NewsTribune baseball stat leaders

A look at the baseball statistical leaders in the NewsTribune area, including players from La Salle-Peru, St. Bede, Hall, Putnam County, Mendota, Princeton, Bureau Valley, Earlville, Fieldcrest and Henry-Senachwine.
Batting average
|Player
|Average
|Rowe (Henry)
|.593
|Brennan (Earlville)
|.474
|Stunkel (Putnam County)
|.462
|Burr (St. Bede)
|.459
|Zimmerlein (Putnam County)
|.457
|Eddy (Mendota)
|.453
|Baker (St. Bede)
|.442
|Hill (La Salle-Peru)
|.432
|Mattingly (Putnam County)
|.426
|Litherland (Bureau Valley)
|.409
Home runs
|Player
|Home runs
|D. Overocker (Fieldcrest)
|4
|Baker (St. Bede)
|3
|Stunkel (Putnam County)
|3
|Otero (Mendota)
|3
|L. Gerdes (Fieldcrest)
|3
|Burr (St. Bede)
|2
|Shaw (Princeton)
|2
|Rowe (Henry)
|2
|Keith (Henry)
|2
|Brennan (Earlville)
|2
Triples
|Player
|Triples
|Stunkel (Putnam County)
|3
|Urbanski (La Salle-Peru)
|2
|Burr (St. Bede)
|2
|Brennan (Earlville)
|2
Doubles
|Player
|Doubles
|Rowe (Henry)
|14
|Mattingly (Putnam County)
|10
|Zimmerlein (Putnam County)
|7
|Brennan (Earlville)
|7
|Burr (St. Bede)
|6
|Saini (St. Bede)
|6
|Pinter (Hall)
|6
|Keith (Henry)
|6
|Baker (St. Bede)
|5
|Bryant (Hall)
|5
|Stunkel (Putnam County)
|5
|L. Gerdes (Fieldcrest)
|5
RBIs
|Player
|RBIs
|Baker (St. Bede)
|20
|Pinter (Hall)
|19
|Stunkel (Putnam County)
|19
|Car. Riva (St. Bede)
|18
|Urbanski (La Salle-Peru)
|17
|B. Curran (Hall)
|17
|Rowe (Henry)
|17
|Bond (La Salle-Peru)
|16
|Burr (St. Bede)
|16
|Brennan (Earlville)
|16
Runs
|Player
|Runs
|Bryant (Hall)
|22
|Stunkel (Putnam County)
|22
|Hill (La Salle-Peru)
|21
|Mattingly (Putnam County)
|21
|Bickett (Hall)
|18
|Rowe (Henry)
|18
|Burr (St. Bede)
|17
|Zimmerlein (Putnam County)
|17
|Philhower (Bureau Valley)
|17
|E. Gerdes (Fieldcrest)
|16
Steals
|Player
|Steals
|Hill (La Salle-Peru)
|17
|Ernat (La Salle-Peru)
|12
|Shaw (Princeton)
|10
|Oester (Princeton)
|8
|Philhower (Bureau Valley)
|8
|Foster (Bureau Valley)
|8
|Rowe (Henry)
|8
Pitching wins
|Player
|W-L
|Ferrari (St. Bede)
|4-1
|Stunkel (Putnam County)
|4-1
|Plym (Hall)
|3-0
|Bosi (Hall)
|3-0
|Zimmerlein (Putnam County)
|3-0
|Dinges (St. Bede)
|3-1
|Z. Overocker (Fieldcreset)
|3-1
|Rowe (Henry)
|3-3
ERA
|Player
|ERA
|Zimmerlein (Putnam County)
|0.85
|Philhower (Bureau Valley)
|1.24
|Argubright (La Salle-Peru)
|1.75
|Stunkel (Putnam County)
|1.82
|Jagers (Princeton)
|1.94
|Rowe (Henry)
|2.10
|Howlett (Bureau Valley)
|2.10
|Browder (Earlville)
|2.44
|Bryant (Hall)
|2.55
|Ferrari (St. Bede)
|2.69
Strikeouts
|Player
|Strikeouts
|Zimmerlein (Putnam County)
|49
|Saini (St. Bede)
|43
|Stunkel (Putnam County)
|41
|Philhower (Bureau Valley)
|37
|Ferrari (St. Bede)
|36
|L. Gerdes (Fieldcrest)
|36
|Rowe (Henry)
|33
|D. Overocker (Fieldcrest)
|31
|Dinges (St. Bede)
|29
|Miller (Henry)
|29