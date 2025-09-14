The Times area prep sports schedule for Sept. 14-Sept. 20, 2025

A schedule of high school sporting events for the coming week:

Monday, September 15

Boys golf: Newark, Somonauk/Leland, Earlville, Serena in Little Ten Tournament (Indian Oaks), 9 a.m.; Ottawa, Streator in Ottawa Invitational (Deer Park), 1 p.m.; Dwight at Seneca (The Creek), 4 p.m.

Girls golf: Seneca, Dwight, Fieldcrest in Pontiac Invitational (Wolf Creek), 1 p.m.

Boys soccer: Somonauk/Leland/Newark at Mendota, Earlville at IMSA, Richmond-Burton at Sandwich, 4:30 p.m.

Girls tennis: Ottawa at Streator, 4:15 p.m.

Girls volleyball: Parkview Christian at Leland, 5:30 p.m.; Ottawa at IVC, Morris at Seneca, 6 p.m.; Ridgeview at Woodland, Lowpoint-Washburn at Earlville, Sandwich at Woodstock, 6:30 p.m.; Indian Creek at Marquette, 7 p.m.

Tuesday, September 16

Cross country: Ottawa, Streator, Fieldcrest, Somonauk/Leland at La Salle-Peru (Baker Lake), 4 p.m.

Boys golf: Flanagan-Cornell in Tri-Valley’s Viking Scramble (Highland), 1 p.m.; Fieldcrest at Eureka (Kaufman), 2:30 p.m.; Rochelle at Ottawa (Deer Park), Reed-Custer at Streator (Eastwood), Woodland, Seneca at Putnam Co. (Edgewood Park), Marquette, Dwight at St. Bede (Spring Creek), Hinckley-Big Rock, DePue at Serena (the Creek), Marengo at Sandwich (Edgebrook), 4 p.m.

Girls golf: Seneca, Watseka, Iroquois West at Dwight, Sandwich at Marengo (Marengo Ridge), 4 p.m.

Boys soccer: Streator at Peotone, Plano at Earlville, 4:30 p.m.

Girls tennis: Princeton at Streator, 4:15 p.m.; La Salle-Peru at Ottawa, 4:30 p.m.

Girls volleyball: Leland at IMSA, 5:30 p.m.; Ottawa at Kaneland, Dwight at Streator, 6 p.m.; Flanagan-Cornell at Dee-Mack, Indian Creek at Somonauk, Earlville at Serena, 6:30 p.m.; Fieldcrest at Eureka, 7 p.m.

Wednesday, September 17

Boys golf: Seneca at Sandwich (Edgebrook), Somonauk/Leland, Serena at Earlville (Earlville CC), 4 p.m.

Boys soccer: Sandwich at Woodstock, 4:30 p.m.; La Salle-Peru at Ottawa, Washington at Streator, 6 p.m.; Somonauk/Leland/Newark at Indian Creek, 7 p.m.

Girls tennis: St. Bede at Streator, 4:15 p.m.

Girls volleyball: Newark at LaMoille, 5:30 p.m.; Streator at La Salle-Peru, Woodstock North at Sandwich, 6 p.m.; Seneca at Gardner-S. Wilmington, Dwight at Flanagan-Cornell, 6:30 p.m.; Lexington at Fieldcrest, 7 p.m.

Thursday, September 18

Cross country: Dwight in Dwight’s Trojan Invitational (Dwight CC)

Boys golf: Woodland, Flanagan-Cornell, Fieldcrest in Livingston Co. Invitational, 1 p.m.; Henry-Sen. at Marquette (Deer Park), Newark at Indian Creek (Indian Oaks), Oswego East at Sandwich (Edgebrook), 4 p.m.

Girls golf: Woodland, Flanagan-Cornell, Fieldcrest in Livingston Co. Invitational, 1 p.m.; Somonauk/Leland at Earlville (Earlville CC), 4 p.m.

Boys soccer: Crossroads Christian at Serena, 4 p.m.; Herscher at Streator, 6 p.m.

Girls volleyball: Princeton at Ottawa, Streator at Wilmington, Sandwich at Morris, 6 p.m.; Woodland at Lowpoint-Washburn, Flanagan-Cornell at Heyworth, 6:30 p.m.; Marquette at Putnam Co., Dwight at Seneca, Parkview Christian at Earlville, 7 p.m.

Friday, September 19

Football: Marquette at Dwight, Seneca at Genoa-Kingston, LeRoy at Fieldcrest, Coal City at Streator, Johnsburg at Sandwich, FCW at Amboy/LaMoille/Ohio, 7 p.m.; Ottawa at Kaneland, 7:15 p.m.

Boys golf: Dwight in Grant Park Invitational (Minne Monesse), 1 p.m.

Boys soccer: Serena at Plano, 4:30 p.m.; Princeton at Somonauk/Leland/Newark, South Beloit at Earlville, 7 p.m.

Girls tennis: Ottawa in Bloomington Gold Invitational, 3:30 p.m.

Girls volleyball: DePue at Newark, 6:30 p.m.

Saturday, September 20

Cross country: Marquette, Seneca, Fieldcrest, Somonauk/Leland, Sandwich in Bureau Valley’s Dale Donner Invitational, 9:30 a.m.

Boys golf: Somonauk/Leland, Sandwich in Genoa-Kingston’s Noles Invitational (Swan Hill), 8 a.m.

Girls golf: Sandwich in La Salle-Peru Invitational (Oak Ridge), 9 a.m.

Boys soccer: Oregon at Sandwich, Serena at Alleman, 11 a.m.; Streator at Ottawa, 11:30 a.m.

Girls tennis: Ottawa in Bloomington Gold Invitational, Streator in Unofficial ICE Meet (Coal City), 8 a.m.

Girls volleyball: Flanagan-Cornell, Fieldcrest in Fieldcrest’s Knight Invite, 8 a.m.

Girls swimming: L-P Co-Op hosts L-P Pentathlon, 10 a.m.; Leland at Alden-Hebron, 1 p.m.