Millbrook Junior High announces Q4 honor rolls for 2022-23 school year

Millbrook Junior High School recently announced students named to the Honor Roll for the fourth quarter grading period of the 2022-23 school year. An * denotes students with 4.0 grade point average.

A (3.5) Honor Roll

Eighth grade

Nathan Adams, Austin Brown, Sadie Clausel, Jaxon Collins, Samantha Cotton, Annalyse Creps, Makenzie Doss, *Logan Guardiola, *Taylor Jeffers, Adelaide Johnson, Tessa Kot, Malia Maddox, Caleb Morgan, Vyvienn O’Connell, Hannah Severson, Shawn Seyller, Ezekiel Stewart, Gavin Storey, Owen Underhill, Rylie Young

Seventh grade

Tess Acosta, Perla Badillo, Madison Brown, *Rylie Carlson, James DiClementi, Melanie Gonzalez, Hadley Hergenhahn, Katelyn Hobbs, *Scarlett Hopkins, Jacey Johnson, James Kath, Dorothy Klatt, Eastin McBroom, Brayden Miller, Makaylee Minnis, *Jonathan Nicosia, Patricia Pedroza, Cayla Pottinger, Colin Shields, Liam Smith, Ethan Stanford, Ashlen Underhill, Tuckyr Vana, *Wren Winner, Mandy Winninger

Sixth grade

Nolan Anderson, Kainnen Bailey, Trevor Bender, Timothy Blanchard, Teagen Britz, Jaxon Brunke, Olivia Callier, *Zoey Carlson, Clayton Christian, Sean Crowe, Teighan English, Dakota Getz, Dylan Guardiola, Lily Hansen, Claudia Heubel, Talyn Holmstrom, Dylan Kulbartz, Sophia Ludwig, Bryson Ness, Jakob Nichols, Kenzie Nichols, Tanner O’Connell, Amaris Pasillas, Monica Pedroza, *Jacob Severson, Mason Seybold, Madelyn Smieszkal, Allison Walker

Fifth grade

*Elin Begovac, *Carter Cieply, Wyatt Clausel, Shannon DiClementi, Juliette Fordyce, *Ava Greer, Atheana Jacobo, Ferne Johnson, Brendan Kailus, Eloise Klatt, *Micah Labhart, William Linke, Juliana Maloney, Bryson Miller, McKinlee Morsch, *Courtney Rogers, Adalyn Schmitt, Avery Stanford, Hunter Stuber, Tenley Wills, Payton Yaggie

B (3.0) Honor Roll

Eighth grade

Rylan Cass, Samuel Day, Madison Hobbs, AJ Olson, Kaylin Ryan, Dylan Thomas, Evan Toftoy

Seventh grade

Liam Begovac, Mason Hernandez, Ethan Redmond

Sixth grade

Nora Johnson, Evan Maddox

Fifth grade

Starlynn Acosta, Zeke Blanchard, Natalie Sanders, Kristopher Stewart, Jameson Walker, Beatrice Wood