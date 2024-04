NewsTribune softball leader board, April 20, 2024

L-P's Callie Mertes makes contact with the ball against Rochelle this season. Mertes is the area leader in runs scored. (Scott Anderson)

A look at the statistical leaders in the NewsTribune area for the first month of the 2024 season

Batting Average

Player H-AB Average K. Anderson (Henry-Senachwine) 19-27 .704 Timmerman (Fieldcrest) 9-13 .692 B. Pinter (St. Bede) 18-34 .529 Wright (Bureau Valley) 15-29 .517 Hecht (Princeton) 16-31 .516 Hermes (St. Bede) 18-36 .500 Bosnich (St. Bede) 10-21 .476 Duttlinger (La Salle-Peru) 23-49 .469 Steinbach (La Salle-Peru) 20-43 .465 Morris (Hall) .455

Home runs

Player HRs B. Pinter (St. Bede) 4 Stoudt (St. Bede) 3 K. Anderson (Henry-Senachwine) 3 Thome (La Salle-Peru) 3 Bosnich (St. Bede) 2 Oertel (Princeton) 2 Delphi (Hall) 2

Triples

Player 3Bs K. Anderson (Henry-Senachwine) 4 Dalton (St. Bede) 3 Hermes (St. Bede) 3 Stanbary (Henry-Senachwine) 3 Pellegrini (Hall) 2 Hartwig (Henry-Senachwine) 2 B. Anderson (Henry-Senachwine) 2

Doubles

Player 2Bs Lambert (La Salle-Peru) 12 Vescogni (La Salle-Peru) 8 Oertel (Princeton) 7 Mertes (La Salle-Peru) 6 Morris (Hall) 6 Duttlinger (La Salle-Peru) 5 Piano (La Salle-Peru) 5 Woolley (Princeton) 5 Thompson (Henry-Senachwine) 5 Lawson (PHS), Wright (BV), K. Anderson (H-S), Stanbary (H-S) 4

RBIs

Player RBIs Lambert (La Salle-Peru) 20 Vescogni (La Salle-Peru) 20 B. Pinter (St. Bede) 18 Mertes (La Salle-Peru) 17 K. Anderson (Henry-Senachwine) 16 Thome (La Salle-Peru) 15 Stoudt (St. Bede) 14 Oertel (Princeton) 13 Duttlinger (L-P), Frederick (L-P), Hermes (St. Bede),

Thompson (H-S), Wright (BV) 12

Runs

Player Runs Mertes (La Salle-Peru) 21 Hermes (St. Bede) 19 Piano (La Salle-Peru) 18 Duttlinger (La Salle-Peru) 17 Lambert (La Salle-Peru) 17 Slingsby (St. Bede) 16 Stoudt (St. Bede) 16 Hecht (Princeton) 16 Harbison (Henry-Senachwine) 15 B. Anderson (H-S), Hartwig (H-S) 14

Steals

Player SBs Duttlinger (La Salle-Peru) 24 Piano (La Salle-Peru) 16 Hecht (Princeton) 15 Harbison (Henry-Senachwine) 12 Mertes (La Salle-Peru) 11

Wins

Player W-L Vescogni (La Salle-Peru) 6-3 Hermes (St. Bede) 5-0 Harbison (Henry-Senachwine) 5-5 Reviglio (Princeton) 4-0 Reglin (Bureau Valley) 4-0 Stoudt (St. Bede) 4-1 Smith (Bureau Valley( 3-2 Oertel (Princeton) 3-4

ERA

Player ERA Smith (Bureau Valley) 0.80 Hermes (St. Bede) 1.09 Harbison (Henry-Senachwine) 1.35 Oertel (Princeton) 1.79 Vescogni (La Salle-Peru) 1.94 Reglin (Bureau Valley) 2.33 Reviglio (Princeton) 2.40 Stoudt (St. Bede) 2.90

Strikeouts