The week ahead in Times-area prep sports for March 8-March 14, 2026

Softball: Manteno vs. Streator in 2025 (Daily Journal/Tiffany Blanchette)

A schedule of high school sporting events for the coming week across The Times coverage area:

Monday, March 9

Softball: Earlville at Orangeville, 4:30 p.m.

Tuesday, March 10

Track and field: Ottawa (G) in Sycamore Indoor, 4 p.m.; Streator (B&G), Dwight (B&G) in Reed-Custer Indoor, 4:30 p.m.

Wednesday, March 11

Softball: Princeville at Fieldcrest, 4:30 p.m.

Track and field: Ottawa (B) in Sycamore Indoor, Newark (B&G) in Wesleyan Indoor (Shirk Center, Bloomington), 4 p.m.

Thursday, March 12

Boys basketball: IHSA State Finals (State Farm Center, Champaign-Urbana)

Softball: Geneseo at Seneca, 4:30 p.m.

Friday, March 13

Boys basketball: IHSA State Finals (State Farm Center, Champaign-Urbana)

Softball: Princeton at Ottawa, 4:30 p.m.

Track and field: Seneca (B&G) in Bradley-Bourbonnais Indoor, 9 a.m.

Saturday, March 14

Boys basketball: IHSA State Finals (State Farm Center, Champaign-Urbana)

Softball: Dwight at Lexington, Marquette at Hall, 11 a.m.

Track and field: Streator (B&G), Newark (B&G) in Reed-Custer Indoor, Dwight (B&G) in Bradley-Bourbonnais Boiler Indoor, 9:30 a.m.