NewsTribune baseball stat leaders

Putnam County's Kade Zimmerlein (7) throws a pitch during a game last season. Zimmerlein leads the area in ERA (0.85) and strikeouts (49). (MaKade Rios For Shaw Media)

By Kevin Chlum

A look at the baseball statistical leaders in the NewsTribune area, including players from La Salle-Peru, St. Bede, Hall, Putnam County, Mendota, Princeton, Bureau Valley, Earlville, Fieldcrest and Henry-Senachwine.

Batting average

PlayerAverage
Rowe (Henry).593
Brennan (Earlville).474
Stunkel (Putnam County).462
Burr (St. Bede).459
Zimmerlein (Putnam County).457
Eddy (Mendota).453
Baker (St. Bede).442
Hill (La Salle-Peru).432
Mattingly (Putnam County).426
Litherland (Bureau Valley).409

Home runs

PlayerHome runs
D. Overocker (Fieldcrest)4
Baker (St. Bede)3
Stunkel (Putnam County)3
Otero (Mendota)3
L. Gerdes (Fieldcrest)3
Burr (St. Bede)2
Shaw (Princeton)2
Rowe (Henry)2
Keith (Henry)2
Brennan (Earlville)2

Triples

PlayerTriples
Stunkel (Putnam County)3
Urbanski (La Salle-Peru)2
Burr (St. Bede)2
Brennan (Earlville)2

Doubles

PlayerDoubles
Rowe (Henry)14
Mattingly (Putnam County)10
Zimmerlein (Putnam County)7
Brennan (Earlville)7
Burr (St. Bede)6
Saini (St. Bede)6
Pinter (Hall)6
Keith (Henry)6
Baker (St. Bede)5
Bryant (Hall)5
Stunkel (Putnam County)5
L. Gerdes (Fieldcrest)5

RBIs

PlayerRBIs
Baker (St. Bede)20
Pinter (Hall)19
Stunkel (Putnam County)19
Car. Riva (St. Bede)18
Urbanski (La Salle-Peru)17
B. Curran (Hall)17
Rowe (Henry)17
Bond (La Salle-Peru)16
Burr (St. Bede)16
Brennan (Earlville)16

Runs

PlayerRuns
Bryant (Hall)22
Stunkel (Putnam County)22
Hill (La Salle-Peru)21
Mattingly (Putnam County)21
Bickett (Hall)18
Rowe (Henry)18
Burr (St. Bede)17
Zimmerlein (Putnam County)17
Philhower (Bureau Valley)17
E. Gerdes (Fieldcrest)16

Steals

PlayerSteals
Hill (La Salle-Peru)17
Ernat (La Salle-Peru)12
Shaw (Princeton)10
Oester (Princeton)8
Philhower (Bureau Valley)8
Foster (Bureau Valley)8
Rowe (Henry)8

Pitching wins

PlayerW-L
Ferrari (St. Bede)4-1
Stunkel (Putnam County)4-1
Plym (Hall)3-0
Bosi (Hall)3-0
Zimmerlein (Putnam County)3-0
Dinges (St. Bede)3-1
Z. Overocker (Fieldcreset)3-1
Rowe (Henry)3-3

ERA

PlayerERA
Zimmerlein (Putnam County)0.85
Philhower (Bureau Valley)1.24
Argubright (La Salle-Peru)1.75
Stunkel (Putnam County)1.82
Jagers (Princeton)1.94
Rowe (Henry)2.10
Howlett (Bureau Valley)2.10
Browder (Earlville)2.44
Bryant (Hall)2.55
Ferrari (St. Bede)2.69

Strikeouts

PlayerStrikeouts
Zimmerlein (Putnam County)49
Saini (St. Bede)43
Stunkel (Putnam County)41
Philhower (Bureau Valley)37
Ferrari (St. Bede)36
L. Gerdes (Fieldcrest)36
Rowe (Henry)33
D. Overocker (Fieldcrest)31
Dinges (St. Bede)29
Miller (Henry)29
