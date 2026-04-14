A look at Princeton High School softball pitching records

Here’s a look at school pitching records for Princeton High School softball as of Tuesday, April 14, 2026 as researched by BCR Sports Editor Kevin Hieronymus:
|All-time record
|Player
|Season record
|Player
|Wins
|31-20
|Katie Bates (2019-22)
|14-7
|Heidi James (2012)
|ERA
|1.33
|Jessica Rising (1998)
|1.33
|Jessica Rising (1998)
|Innings pitched
|332.1
|Katie Bates
|133.1
|Madison Menzel (2014)
|Strikeouts
|396
|Katie Bates
|148
|Madison Menzel (2014)
Top 5 lists
Wins: Career - Bates 31-20, Taylor Williams (2008-11) 29-18, James (2010-12) 25-13, Reese Reviglio (2023-26) 20-25, Menzel (2013-14) 15-23. Season - James 14-7, Williams (2010) 12-5, Bates (2022) 12-5, Reviglio (2024) 9-2, Menzel (2013) 9-7, Bates (2019) 9-9
ERA: Career - Jessica Rising (1998) 1.33, Becca Rising (1998) 2.33, Bates 2.46, James 2.92, Williams 3.02. Season - J. Rising (1998) 1.33, Williams (2009) 2.11, Bates (2019) 2.14, B. Rising (1998) 2.33, James 2.37
Innings pitched: Career - Bates 332 1/3, Williams 301 2/3, Adrienne Snethen (2017-18) 296 1/3, Reviglio 280 1/3, James 228. Season - Menzel (2014) 133 1/3, Bates (2019) 119 1/3, James (2012) 118, Bates (2022) 108 1/3, Bates (2021) 105 2/3
Strikeouts: Career - Bates 396, Williams 293, Menzel 248, Reviglio (2023-26) 202, H. James 195. Season - Menzel (2014) 148, Bates (2021) 141, Bates (2019) 133, Bates (2022) 122, B. Rising (1998) 107