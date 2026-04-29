Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Illinois Valley

BCR Boys Track & Field Honor Roll, April 29

Princeton sophomore Landen Hoffman throws a season-best discus toss of 165-5. He also leads Bureau County throwers in the shot put at 49-3 1/4. (Photo provided by Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

Here are the Bureau County area boys track & field athletes, representing ALO, Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede

Shot put - Landen Hoffman (P/So.) 49-3 3/4, Ian Hassler (ALO/Fr.) 48-7 1/4, Gage Spangler (ALO/So.) 42-8, Will Sramek (SB/Sr.) 41-5 1/4, Common Green (P/Sr.) 40-8 3/4, Luke Fess (SB/So.) 39-0, Aidan Carroll (BV/Jr.) 38-3 1/4, Jacob Bolin (BV/Sr.) 38-2 1/4, Jacob Mongan (H/Sr.) 38-2 1/4, Brady Dybek (BV/Fr.) 38-0 1/4

Discus - Landen Hoffman (P/So.) 165-3, Ian Hassler (ALO/FR.) 159-4, Will Sramek (SB/Sr.) 146-2, Gage Spangler (ALO/So.) 139-0, Carter Rossler (P/So.) 120-9, Brad Schoff (BV/Sr.) 118-11; Dawson Hulsing (BV/So.) 117-0, Paxton Knudson (P/Fr.) 116-9, Shane Davis (P/Fr.) 108-6, Dominic Fiocchi (H/So.) 108-1

High jump - Joseph Perez (Hall/Jr.) 6-0 1/4, Ayden Agushi (P/Jr.) 6-0, Bronko Withey (SB/Fr.) 5-8, Gavin Lanham (P/Sr.) 5-5 3/4, Dawson Hulsing (BV/So.) 5-5 1/4, Gavin Cain (P/Fr.) 5-3 3/4, Randall Simone (SB/Fr.) 5-2 1/4

Long jump - Damian Bender (ALO/So.) 21-7 1/4, Aiden Robinson (P/So.) 19-5 1/4, Keenyon Richter (BV/So.) 19-0 3/4, Dominic Carton (BV/Jr.) 18-10, Reece Pearson (P/Fr.) 18-4 1/2, Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 18-3 3/4, Connor Taylor (H/Sr.) 18-1 3/4, Luke Gualandri (SB/Sr.) 17-2, Cameron Shan (H/Jr.) 17-1 1/4, Kevin Williams (BV/Fr.) 17-0 1/4

Triple jump - Alex Lovgren (ALO/So.) 38-11 3/4, Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 38- 1 1/2, Aiden Robinson (P/So.) 37-1 1/4, Dawson Hulsing (BV/So.) 36-2 1/4, Beckett Funderberg (P/Sr.) 35-4, Randall Simone (SB/Fr.) 35-1 3/4, Channing Bellows (ALO/So.) 34-2, Jackson DeRose (P/Fr.) 33-5 3/4, Ethan Luna (H/So.) 33-4 3/4, Connor Taylor (H/Sr.) 33-1 1/4

Pole vault - James Arkins (SB/Fr.) 10-0, Reuel Pattar (P/Fr.) 9-0 1/4, Blake Gambiani (H/Sr.) 9-0, Jose Del La Torre (SB/Sr.) 9-0, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 8-9, Jhonni Escatel (H/Sr.) 8-6, Jaden Macklin (BV/Jr.) 8-0, Tyler Michlig (BV/So.) 8-0

100 - Keenyn Richter (BV/So.) 11.57, Andrew Roth (BV/Sr.) 11.58, Gabe Wamhoff (H/Sr.) 11.73, Damon Bender (ALO/So.) 11.75, Lawson Smith (BV/Fr.) 11.82, Blake Gambiani (H/Sr.) 11.84, Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 11.85, Daniel Barnes (P/Sr.) 11.87, Trajan Raffety (SB/Sr.) 11.92

200 - Keenyn Richter (BV/So.) 23.21,Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 23.88, Daniel Barnes (P/Sr.) 24.05, Kyle Velasquez (BV/Jr.) 24.16, Tucker Shane (BV/Jr.) 24.19, Landon Balestri (SB/So.) 24.2, Lawson Smith (BV/Fr.) 24.21, Gabe Wamhoff (H/Sr.) 24.35, Beckett Funderberg (P/Sr.) 24.5

