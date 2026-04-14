A look at Princeton High School softball pitching records

Katie Bates make her pitch against Kewanee.

Katie Bates, a 2022 graduate, holds Princeton softball career pitching records for wins, strikeouts and innings pitched, (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at school pitching records for Princeton High School softball as of Tuesday, April 14, 2026 as researched by BCR Sports Editor Kevin Hieronymus:

All-time recordPlayerSeason recordPlayer
Wins31-20Katie Bates (2019-22)14-7Heidi James (2012)
ERA1.33Jessica Rising (1998) 1.33Jessica Rising (1998)
Innings pitched332.1Katie Bates 133.1Madison Menzel (2014)
Strikeouts396Katie Bates 148Madison Menzel (2014)

Top 5 lists

Wins: Career - Bates 31-20, Taylor Williams (2008-11) 29-18, James (2010-12) 25-13, Reese Reviglio (2023-26) 20-25, Menzel (2013-14) 15-23. Season - James 14-7, Williams (2010) 12-5, Bates (2022) 12-5, Reviglio (2024) 9-2, Menzel (2013) 9-7, Bates (2019) 9-9

ERA: Career - Jessica Rising (1998) 1.33, Becca Rising (1998) 2.33, Bates 2.46, James 2.92, Williams 3.02. Season - J. Rising (1998) 1.33, Williams (2009) 2.11, Bates (2019) 2.14, B. Rising (1998) 2.33, James 2.37

Innings pitched: Career - Bates 332 1/3, Williams 301 2/3, Adrienne Snethen (2017-18) 296 1/3, Reviglio 280 1/3, James 228. Season - Menzel (2014) 133 1/3, Bates (2019) 119 1/3, James (2012) 118, Bates (2022) 108 1/3, Bates (2021) 105 2/3

Strikeouts: Career - Bates 396, Williams 293, Menzel 248, Reviglio (2023-26) 202, H. James 195. Season - Menzel (2014) 148, Bates (2021) 141, Bates (2019) 133, Bates (2022) 122, B. Rising (1998) 107

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL