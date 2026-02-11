Putnam County Junior High announces 2nd quarter honor roll

Putnam County Junior High has announced its 2nd quarter honor roll for the 2025-2026 school year.
6th Grade High Honor Roll
Addi Bickett, Colette Gapinski, Preston Goetz, Stella Guisti, Josie Heeley, Harper Heuser, Madelyn Holst, Eden Johnson, Maddy Kiegler, TJ Kramarsic, Reese Lenkaitis, Braxton Lopez, Gunner Perino, Blake Richardson, Ean Smith, Trey Soule, Enrique Vazquez-Barreras, Jaxon Zuniga
6th Grade Honor Roll
Alina Aguilar, Brantley Baker, Penelope Bird, Adan Delgado, Reagan Doehling, Austin Grasser, Bryson Smith, Jack Vice, Brithany Velasco
7th Grade High Honor Roll
Liam Askeland, Jacob Borri, Lucas Buettner, Guiliana Cimei, Angell Chasteen, Addi Goetz, Evelyn Grasser, Hudson Heiberger, Marshall Holocker, Brayden Kierski, Sophia Jackson, Liam Judd, Mason King, Sean King, Carter Keller, Mia Mennie, Allyza Mucu, Jace Newsome, Emily Pundsack, Emily Reyes, Laila Rivera, Trinity Thomas, Aubrey Zborowski, Brynn Zimmerlein
7th Grade Honor Roll
Hans Frund, Eli Schrowang, Aubree Smith
8th Grade High Honor Roll
Anahi Avila, Garrett Billups, Lillian Bouxsein, Davis Carlson, Chloe Christiansen, Dayzlyn Cioni, Ayden Dienst, Savanah Grasser, Makenna Goulding, Natalie Guadiana, Anniston Judd, AJ Kloet, Emily Konczak, Avery Lenkaitis, Anthony Popurella, Luis Ramirez, Isaac Rodriguez, Bella Sondgeroth, Nolan Weddell
8th Grade Honor Roll
Izzy Bartoluzzi, Jiovany Castro, Mylee Christiansen, John Cooper, Jaylynn Dickey, Calvin Fiedler, Murphy Hopkins, Brendan Linton, Andrew Matheny, Geoffery Pagani, Eli Pennell, Jolene Poole, Jayden Serna, Garrit Smith