400 - Keenyn Richter (BV/So.) 52.04, Ayden Agushi (P/So.) 52.43, Landon Balestri (SB/So.) 53.0, Tucker Shane (BV/Jr.) 54.66, Channing Bellows (ALO/So.) 57.27, Alex Attig (BV/Jr.) 57.4, Alex Gallardo (BV/Jr.) 57.65, Gabe Heaton (P/Fr.) 58.87

800 - Maddox Moore (BV/Sr.) 2:08.73, Tyler VandeVenter (P/Jr.) 2:09.17, Adrian Gallardo (BV/Sr.) 2:11.5, Alex Gallardo (BV/Jr.) 2:13.62, Channing Bellows (ALO/So.) 2:13.65, Kane Richter (BV/So.) 2:20.29, Preston Vasquez (SB/So.) 2:21.26, Alex Attig (BV/Jr.) 2:21.37, Gavin Pistole (BV/Fr.) 2:22.57

1,600 - Maddox Moore (BV/Sr.) 5:00.94, Tyler Mahar (ALO/So.) 5:03.14, Augustus Swanson (P/Sr.) 5:04.32, Alex Attig (BV/Jr.) 5:06.35, Easton Taylor (BV/Fr.) 5:08.12, Chris Gedraitis (SB/Sr.) 5:18.8, Adrian Hermosillo (SB/Fr.) 5:20.58, Dominik Avilla (SB/Fr.) 5:21.94, Kane Richter (BV/So.) 5:24.57, Gavin Pistole (BV/Fr.) 5:25.13

3,200 - Adrian Hermosillo (SB/Jr.) 11:01.01, Easton Taylor (BV/Fr.) 11:03.14, Alex Attig (BV/Jr.) 11:18.07, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 11:43.72, Joseph Caracheo (H/Sr.) 12:02.61, Dominik Avilla (SB/Fr.) 12:12.52, Brady Gross (P/Fr.)

110H - Casey Etheridge (P/Sr.) 15.15, Andrew Roth (BV/Sr.) 15.57, Bronko Withey (SB/Fr.) 17.19, George Keutzer (P/Fr.) 18.31, Kenna Grisham (H/So.) 19.08, Luke Gualandri (SB/Sr.) 19.82, Alex Webb (H/Jr.) 20.96

300H - Casey Etheridge (P/Sr.) 40.0, Andrew Roth (BV/Sr.) 41.12, Damien Bender (ALO/So.) 41.34, Alex Lovgren (ALO/So) 46.94, George Keutzer (P/Fr.) 47.45, Luke Gualandri (SB/Sr.) 47.58, Kane Richter (BV/So.) 48.0, Joseph Caracheo (H/Sr.) 50.9

4x100 - BV (A. Roth, Ke. Richter, T. Shane, M. Mahnesmith) 44.7; PHS (C. Etheridge, A. Agushi, G. Lanham, B. Funderberg) 44.5; Hall (B. Gambiani, J. Perez, J. Escatel, G. Wamhoff) 46.29; SBA (W. Sramek, J. De La Torre, R. Simone, Raffety) 48.2

4x200 - PHS (D. Barnes, A. Agushi, G. Lanham, B. Funderberg) 1:34.65; BV (W. Miller, M. Mahnesmith, K. Velasquez, L. Smith) 1:36.56

4x400 - PHS (C. Etheridge, G. Lanham, T. VandeVenter, A. Agushi) 3:30.16; BV (Ad. Gallardo, Ke. Richter, A. Attig, T. Shane) 3:41.37; SBA (R. Simone, J. Arkins, C. Gedraitis, L. Balestri) 3:55.59

4x800 - BV (Ak. Gallardo, Ka. Richter, G. Pistole, M. Moore) 8:54.31; SB (L. Balestri, P. Vasquez, D. Avilla, C. Gedraitis) 9:13.53, PHS (T. VandeVenter, All. Swanson, Michael Sanchez-Rodriquez, Au. Swanson) 9:13.93; Hall (K. Ladgenski, F. Payan, M. Castro, J. Caracheo) 9:36.8

BCRBCR SportsBureau Valley PrepsAmboy PrepsHall PrepsPrinceton PrepsSt. Bede PrepsTrack and FieldPremium
Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL