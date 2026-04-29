BCR Boys Track & Field Honor Roll, April 29

Princeton sophomore Landen Hoffman throws a season-best discus toss of 165-5. He also leads Bureau County throwers in the shot put at 49-3 1/4. (Photo provided by Mike Vaughn)

Here are the Bureau County area boys track & field athletes, representing ALO, Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede

Shot put - Landen Hoffman (P/So.) 49-3 3/4, Ian Hassler (ALO/Fr.) 48-7 1/4, Gage Spangler (ALO/So.) 42-8, Will Sramek (SB/Sr.) 41-5 1/4, Common Green (P/Sr.) 40-8 3/4, Luke Fess (SB/So.) 39-0, Aidan Carroll (BV/Jr.) 38-3 1/4, Jacob Bolin (BV/Sr.) 38-2 1/4, Jacob Mongan (H/Sr.) 38-2 1/4, Brady Dybek (BV/Fr.) 38-0 1/4

Discus - Landen Hoffman (P/So.) 165-3, Ian Hassler (ALO/FR.) 159-4, Will Sramek (SB/Sr.) 146-2, Gage Spangler (ALO/So.) 139-0, Carter Rossler (P/So.) 120-9, Brad Schoff (BV/Sr.) 118-11; Dawson Hulsing (BV/So.) 117-0, Paxton Knudson (P/Fr.) 116-9, Shane Davis (P/Fr.) 108-6, Dominic Fiocchi (H/So.) 108-1

High jump - Joseph Perez (Hall/Jr.) 6-0 1/4, Ayden Agushi (P/Jr.) 6-0, Bronko Withey (SB/Fr.) 5-8, Gavin Lanham (P/Sr.) 5-5 3/4, Dawson Hulsing (BV/So.) 5-5 1/4, Gavin Cain (P/Fr.) 5-3 3/4, Randall Simone (SB/Fr.) 5-2 1/4

Long jump - Damian Bender (ALO/So.) 21-7 1/4, Aiden Robinson (P/So.) 19-5 1/4, Keenyon Richter (BV/So.) 19-0 3/4, Dominic Carton (BV/Jr.) 18-10, Reece Pearson (P/Fr.) 18-4 1/2, Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 18-3 3/4, Connor Taylor (H/Sr.) 18-1 3/4, Luke Gualandri (SB/Sr.) 17-2, Cameron Shan (H/Jr.) 17-1 1/4, Kevin Williams (BV/Fr.) 17-0 1/4

Triple jump - Alex Lovgren (ALO/So.) 38-11 3/4, Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 38- 1 1/2, Aiden Robinson (P/So.) 37-1 1/4, Dawson Hulsing (BV/So.) 36-2 1/4, Beckett Funderberg (P/Sr.) 35-4, Randall Simone (SB/Fr.) 35-1 3/4, Channing Bellows (ALO/So.) 34-2, Jackson DeRose (P/Fr.) 33-5 3/4, Ethan Luna (H/So.) 33-4 3/4, Connor Taylor (H/Sr.) 33-1 1/4

Pole vault - James Arkins (SB/Fr.) 10-0, Reuel Pattar (P/Fr.) 9-0 1/4, Blake Gambiani (H/Sr.) 9-0, Jose Del La Torre (SB/Sr.) 9-0, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 8-9, Jhonni Escatel (H/Sr.) 8-6, Jaden Macklin (BV/Jr.) 8-0, Tyler Michlig (BV/So.) 8-0

100 - Keenyn Richter (BV/So.) 11.57, Andrew Roth (BV/Sr.) 11.58, Gabe Wamhoff (H/Sr.) 11.73, Damon Bender (ALO/So.) 11.75, Lawson Smith (BV/Fr.) 11.82, Blake Gambiani (H/Sr.) 11.84, Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 11.85, Daniel Barnes (P/Sr.) 11.87, Trajan Raffety (SB/Sr.) 11.92

200 - Keenyn Richter (BV/So.) 23.21,Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 23.88, Daniel Barnes (P/Sr.) 24.05, Kyle Velasquez (BV/Jr.) 24.16, Tucker Shane (BV/Jr.) 24.19, Landon Balestri (SB/So.) 24.2, Lawson Smith (BV/Fr.) 24.21, Gabe Wamhoff (H/Sr.) 24.35, Beckett Funderberg (P/Sr.) 24.5

