighth grade: Keean Atkins, Annabel Baker, Marlee Bankson, Addyson Champlin, Addison Dziarnowski, Samuel Einhaus, Marly Escatel, Enrike Garcia, Nicholas Hachenberger, Cameron Harper, Melanie Hernandez, Sadie Kiersnowski, Keya Kowalski, Christian Limberg, Aniya Lumpkins, Lili McClain, Ever McCormick, Michael Niemiec, Nolan O’Brien, Scarlett O’Connell, Charlie Pellegrini, Callie Perra, Sebastian Quercia, Cameron Rankin, Kenny Tran, Clara Vaske, Taylor Vescogni

Honor roll

Fifth grade: Aliyanna Arteaga, Louis Budnick, Sibelius Buffo, Savannah Cadwallader, Aubrey Eitutis, Gavin Espinoza, Cayleb Fortes, Bryce Foster, Kiley Gentert, Carylis Gonzalez, Harper Goode, Liam Harmon, Uvaldo Hernandez, MaKayla Hoffman, Chase Martin, Levi Martin, Jacob Mayer, Sophia Mosell, Big John Murphy, Addyson Rebholz, Audrey Sell, Atlas Snell, Maddilyn Sopczynski, Ruby Stash, Gracie Tinkler, Jianna Turczyn, Maddelyn Znaniecki

Sixth grade: Alaina Adams, Jazmine Adams, Asha Andreoni, Dulce Bermudez, Millie Bowers, Riley Buffo, Gabriel Bunch, Isabella Camacho, Mia Chase, Ava Cumming, Ellie Draper, Aiden Dziarnowski, Sarah Hawkins, Claire Kelly, Eva Larios, Kolten Leffelman, Emily Lowery, Johnathan Michael, Mia Michaelson, Kacper Murawski, Vivianna Raccuglia, Riley Russell, Lydia Schaper, Emma Tomlinson

Seventh grade: Ava Barroso, Stephanie Berrum, Brody Burris, Jeramiah Cadwallader, Calen Cass, Sophia Chiero, Jareliz DeJesus, Geno Dinges, Noah Escobedo, Millicent Eustis, Reese Fenza, Camden Greathouse, Charlotte Guttilla, Christine Huettemann, Jackson Hungerford, Hudson Keffer, Lilly Larson, Elijah Lindenmeyer, Lucy Maus, Alyssa Miller, Matilda Mitchell, Tam Nguyen, Connor O’Flanangan, Audrey Olson, Andrea Peterson, Caleb Plut, Gertrude Rathbun, Juan Soto, Trever Spitzer, Alec Tomsha, Mason Walsh, Lilliana Woods

Eighth grade: Lucie Brandner, Isabelle Fonger, Alyssa Garcia, Greer Grzybowski, Collin Kalsto, Jordin Kinsella, Conner Kolowski, Agustin “Gus” Konieczki, Alayna Lair, Beau Lawrence, Logan Leszczynski, Jason Lu, Leo Maier, Eric Mateika, Jalene McConnell, Reason McCormick, Sofia Nanez, Logan Perez, Ryan Pierski, Anna Riva, Rylynd Rynkewicz, Nathaniel Salinas, Tyler Spelich, Kayla Stone, Vicky Tejada, Dane Wicinski, Nolan Wieczorek