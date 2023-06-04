Morris Community High School announces Quarter 4 Honor Roll

Morris Community High School Qtr. 4 Honor Roll – Grade 9
Aidan Ryan Aldrich, Saul Alvarez Jr, Marissa Ann Barkley, Cassie Ione Bernal, Aubrey Lynn Bormet, Madison Grace Borneman, Yadhira Caballero, Dylan Edward Cleek, Thyra Emma Condon, Sarah Ann Crisman, Austin Lee Croegaert, Austin Spencer Delahera, Addison Grace Dworak, Ava Paige Evans, Sophia Naomi Garcia, Megan Ruth Glerup, Vanessa Guerrero, Addison Mae Hackett, Brian Joseph Haish, Addison Marie Harrington, Dulce Maria Hernandez, Hayley Raye Hood, Brianna Lee Hunt, Daniel Russell Hunt, Dominick Lovell Jenkins, Addison Rose Lanahan, Jacob Michael Lanahan, Bryce Alexander Lee, Hannah Rose Linn, Zara Alejandra Lugo, Kaylee Emma Maddox, Madison Marie Malcik, Braydon Lee Mark, Evie Grace Martinez, Jeffrey Louis Martinez, Lillian Grace Mateski, Grace McNabb, Murray C McNichol, Lilah Grace Montgomery, Caden Kenneth Nelson, Landon James Norris, Shreya N Patel, Emily Lorene Ranallo, Nicola Wayne Revels, Robert Guadalupe Rico, Tessa Claire Shannon, Carter Daniel Skoff, Anthony Tyler Smith, Matthew Scott Smolkovich, Brooke Susan Thorson, Martin Earl Tully Jr, Aiden Riley Whennen, Dulce Maria Xique.
Grade 10
James William Addis, Tyler Christopher Allsworth, Dominic Benjamin Alvarez, Kedzie Keira Auwerda, Nazim Baftiri, Jackson Aubrey Bertram, Anna Rose Bibly, Brett William Bounds, Brody Alan Brandt, Maximiliano Cobarruvias, Michael Andrew Cuthbertson, Janelle Donahue, Shelby Grey Doss, Karson Lee Dransfeldt, Liam Tyre Eber, Elise Erin Evans, Macie Sue Ferguson, Ella Marie Fleetwood, Emma Ann Geiss, Kohen Matthew Gross, Harmony Jeanelle Heisterman, Aric Steven Huettemann, Kaci Elizabeth Jackson, Keira Ann Janosz, Lili Annabella Johnson, Angel Luna, Jessica Kate Mann, Carolina Maravilla, Joseph Dominic Marcanio-Martino, Brenna Catharine Mills, Ethan Cole Mumbrue, Christopher Romeo Ochoa, Trey Allen Olson, Tristan Roberto Olvera, Ayden Edward Oppenlander, Ayla Phillips, Taylin Violet Phillips, Pricilla Lydia Pierce, Sophia Jocelynne Plemmons, Bradley James Healy Raffel, Mckenzie Leigh Ragland, Zoe Annora Redmond Stanley, Gisselle Dioselyn Reyes, Sebastian Alejandro Rodriguez-Marquez, Jordyn James Shannon, Eric Ryan Shear, Iris Soberano, Addison Esther Spencer, Tyler Michael Terrell, Richard Raymond Thiel, Joel Valencia Colchado, Brandy Samantha Valencia-Farias, Jack Scott Wheeler.
