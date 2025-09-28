The Times area prep sports schedule for Sept. 28-Oct. 4, 2025

A schedule of high school sporting events for the coming week:

Monday, September 29

Boys golf: Indian Creek at Marquette (Deer Park), 4 p.m.; Newark, Somonauk/Leland, Sandwich at Plano (Cedardell), 4:30 p.m.

Boys soccer: Somonauk/Leland/Newark vs. Serena, Hinckley-Big Rock at Earlville, 4:30 p.m.; Kaneland at Ottawa, 6 p.m.

Girls tennis: Streator at Kankakee, 4:30 p.m.

Girls volleyball: DePue at Woodland, Sandwich at Newark, 6:30 p.m.; Hall at Marquette, Seneca at Hinckley-Big Rock, Somonauk at Dwight, Earlville at Midland, 7 p.m.

Tuesday, September 30

Girls golf: La Salle-Peru, Ottawa in 2A Rich Township Regional (Deer Creek, University Park); Earlville, Putnam Co., Henry-Sen., Mendota, Fieldcrest, Marquette, St. Bede, Princeton, Seneca, Streator in 1A St. Bede Regional (Spring Creek, Spring Valley); Sandwich, Somonauk/Leland in 1A Oregon Regional (Silver Ridge, Oregon)

Cross country: Marquette, Seneca, Dwight in Tri-County Meet (Seneca FFA Farm), Newark/Serena, Somonauk/Leland at Genoa-Kingston, 4 p.m,; Ottawa, Fieldcrest at El Paso-Gridley, 4:15 p.m.

Boys soccer: Streator at Wilmington, Somonauk/Leland/Newark vs. Stillman Valley, Byron at Serena, 4:30 p.m.

Girls tennis: Rochelle at Ottawa, Streator at Lisle, 4:30 p.m.

Girls volleyball: LaMoille at Somonauk, Newark at Leland, 5:30 p.m.; La Salle-Peru at Ottawa, Reed-Custer at Streator, 6 p.m.; Dwight at Woodland, Flanagan-Cornell at Tremont, Earlville at Indian Creek, DePue at Serena, 6:30 p.m.; Fieldcrest at Dee-Mack, 7 p.m.

Girls swimming: L-P Co-Op at Morrison, 5 p.m.

Wednesday, October 1

Boys golf: Ottawa, La Salle-Peru, Morris in 2A Geneseo Regional (Valley View, Cambridge); Streator in 2A Normal U-High Regional (Weibring, Normal); Sandwich, Plano in 2A Crystal Lake South Regional (RedTail, Lakewood); Flanagan-Cornell, Putnam Co., Henry-Sen., Fieldcrest, Marquette, St. Bede, Princeton, Hall, Woodland in 1A Marquette Regional (Deer Park, Oglesby); Dwight, Newark, Seneca, Serena, Somonauk/Leland, Wilmington in 1A Dwight Regional (Dwight CC, Dwight)

Boys soccer: Sycamore JV at Somonauk/Leland/Newark, 4:30 p.m.; Morris at Ottawa, 6 p.m.

Girls volleyball: Leland at Woodland, Tri-Valley at Flanagan-Cornell, 6:30 p.m.; Serena at Marquette, Johnsburg at Sandwich, 7 p.m.

Thursday, October 2

Cross country: Fieldcrest at Normal West (Maxwell Park), 4:15 p.m.

Boys soccer: Somonauk/Leland/Newark at Oregon, St. Bede at Earlville, Serena at Roanoke-Benson, 4:30 p.m.; Lisle at Streator, 6 p.m.

Girls volleyball: Ottawa at Sycamore, Streator at Coal City, Woodland at Seneca, Rosary at Newark, Earlville at Parkview Christian, 6 p.m.; Ridgeview at Flanagan-Cornell, Marquette at Henry-Sen., Dwight at Midland, Somonauk at Mendota, Serena at IMSA, 7 p.m.

Girls swimming: L-P Co-Op at Pontiac, 5 p.m.

Friday, October 3

Football: Seneca at Marquette, Herscher at Streator, Richmond-Burton at Sandwich, FCW at West Prairie, Ottawa at La Salle-Peru, 7 p.m.

Boys soccer: Earlville at DePue/Hall, 4:30 p.m.

Girls volleyball: Earlville at Leland, 5:30 p.m.; Serena at Newark, 6 p.m.; Somonauk at IMSA, 6:15 p.m.

Saturday, October 4

Football: Dwight at St. Bede, Fieldcrest at Walther Christian, 1 p.m.

Cross country: Ottawa, Streator, Marquette, Seneca in La Salle County Invitational (Eastwood, Streator), Dwight in Peoria Invitational, Newark/Serena, Somonauk/Leland in Lisle Man Event (Community Park), 9 a.m.; Fieldcrest at Elmwood (Maple Lane CC), 9:30 a.m.

Boys soccer: East Peoria at Streator, La Salle-Peru at Serena, 11 a.m.

Girls tennis: Ottawa in Rolling Meadows Invitational, 8 a.m.

Girls volleyball: Fieldcrest in Mahomet-Seymour Invitational, 8 a.m.