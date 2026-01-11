Streator Township High School announces 2nd quarter honor roll

Streator Township High School has announced its 2nd quarter honor roll, recognizing students for academic achievement.
Senior High Honor Roll
Keegan Angelico, Hailey Augustine, Robin Barrett, Madison Bedeker, Dylan Beins, Jorrick Black, Payton Blakemore, Katherine Bressner, Sophia Broedlow, Carla Bruton, Aevin Burgess, Julie Chaudhari, Juliana Chavez, Clay Christoff, Brody Elias, Iris England, Blake Fialko, Maximiliano Fraga, Hailey Freeman, Logan Fricke, Aubree Gallick, Luke Gebhardt, Nayla Gonzalez, Khloe Graham, Bradley Groll, Gabriel Gutierrez, Isabel Gutierrez, Anabella Guynn, Brissa Guzman, Ava Gwaltney, Aiden Haag, Kiana Hawthorne, Michelle Hendrix, Joseph Hoekstra, Maddisyn Holocker, Jacob Isermann, Aubrey Jacobs, Isabel Jasso, Kaleigh Jones, Chase Lane, Maiya Lansford, Nicole Martinez, Paulina Martinez-Gonzalez, Mary Martin-Mattull, McKayla McBride, Talon Melvin, Lily Michael, Yaqueline Moreno, Layzeric Moton, Catherine Nunez, Jenna Onasch, Mikazlin Parrish, Garvi Patel, Alaina Perez, Emily Pratt, Alison Ramirez, Leon Ramirez, Alivia Rexroad, Bethany Schimek, Joie Schmitt, Juliana Schultz, Anahi Serna, Kimberly Serna, Sofia Sessolo, Lilyan Simpson, Ethan Snell, Elsa Sorenson, Riley Stevens, Cody Taylor, Rhiannon Treest, Charlie Turner, Andrew Warwick, Ian Wheeler, Cole Winterrowd, Emily Wissen, Javanah Young, Seth Zito
Junior High Honor Roll
Audrey Arambula, Ricardo Armenta, Alexa Barr, Delaney Barr, Javier Beltran, Brittan Bradley, Colin Byers, Kami Cassani, Briana Chavez, Jakub Coyne, Kamdyn Darrow, Elizabeth Davis, Edward Devera, Addison Dippel, Kyleigh Essman, Brooklyn Fairall, Cameron Finkelstein, Richard Franklin, Alivia Fryman, Abigail Galvan, Tanner Gammie, Yareli Garcia, Ava Glisson, Maricela Gomez, Adrian Granados, Kennedy Harcharik, Payton Henson, Violeta Hernandez, Kaylee Herring, Jerzy Kolesar, Morgan Kostal, Samuel LeRette, Adelaide Mahan, Isabelle Mahan, Madden McCloskey, Savannah McCormick, Wyatt McMullen, Isaac Melvin, Rebecca Minick, Ashley Moreno, Raegan Morgan, Jenna Moritz, Ted Neuman, Stella Orozco, Giabella Patterson, Jayden Plymire, Lily Rexroad, Roman Reynolds, Angel Rivera, Isabella Robart, Enrique Rodriguez, Simon Ross, Andres Salcido, Eduardo Serna, Jaelyn Sisson, Michael Smith, Lauren Snyder, Hannah Spellious, Brennen Stillwell, Jackson Studnicki, Trenton Studnicki, Caitlin Talty, Lahla Thompson, Tara Tkach, Jonathan Vazquez, Vincent Wargo, Phoebe Whiting, Maggie Wilkinson, Mara Williamson, Landen Zaragoza