Grade 11
Klarissa Alvarez, Hailey Ann Bartels, Nicholas Cole Black, Maya Alejandra Valentina Boelman, Makenna Anne Boyle, Isabella Hope Cabreda, Signey Louise Carter, Hailey Jo Childress, Cade Andrew Connor, Eric Cruz Ocampo, Kira Lynn Dergo, Nathan Alexander Dettmann, Haylee Joann Dunne, Tina Marie Ericks, Giavana Angelina Escobedo, Claire Marie Feldman, Tiernan Anthony Fitzgerald, Ario James Franzetti, Alaina Ellen Gates, Caelyn Marie Goffinet, Meghan Victoria Guth, Angelina Rose Haish, Emily Cyndilou Haymes, Anthony David Haynes, Madison Ann Hock, Benjamin Timothy Holliday, Jared Michael Houck, Alexis Marie Jara, Abagail Ann Kalkis, Zoey Marie Kennedy, Chloe Nicole Lamaze, Emma Grace Leavitt, Madeline Margaret Luke, Jake Robert Mann, Ella Grace McDonnell, Connor James Mettille, Vaughn Michael Mills, Caston Michael Norris, Melisa Olivares, Kaleb Jon Olson, Kaydence Leslie Oneill, Andrew Lawrence Paull, Adriana Lynn Pretzer, Ariana Marie Ramos, Maddox Xavier Reta, Nathan James Rossio, Brian Nathan Saenz, Janese Santana, Tyler Daniel Semlar, Antonesseo Devourne Sheegog Jr, Caleb Alexander Stage, Jacob Thomas Swartz, Aidan Gregory Twait, Aaron Lloyd Wills, Anthony Lance Xydakis, Emilia Grace Zacha, Alexa Ann Zaver.
Grade 12
Jordan Emily Ancel, Logan Robert Anderson, Elizabeth Nicole Apostolou, Faith Elizabeth Bogard, Lilly Anne Brown, Luke Christopher Brown, Matthew James Cameron, Nyla Reece Connor, Ismael Cruz, Kristanna Alexis Devigili, Liam Anthony Dub-Jaros, Katlyn Paige Eisenbeis, Brandon Michael Engelke, Sunshine Lyn Farmer, Patience Joy Gonzalez-Adkins, Emily Anne Gossett, Melissa Pamela Govea, Daniela Guerrero, Madelynn Grace Guilinger, Michaela Jo Harlan, Christopher Joseph Harris, Justin Thomas Hemmersbach, Sophie E Hipes, Kenneth James Howard, Jessica Gayle Jenkins, William Robert Knapp, Marie Antoinette Kunz, Hanna Rose Lauterbach, Hailey Jasmine Likar, Dimitri Joseph Angelo Lindemuth, Angie Lopez, Megan Marie Matney, Jack Aubrey Mills, Makenzie Leigh Moore, Amara Fidelity Mounts, Tyler William Murphy, Kelsey Jean Nelson, Casey Lee Ness, Justin Lee Newman, Haylee Jade Nicolaides, Nathen Landin Noscal-Sakai, Esada Nurceska, Joaquina Ochoa, Beatriz Estephania Padilla Ochoa, Gracie Lea Ritter, Kaleigh Renee Runyon, Madelynn Rose Rushing, Isabella Marie Sallese, Liliana Azucena Sanchez, Rachel Nicole Shoudis, Emanuel Soto, Daniel Neal Spencer, Sophie Lucille Tambling, Luna Fernanda Valderrama, Landon John Vandyke, Kayla Nicole Vinachi, Nicholas Paul Webber, Jack Logan Wegley, Caden Charles Weitzel, Gabriel Matthew White, Trace Allen Zuniga
Grade 9
Julieta Arciniega-Tamayo, Chace Daniel Bachert, Connor Michael Barth, Aubrey Lane Brooks, Ava Marie Conley, Griffyn Richard Cowell, Logan Alan Deck, Emilee Kathleen Doss, Parker Wesley Fleetwood, Emma Sophia Gilbertson, Caitlin Therese Gile, Layla Grace Granby, Margaret Jane Haas, Madeline Grace Hamer, Lillian Katherine Hansen, Brady Scott Harris, Mylie Taylor Hughes, Alyssa Anne Jepson, Alexander Christian Kott, Cade Matthew Laudeman, Lissette Leon, Layla Jade Linder, Hayden Daniel Macdonald, Gianna Georgia Marino, Juan Emmanuel Martinez, Chase Patrick McConnell, Hayden Weiss McGhee, Grace Patricia Misener, Alderson Harvey Morrison V, Milena Keri Muffler, Brooklynn Rose Nigro, Isabell Jeneane Nissen, Owen Thomas Noon, Olivia Kathleen Novick, Kylie Ellen Overbeck, Molly Kate Passerman, Aanya Hari Patel, Brodie Christopher Peterson, Olivia Grace Peterson, Laura Lynn Potter, Skyler Clare Saelens, Sophie Rae Sanders, Jace Aaron Scalf, Lorna Rose Seamans, Brenna Morine Sheets, Lauren Angela Sheets, Logan Kyle Sparrow, Riley Paige Tedford, Destiny Marie Thacker, Noemi Iris Trejo, Courtney Anne Tybor, Ella Camille Urbasek, Bryce Douglas Varner, Rowan Dempsey Wampler, Alexis Jillian Williams, Yurem Xique, Jonathan James Zarbock.
