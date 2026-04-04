KZ Nails Spa opens in downtown Batavia

The Batavia Chamber of Commerce recently welcomed KZ Nails Spa to downtown Batavia.
Chamber staff, board of directors members, business owners, community members, KZ Nails Spa owners Hahn and Lien Ta, Batavia Mayor Jeffery Schielke, chamber president and CEO Margaret Perreault, chamber special events coordinator Patti Anselme, chamber communications and membership coordinator Shirley Mott, Batavia MainStreet executive director Beth Walker and Batavia MainStreet assistant director Kristen Desler celebrated KZ Nails Spa’s arrival with a ribbon cutting March 20.
KZ Nails Spa, 40 N. Island Ave., Batavia, is a full-service nail salon that offers manicures and pedicures.
For information, call 630-339-2778 or email kz091112@gmail.com.