University of Illinois Extension hosts sustainable agriculture workshop series

University of Illinois Extension will host a winter workshop series on sustainable agriculture practices for farmers and landowners.
The “Sustainability on the Farm” program series will cover soil health, wildlife conservation, water quality and farm profitability, according to the Extension.
The first session, “Farming for Soil Health,” runs from 10-11 a.m. Jan. 22 at the La Salle County Extension Office. The program will cover foundational principles of soil health and practical strategies to improve soil structure, fertility and resilience.
Additional sessions include:
Farming with Wildlife — 10-11 a.m. Feb. 3 at Marshall-Putnam County Extension Office. Focus on bird habitat conservation while addressing deer and pollinator considerations.
Edge of Field Practices — 10-11 a.m. Feb. 19 at Bureau County Extension Office. Explores saturated buffers, bioreactors, constructed wetlands and prairie strips to reduce nutrient loss and improve water quality.
Conservation Practices for Profitable Farms — 10-11 a.m. March 5 at Marshall-Putnam County Extension Office. Examines conservation strategies that protect natural resources and enhance farm profitability.
Conservation Conversations — 10-11 a.m. March 20 at La Salle County Extension Office. Covers communication techniques for discussing conservation practices between farmers and landowners.
Registration is available at go.illinois.edu/SustainableFarms.
For accommodations, contact Emily Hansen at emhansen@illinois.edu or 815-224-0896.