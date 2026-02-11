Shaw Local

Putnam County Junior High announces 2nd quarter honor roll

Students recognized for academic achievement across grades 6-8

WEST Academy Honor Roll

Putnam County Junior High has announced its 2nd quarter honor roll for the 2025-2026 school year.

By Shaw Local News Network

6th Grade High Honor Roll

Addi Bickett, Colette Gapinski, Preston Goetz, Stella Guisti, Josie Heeley, Harper Heuser, Madelyn Holst, Eden Johnson, Maddy Kiegler, TJ Kramarsic, Reese Lenkaitis, Braxton Lopez, Gunner Perino, Blake Richardson, Ean Smith, Trey Soule, Enrique Vazquez-Barreras, Jaxon Zuniga

6th Grade Honor Roll

Alina Aguilar, Brantley Baker, Penelope Bird, Adan Delgado, Reagan Doehling, Austin Grasser, Bryson Smith, Jack Vice, Brithany Velasco

7th Grade High Honor Roll

Liam Askeland, Jacob Borri, Lucas Buettner, Guiliana Cimei, Angell Chasteen, Addi Goetz, Evelyn Grasser, Hudson Heiberger, Marshall Holocker, Brayden Kierski, Sophia Jackson, Liam Judd, Mason King, Sean King, Carter Keller, Mia Mennie, Allyza Mucu, Jace Newsome, Emily Pundsack, Emily Reyes, Laila Rivera, Trinity Thomas, Aubrey Zborowski, Brynn Zimmerlein

7th Grade Honor Roll

Hans Frund, Eli Schrowang, Aubree Smith

8th Grade High Honor Roll

Anahi Avila, Garrett Billups, Lillian Bouxsein, Davis Carlson, Chloe Christiansen, Dayzlyn Cioni, Ayden Dienst, Savanah Grasser, Makenna Goulding, Natalie Guadiana, Anniston Judd, AJ Kloet, Emily Konczak, Avery Lenkaitis, Anthony Popurella, Luis Ramirez, Isaac Rodriguez, Bella Sondgeroth, Nolan Weddell

8th Grade Honor Roll

Izzy Bartoluzzi, Jiovany Castro, Mylee Christiansen, John Cooper, Jaylynn Dickey, Calvin Fiedler, Murphy Hopkins, Brendan Linton, Andrew Matheny, Geoffery Pagani, Eli Pennell, Jolene Poole, Jayden Serna, Garrit Smith

