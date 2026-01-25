IVCC fall 2025 semester graduates list

A total of 174 students earned 187 degrees and certificates last fall from Illinois Valley Community College.
Graduates and their degrees or certificates are listed by hometown. The students are eligible to participate in the college’s spring commencement.
- Cedar Point: Jacob Kasperski, truck driver training advanced proficiency; Ariana Margis, CNA; Katelin Moon, truck driver training
- Cherry: Zac Koesler, EMT; Victoria Snyder, CNA
- Compton: Christina Van Sickle, associate of applied science in marketing
- Dalzell: Alejandro Maldonade-Guzman, truck driver training advanced proficiency
- DePue: Estefania Lopez, CNA; Julisa Perez, phlebotomy; Jessica Peterson, medical assistant
- Earlville: Lidia Hernandez, CNA; Morgan Myre, associate of applied science in dental hygiene; Tai Sheehan, associate of applied science in early childhood education; Isabella Valdez, CNA
- Franklin Grove: Ian Untz, truck driver training
- Grand Ridge: Brian Gutierrez, associate in science; Rosa Gutierrez, CNA; Mason Jaegle, EMT
- Granville: Michelle Baker, phlebotomy
- Hennepin: Tyler Bienemann, associate in arts; Toby Marciniak, truck driver training; Raymond Terando, truck driver training advanced efficiency
- Key West, Fla.: Maria Perez, associate in arts
- La Moille: Teagan Hewit, phlebotomy; Matthew Johnson, CNA
- La Salle: Heather Benson, EMT; Grace Duttlinger, CNA; Yarely Garcia, associate in science; Kamya Green, CNA; Kristine Hafley, associate of applied science in paramedic; Jennifer Harju, CNA; Katelyn Kiska, associate in arts; Michael Peters, associate in arts; Stefanie Raffety, business management; Jela Santos, CNA; McKennah Steele, CNA; Alex Washkowiak, truck driver training; Joshua Washkowiak, associate of applied science in computer aided engineering and design; Olivia Wyzgowski, associate in science
- Ladd: Alexandria Kunkel, truck driver training; Zachary Kunkel, truck driver training; Ava Lattin, CNA; Angelica Marlett, CNA; Paige Worden, associate in general studies
- Lostant: Brooklyn Brester, EMT; Sydney Samek, CNA
- Malden: Grace Glancy, associate in science
- Mark: Molly Miller, agricultural studies, associate of applied science in agronomy, associate of applied science in agricultural business management
- Marseilles: Inara Cotugno, EMT; Corwin Diaz, EMT; Bernadette Dittmer, associate in arts; Alex Dziorny, industrial maintenance I; Janah Jones, CNA; Logan Mills, EMT
- Mendota: Kamdyn Becket, criminal justice, associate of applied science in criminal justice; Janae Burns, CNA; Itzel Cervantes, associate in arts; Bradyn Chandler, associate in general studies; Estefania Coronel, CNA; Angelica Godina, associate in srts; Ruben Gonzalez, production welding; Charles Heiting, associate in arts, associate in general studies; Jose Hernandez, CNA; Janet Varela, associate in general studies, associate in arts
- Murphysboro: Efrain Lemus, associate of applied science in criminal justice, criminal justice, criminology
- Oglesby: Maxwell Brager, truck driver training; Amy Luaisa, associate in arts; Gabriel Sandoval, GTA welding; Gwendolin Tomsha, associate in arts; Brianna Vela, associate in science
