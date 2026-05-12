Illinois Valley Community College honors 200 students for academic achievement

Illinois Valley Community College student David Escobedo reading his Diversity, Equity and Inclusion Essay at Illinois Valley Community College's annual Student Academic Awards event (Photo provided by Illinois Valley Community College )

Illinois Valley Community College recently recognized 200 students for academic achievement at its annual Student Academic Awards ceremony.

The Thomas J. McCormack Scholars are Isabella Argubright, Ayden Barajas, Nathaniel Hansen, Nolan Hunter, Josephina Leone, Katlynn Monaghan, Tyson Phillips, Mariana Rodriguez-Martinez, Kevin Rynke, Lilliana Samolitis, and Lucas Tousignant.

To be names a McCormack Scholar, students must earn a a semester GPA of 3.75 or higher in at least 14 semester hours of college-level coursework in the first three semesters of enrollment.

Other students recognized for academic achievement include:

Paul Simon Essay Contest winner: McKinzie Tarbox

Gandhi/King Peace Essay winner: Cooper Lamps

Diversity, Equity and Inclusion Essay winner: David Escobedo

Richard Publow Memorial Writing Award winners: Andrew Paden, Jaszmin Farley, Zoey Byers and Chance Estes.

The Publow awards the best essays written in English Composition courses.

Earning three-semester honors: Isabella Argubright; Ayden Barajas; Hope Baratta; Allyson Bohms; Gavin Bratkovich; Aiden Cheek; Brenden Christensen; Kaiden Connor; Luke Credi; Conlan Cwikla; Sarah Daugherty; Austin Davy; Aidan DeGroot; Bernadette Dittmer; Gabrielle Doyle; Gino Fascetta; Bhawna; Bria Frey; Coral Garcia; Natalie Glynn; Kailey Goetsch; Nathaniel Hansen; Mary Heermann; Charles Heiting; Nolan Hunter; Mina James; Lily Jeppson; Sarah Johnson; Cloee Johnston; Piper Kammer; Lauren Kolczaski; Ava Lambert; Josephina Leone; Litzy Lopez; Madelyn Mahnesmith; Jacob Maier; Torren Martin; Anthony Melendez; Jo Mindeman; Katlynn Monaghan; Meghann Ostler; Stacy Pavnica; Lizbeth Paz; Price Peterlin; Tyson Phillips; Eleanor Radtke; Vance Redlich; Jack Reppin; Mariana Rodriguez-Martinez; Kevin Rynke; Lilliana Samolitis; Brianna Sanchez; Danica Scoma; Alysa Sharp; Jadah Shipley; Aubrey Siebert; Adisyn Siekierka; Alan Sifuentes; Shae Simons; Madelyn Smudzinski; Malachi Snyder; Thomas Staton; Noah Steiner; Danielle-Crystal Sterner; Jakob Stumm; Clare Suarez; Robert Templeton; Ty Terzick; Lucas Tousignant; Lauren Trost; Nolan VanDuzer; Ariana Villalobos; Hailey VonPerbandt; Megan Wasilewski; Ian Watkins; Aieden Wenskunas; Brandon Wilson; Sidney Wilson; and Maya Zeman.

Earning academic honors for two consecutive semesters: Danielle Adams; Tayli Allen; Chloe Andersen; Alex Ankiewicz; Blayze Arndt; Esmeralda Avila; Charlotte Badger; Jace Baird; Kamdyn Becket; Lilliana Bernabei; Christopher Beyer; Kyle Bliss; Piper Brodbeck; Brandon Campbell; Devyn Castelli; Itzel Cervantes; Liam Clarkson; Stephanie Clift; Brooke Copeland; Morgan Day; Dawson Dresbach; Claire Durdan; Kaylee Dzurisin; Makenzie Eichelkraut; Michael Ellis; Natalie Eltrevoog; Claudia Englehaupt; Kambri Fisher; Luke Flanagan; Tracy Foreman; Sage Gallik; Sydney Ganskop; Diego Garcia; Erik Garcia; James Gassen; Todd Gay; Gabriel Glass; Amanda Golden; Miriam Gonzalez; Zulema Gonzalez; Dylan Gosdin; Robert Gray; Makenzie Hanson; Ava Hatton; Tiffany Hegland; Bryan Herrera; Morgan Hoscheid; Julia Johnson; Adam Kasperski; Katelyn Kiska; Anna Larios; Hailey Larsen; MacKenzie Law; Madison Longbein; Amy Luaisa; Mekenzie Martin; Evelin Martinez; Karen Martinez; Matthew Masters; Evey Meyer; Packston Miller; Agustin Mojica; Mia Moncrief; Ashli Moore; Kylee Moore; Rocco Morsovillo; Zoe Murphy; Emily Myre; Keely Nelson; Rutger Noordegraaf; Jose Ochoa; Ava Offermann; Olivia Orteza; Andrew Paden; Ethan Palaschak; Talia Peck; Kristina Penaverde; Michael Peters; Ryan Peterson; Palmer Phillis; Chelsea Piper; Logan Potthoff; Chelsea Ptak; Kiley Rhodes; Angela Ritter; Rafael Romero; Mason Ross; Ayipey Salinas; Brenton Sampson; Marissa Sanchez; Michael Scheib; Ryan Seibert; Ryan Slingsby; Tristin Solan; Ryan Stevenson; Nelson Stolp; Elliott Struck; McKinzie Tarbox; Thi Tran; Olivia Trolinger; Jamie Valadez-Castaneda; Nick Venjakob; Gwyneth Verona; Mary Verucchi; Haley Waddell; Hannah Waddell; Mitchel Wall; Ethan Waters; Av Weidert; Maya Wiggins; Olivia Wyzgowski; Chance Ybarra; Zachary Yborra; Carson Zellers; and Cassandra Zimmerman.

Illinois Valley Community College student services vice president Mark Grzybowski emceed the ceremony. The keynote speaker was Illinois Valley Community College criminal justice coordinator Jon Hubbell, Ph.D. The awards were presented by college president Tracy Morris and academic affair vice president Vicki Trier.