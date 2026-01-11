Woodland Elementary, Jr. High announces 2nd quarter honor roll

Woodland Elementary and Junior High has announced its 2nd quarter honor roll, recognizing students for academic achievement.
4th Grade High Honors: Michael Adams, Linus Coley, Raiya Follmer, Luca Gilkerson, Jace Handzus, Zeppelin Kissell, Mason Koetz, Henley Long, Jack Losey, Hannah Marsinko, Jacob Ostring, Matthew Parcher, Sage Phillips, Colby Reel, Henry Reel, Averi Rowney, Barbara Simmons, Eli Torres, Charlotte Venturi, Grace Weimer
Honors: Bentley Dedic, Callie Defenbaugh, Masen Fowlers, Garrett Gragson, Jeremiah Granados, Maddux Johnson, Madelyn Sass, Skyla Taylor
5th Grade High Honors: Caroline Centko, Gwen Chapman, Reese Handzus, Brooklyn Hunt, Colson Jones, Piper Lefler, Summer Long, Valentina Rodriguez, Sophie Rogers, Brooke Sass, Gwen Wissen
Honors: Ava Adams, Onyx Carrillo, Todd Hollander, Gracie James
6th Grade High Honors: Wesley Bennett, Olivia Decker, David Ostring, Vrushal Patel, Liliana Reel, Victoria Reel, Adalyn Renken, Andrew Salisbury
Honors: Jacey Emanuelson, Scarlette Gee, Morgan Handzo, Jenavieve Johnson, Jayden McCranie, Aubrey McMeen, Gracelynn Ondek, Owen Starkey, Wyatt Stephens, Annagail White
7th Grade High Honors: Quintin Clift
Honors: Priscilla Arevalo, Avery Brust, Wade Centko, Erin Christie, Kaiden Clift, Arayah Day, Hannah Decker, Hannah Dedic, Easton Defenbaugh, Monroe Denham, Stanley Duda, Lianna Flores, Alex Freer, Rylee Reel, Jacob Simmons, Dutch Wachowski
8th Grade High Honors: Anya Bussell, Owen DeMoss, Kaylynn Gragson, Caelan Jenkins, Josephine Johnson, Ellie Jones, Jaylin Lowe, Vivien McCoy, Henry Shockley, Grayson Wissen
Honors: Molly Chismarick, Kai’Lee Fowlers, Jasmine Garza, Piper Grubaugh, Maggie McGeorge, Elizabeth Reel, Gabryella Stith, Jaydan Walker