- Ottawa: Jenna Andersen, associate of applied science in dental hygiene; Robert Anderson, truck driver training; Sienna Banushi, CNA; Matthew Bernabei, truck driver training advanced proficiency; Emily Brandis, associate in arts; Payton Bruck, CNA; Abigail Burlingame, CNA; Sebastian Cabrera, associate of applied science in agronomy, advance cannabis production, cannabis production; Brandon Carr, truck driver training; Jacob Ewers, truck driver training advanced proficiency; Bhawna, associate in science; Kenneth Harsted, associate of applied science in computer aided engineering and design; Jany’a Hawkins, CNA; Matthew Hutchisson, associate in science; William Jones, truck driver training; Michelle Lenac, CNA; Lauren Moreno, associate in science; Keely Nelson, CNA; Emma Pawelczyk, CNA; Diego Rockford, associate of applied science in automotive technology; Paul Rogalla, EMT; Jordan Schiltz, EMT; Emmalea Snyder, CNA; Madeline Stiegler, associate of applied science in dental hygiene; Charles Whitney, truck driver training advanced proficiency; Matthew Wiggins, associate of applied science in computer networking administration, computer networking; Cassie Williams, associate of applied science in dental hygiene; Shaun Wilson, truck driver training
- Paw Paw: Brian Linsner, truck driver training
- Peru: Hayden Arkins, associate in science; Christopher Beyer, industrial maintenance I; Jessica Enright, CNA; Laila Esguerra, CNA; Hunter Foster, EMT; Zachary Frank, truck driver training advanced proficiency; Erik Garcia, associate in arts; Caden Lamps, truck driver training advanced proficiency; Katlynn Monaghan, associate in science; Rebecca Peura, associate of applied science in dental hygiene; Antonio Phlippeau, CNA; Isis Roberson, CNA; Ashley Rossman, associate in arts, associate in science; Grace Scolari, phlebotomy
- Princeton: Carson Etheridge, associate in arts; Jayden Fulkerson, truck driver training; Ethan Janssen, GTA welding; Brady Kinzer, EMT; Michael McClain, truck driving training advanced proficiency; Tomas Morales, truck driver training; Kaylee Otley, infant/toddler Gateways Credential 3, ECE Gateways Credential 2, infant/toddler Gateways Credential 2, ECE Gateways Credential 3, associate of applied science in early childhood education; Rachael Woolley, associate in science
- Putnam: Thomas Downey, truck driver training
- Rutland: Danielle Densing, associate of applied science in nursing
- Seneca: Timothy Hawley, associate of applied science in engineering technology
- Sheffield: Stacey Headley, phlebotomy
- Sheridan: Lauren Ernat, CNA; Sam Sweeten, associate in science
- South Wilmington: Ryan Lenzie, truck driver training
- Spring Valley: Clayton Burrell, truck driver training; Kaden Crowther, cannabis production, advanced cannabis production; Carys Finklea, associate in arts; Addie Lopez, phlebotomy; Uriah Pearson, CNA; Sasha Piotrowski, CNA; Logan Potthoff, advanced SMA welding, basic SMA welding, intermediate SMA welding; Isabella Templeton, CNA; Dani Zeglis, CNA
- Standard: Jason Sartin, truck driver training
- Streator: Tessa Armstrong, CNA; Ronald Bapp, truck driver training advanced proficiency; Kaitlyn Carvish, CNA; Oriona Deshane, CNA; Anthony Dominic, associate in arts; Claire Durdan, associate in science; Timothy Huey, EMT; Ana Jones, CNA; Kami Kelsey, CNA; Kaylee Martin, associate of applied science in dental hygiene; Eugenio Mascote, associate of applied science in engineering technology; Ariana Mcintyre, CNA; Addison Mumm, CNA; Sidney Osland, CNA; Mauricio Pena, criminal justice, associate of applied science in criminal justice; Michael Rodriguez, truck driver training advanced proficiency; Nashyla Teamer, associate of applied science in early childhood education, ECE Gateways Credential 3; Madison Thompson, CNA; Margaret Wakeman, CNA; Timothy West, truck driver training
- Tiskilwa: Jacob Roth, truck driver training; Linda Wheeler, criminal justice
- Tonica: Beyonce Aldana, CNA; Gavin Jacobs, associate in arts
- Utica: Eden Galvan, CNA
- Walnut: Roy Goetsch, truck driver training
- Wenona: Elijah Peterson, truck driver training; Paige Sons, associate of applied science in dental hygiene