Grade 10
Jacqueline Aguilera, Connor Dale Ahearn, Jason Alexander Ajlan, Jadyn Lynn Bertram, Blaine Michael Beshoar, Julia Marie Borgstrom, Meghan Bzdill, Brian Chen, Taylor Brooke Cotter, Andrew James Engelke, Mackenzie Enger, Joey Armando Frias, Callie Faith Fulkerson, Nicole Elizabeth Noelle Gagnon, Jazlin Lexia Gonzalez, Daniel Anthony Hess, Julia Nicole Knoblich, Elise Jeanne Knudson, Charles Gary Martello, Danica Lorraine Martin, Makensi Lee Martin, Logan Robert Matzen, Grace Elizabeth Mennenga, Reagan Elaine Oelschlager, Leah Nicole Ortiz, Jaimin Sunil Patel, Bergen Paulson, Colin Joseph Pfeifer, Marleyna Julianna Price, Ashlyn Rae Punke, Cameron David Raymer, Emma Grace Savoree, Brady Scott Schwinn, Macy Lynn Shell, Donovan Patrick Smith, Paige Renee Swanson, Brianne Nicole Temme, Nevaeh Denise Terry, Paityn Rae Valentine, Steven George Wagner, Jack Daniel Wilkinson, Griffin Michael Zweeres.
Grade 11
Riley Daniel Ahearn, Bennett D Ammer, Katelyn Rose Bachert, Dominic Anthony Bertone, Xavier Alexander Corum, Aden Jonathan Delahera, Nathan Tyler Etavard, Ally Christine Fisher, Christian Isaac Fithian Morales, Emma Elise Frobish, Valeria Guadalupe Garcia, Angela Antoinettemarie Georgaklis, Maria Gutierrez, Christopher Egor Hovious, Logan Charles Huston, Colby Jacob Johnson, Amanda Marie Joseph, Joseph William Lanahan, Emma Renee Lawson, Alondra Cristina Lugo Martinez, Samuel Craig Mateski, Braden Donald Matthews, Alayna Elizabeth Mueller, Miranda Ashley Muffler, Gracie Ann Nelson, Alex Mateo Ochoa, Stephanie Nicole Olena, Corey Shane Olson, Mia Alexandra Olvera, Haven Nichole Perdomo, Aubrey Lynn Phillips, Faith Aidalinda Ragan, Makayla Elizabeth Reed, Taylor Mai Singleton, Ava Nichole Smith, Margaret Lea Stuebinger, Kendra Michelle Vasquez, Stephanie Vera, Elaina Ann Vidales, Reagan Brian Weber, Charles Michael Wright, Melany Zavala, Ambrose Joseph Zweeres.
Grade 12
Emma Ann Aldrich, Ariana Olivia Avalos, Claire Madeline Beeler, Graciela Aline Best, Sofia Aubrelia Best, Alexa Miranda Chaidez, Kylee Janelle Claypool, Sienna Diane Cleek, Chayapol Luke Carter Corsello, Ella Marie Davis, Joy Linda-Marie Dudley, Abigail Ruth Henson, Avah Caroline Hitchcock, Myah Catherine Hitchcock, Carley Alynn Hood, Kayla Lauren Jepson, Tessa Elizabeth Johnson, Mason Robert Kitchell, Keira Noel Kjellesvik, Natalie Margaret Lawton, Chaeryeong Lee, Moriah Lynn Mayberry, Peighton Rae Murphy, Ava James Ostrem, Alexander Daniel Pascual, Priya Sunil Patel, Samuel Joseph Reddinger, Zoewie Machaiah Shenberg, Noah Michael Riley Smith, Addison Julia Stacy, Kieran Robert Stewart, Brandon Jeffrey Temme, Amber Rose Tessone, Avari Justine Trevino, Kaden Raymond Welch, Jonah Shane Williams, Gretchen Nicole Zarbock.