400 - Keenyn Richter (BV/So.) 52.04, Ayden Agushi (P/So.) 52.43, Landon Balestri (SB/So.) 53.0, Tucker Shane (BV/Jr.) 54.66, Channing Bellows (ALO/So.) 57.27, Alex Attig (BV/Jr.) 57.4, Alex Gallardo (BV/Jr.) 57.65, Gabe Heaton (P/Fr.) 58.87

800 - Maddox Moore (BV/Sr.) 2:08.73, Tyler VandeVenter (P/Jr.) 2:09.17, Adrian Gallardo (BV/Sr.) 2:11.5, Alex Gallardo (BV/Jr.) 2:13.62, Channing Bellows (ALO/So.) 2:13.65, Kane Richter (BV/So.) 2:20.29, Preston Vasquez (SB/So.) 2:21.26, Alex Attig (BV/Jr.) 2:21.37, Gavin Pistole (BV/Fr.) 2:22.57

1,600 - Maddox Moore (BV/Sr.) 5:00.94, Tyler Mahar (ALO/So.) 5:03.14, Augustus Swanson (P/Sr.) 5:04.32, Alex Attig (BV/Jr.) 5:06.35, Easton Taylor (BV/Fr.) 5:08.12, Chris Gedraitis (SB/Sr.) 5:18.8, Adrian Hermosillo (SB/Fr.) 5:20.58, Dominik Avilla (SB/Fr.) 5:21.94, Kane Richter (BV/So.) 5:24.57, Gavin Pistole (BV/Fr.) 5:25.13

3,200 - Adrian Hermosillo (SB/Jr.) 11:01.01, Easton Taylor (BV/Fr.) 11:03.14, Alex Attig (BV/Jr.) 11:18.07, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 11:43.72, Joseph Caracheo (H/Sr.) 12:02.61, Dominik Avilla (SB/Fr.) 12:12.52, Brady Gross (P/Fr.)

110H - Casey Etheridge (P/Sr.) 15.15, Andrew Roth (BV/Sr.) 15.57, Bronko Withey (SB/Fr.) 17.19, George Keutzer (P/Fr.) 18.31, Kenna Grisham (H/So.) 19.08, Luke Gualandri (SB/Sr.) 19.82, Alex Webb (H/Jr.) 20.96

300H - Casey Etheridge (P/Sr.) 40.0, Andrew Roth (BV/Sr.) 41.12, Damien Bender (ALO/So.) 41.34, Alex Lovgren (ALO/So) 46.94, George Keutzer (P/Fr.) 47.45, Luke Gualandri (SB/Sr.) 47.58, Kane Richter (BV/So.) 48.0, Joseph Caracheo (H/Sr.) 50.9

4x100 - BV (A. Roth, Ke. Richter, T. Shane, M. Mahnesmith) 44.7; PHS (C. Etheridge, A. Agushi, G. Lanham, B. Funderberg) 44.5; Hall (B. Gambiani, J. Perez, J. Escatel, G. Wamhoff) 46.29; SBA (W. Sramek, J. De La Torre, R. Simone, Raffety) 48.2

4x200 - PHS (D. Barnes, A. Agushi, G. Lanham, B. Funderberg) 1:34.65; BV (W. Miller, M. Mahnesmith, K. Velasquez, L. Smith) 1:36.56

4x400 - PHS (C. Etheridge, G. Lanham, T. VandeVenter, A. Agushi) 3:30.16; BV (Ad. Gallardo, Ke. Richter, A. Attig, T. Shane) 3:41.37; SBA (R. Simone, J. Arkins, C. Gedraitis, L. Balestri) 3:55.59

4x800 - BV (Ak. Gallardo, Ka. Richter, G. Pistole, M. Moore) 8:54.31; SB (L. Balestri, P. Vasquez, D. Avilla, C. Gedraitis) 9:13.53, PHS (T. VandeVenter, All. Swanson, Michael Sanchez-Rodriquez, Au. Swanson) 9:13.93; Hall (K. Ladgenski, F. Payan, M. Castro, J. Caracheo) 9:36.8