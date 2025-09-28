Shaw Local

The Times area prep sports schedule for Sept. 28-Oct. 4, 2025

Carson Hancock (21) of Ridgewood is held by FCW defense on Friday, Sept. 26, 2025, at Woodland School in rural Streator.

Carson Hancock (21) of Ridgewood is dragged down by the FCW defense Friday, Sept. 26, 2025, at Woodland School in rural Streator. (MaKade Rios for Shaw Local)

By J.T. Pedelty

A schedule of high school sporting events for the coming week:

Monday, September 29

Boys golf: Indian Creek at Marquette (Deer Park), 4 p.m.; Newark, Somonauk/Leland, Sandwich at Plano (Cedardell), 4:30 p.m.

Boys soccer: Somonauk/Leland/Newark vs. Serena, Hinckley-Big Rock at Earlville, 4:30 p.m.; Kaneland at Ottawa, 6 p.m.

Girls tennis: Streator at Kankakee, 4:30 p.m.

Girls volleyball: DePue at Woodland, Sandwich at Newark, 6:30 p.m.; Hall at Marquette, Seneca at Hinckley-Big Rock, Somonauk at Dwight, Earlville at Midland, 7 p.m.

Tuesday, September 30

Girls golf: La Salle-Peru, Ottawa in 2A Rich Township Regional (Deer Creek, University Park); Earlville, Putnam Co., Henry-Sen., Mendota, Fieldcrest, Marquette, St. Bede, Princeton, Seneca, Streator in 1A St. Bede Regional (Spring Creek, Spring Valley); Sandwich, Somonauk/Leland in 1A Oregon Regional (Silver Ridge, Oregon)

Cross country: Marquette, Seneca, Dwight in Tri-County Meet (Seneca FFA Farm), Newark/Serena, Somonauk/Leland at Genoa-Kingston, 4 p.m,; Ottawa, Fieldcrest at El Paso-Gridley, 4:15 p.m.

Boys soccer: Streator at Wilmington, Somonauk/Leland/Newark vs. Stillman Valley, Byron at Serena, 4:30 p.m.

Girls tennis: Rochelle at Ottawa, Streator at Lisle, 4:30 p.m.

Girls volleyball: LaMoille at Somonauk, Newark at Leland, 5:30 p.m.; La Salle-Peru at Ottawa, Reed-Custer at Streator, 6 p.m.; Dwight at Woodland, Flanagan-Cornell at Tremont, Earlville at Indian Creek, DePue at Serena, 6:30 p.m.; Fieldcrest at Dee-Mack, 7 p.m.

Girls swimming: L-P Co-Op at Morrison, 5 p.m.

Wednesday, October 1

Boys golf: Ottawa, La Salle-Peru, Morris in 2A Geneseo Regional (Valley View, Cambridge); Streator in 2A Normal U-High Regional (Weibring, Normal); Sandwich, Plano in 2A Crystal Lake South Regional (RedTail, Lakewood); Flanagan-Cornell, Putnam Co., Henry-Sen., Fieldcrest, Marquette, St. Bede, Princeton, Hall, Woodland in 1A Marquette Regional (Deer Park, Oglesby); Dwight, Newark, Seneca, Serena, Somonauk/Leland, Wilmington in 1A Dwight Regional (Dwight CC, Dwight)

Boys soccer: Sycamore JV at Somonauk/Leland/Newark, 4:30 p.m.; Morris at Ottawa, 6 p.m.

Girls volleyball: Leland at Woodland, Tri-Valley at Flanagan-Cornell, 6:30 p.m.; Serena at Marquette, Johnsburg at Sandwich, 7 p.m.

Thursday, October 2

Cross country: Fieldcrest at Normal West (Maxwell Park), 4:15 p.m.

Boys soccer: Somonauk/Leland/Newark at Oregon, St. Bede at Earlville, Serena at Roanoke-Benson, 4:30 p.m.; Lisle at Streator, 6 p.m.

Girls volleyball: Ottawa at Sycamore, Streator at Coal City, Woodland at Seneca, Rosary at Newark, Earlville at Parkview Christian, 6 p.m.; Ridgeview at Flanagan-Cornell, Marquette at Henry-Sen., Dwight at Midland, Somonauk at Mendota, Serena at IMSA, 7 p.m.

Girls swimming: L-P Co-Op at Pontiac, 5 p.m.

Friday, October 3

Football: Seneca at Marquette, Herscher at Streator, Richmond-Burton at Sandwich, FCW at West Prairie, Ottawa at La Salle-Peru, 7 p.m.

Boys soccer: Earlville at DePue/Hall, 4:30 p.m.

Girls volleyball: Earlville at Leland, 5:30 p.m.; Serena at Newark, 6 p.m.; Somonauk at IMSA, 6:15 p.m.

Saturday, October 4

Football: Dwight at St. Bede, Fieldcrest at Walther Christian, 1 p.m.

Cross country: Ottawa, Streator, Marquette, Seneca in La Salle County Invitational (Eastwood, Streator), Dwight in Peoria Invitational, Newark/Serena, Somonauk/Leland in Lisle Man Event (Community Park), 9 a.m.; Fieldcrest at Elmwood (Maple Lane CC), 9:30 a.m.

Boys soccer: East Peoria at Streator, La Salle-Peru at Serena, 11 a.m.

Girls tennis: Ottawa in Rolling Meadows Invitational, 8 a.m.

Girls volleyball: Fieldcrest in Mahomet-Seymour Invitational, 8 a.m.

