The Times area prep sports schedule for Jan. 11-17, 2026

A schedule of high school sporting events for the coming week:

Monday, January 12

Boys basketball: Woodland at Gardner-S. Wilmington, 7 p.m.

Girls basketball: Parkview Christian at Marquette, 5:30 p.m.; Streator at Herscher, Tremont at FCW, Somonauk/Leland at Plano, 6:45 p.m.; Serena at Seneca, Sandwich at Hinckley-Big Rock, 7 p.m.

Girls bowling: Rochelle at Ottawa (Dettore’s Town), 4 p.m.

Boys wrestling: Streator at Geneseo, 6 p.m.

Tuesday, January 13

Boys basketball: La Salle-Peru at Streator, Tremont at Flanagan-Cornell, Richmond-Burton at Sandwich, 6:45 p.m.; Coal City at Seneca, Prairie Central at Fieldcrest, Serena at Earlville, Somonauk at Leland, Newark at Indian Creek, 7 p.m.

Girls basketball: IMSA at Serena, Putnam Co. at Newark, 5:30 p.m.; Ottawa at Rochelle, 7 p.m.

Girls bowling: Ottawa at DeKalb (Mardi Gras), La Salle-Peru at Streator (Streator Elks), 4 p.m.

Boys bowling: Ottawa at Hall, 4 p.m.

Girls wrestling: Sandwich at Richmond-Burton, 5 p.m.

Wednesday, January 14

Boys basketball: Henry-Sen. at Seneca, 7 p.m.; Newark at Aurora Christian, 7:30 p.m.

Girls basketball: Woodstock North at Sandwich, 6:45 p.m.; Seneca at Manteno, 7 p.m.

Girls bowling: Kaneland at Ottawa (Dettore’s Town), 4 p.m.

Boys wrestling: Ottawa, St. Bede at Seneca, 5:30 p.m.; Bradley-Bourbonnais at Marquette, 6 p.m.

Girls wrestling: Sandwich at Plainfield South, 5 p.m.

Thursday, January 15

Girls basketball: Putnam Co. at Seneca, Indian Creek at Earlville, Serena at Newark, 5:30 p.m.; Streator at Peotone, FCW at Ridgeview, 6:45 p.m.; Limestone at Ottawa, Fieldcrest at Dee-Mack, Hinckley-Big Rock at Somonauk/Leland, 7 p.m.

Girls bowling: Ottawa at St. Bede (IV Super Bowl), 4 p.m.

Boys wrestling: Sandwich at Woodstock North, 5 p.m.; Ottawa at Sycamore, Streator at Herscher, 5:30 p.m.; Dwight at Marquette, 6 p.m.

Girls wrestling: Ottawa at Sycamore, 5:30 p.m.

Friday, January 16

Boys basketball: Streator at Herscher, Flanagan-Cornell at Ridgeview, Sandwich at Woodstock North, 6:45 p.m.; Sycamore at Ottawa, Marquette at St. Bede, Pittsfield at Seneca, Putnam Co. at Woodland, Fieldcrest at Dee-Mack, Earlville at Newark, LaMoille at Leland, Somonauk at Serena, 7 p.m.

Girls basketball: Marquette at St. Bede, 5:30 p.m.

Boys bowling: La Salle-Peru, Ottawa, St. Bede, Streator in La Salle-Peru Regional (IV Super Bowl)

Boys wrestling: Marquette, Seneca, Sandwich in Reed-Custer’s Comet Classic

Girls wrestling: Ottawa vs. Kaneland (NIU), 4 p.m.; Marquette in Batavia Invitational, 5 p.m.

Saturday, January 17

Boys basketball: Dunlap at Ottawa, 6:30 p.m.; Alden-Hebron at Earlville, 7:30 p.m.; Seneca MLK Shootout – Pittsfield vs. Morris 10 a.m., Mendota vs. Manteno 11:30 a.m., Beecher vs. Hinckley-Big Rock 1 p.m., Rockridge vs. Pontiac 2:30 p.m., Seneca vs. Sandwich 4 p.m., Minooka vs. Kaneland 5:30 p.m.; McLean County/HOIC Tournament (at Shirk Center & El Paso)

Girls basketball: Sandwich at Marengo, 12:15 p.m.; Ottawa at Morris, 2:30 p.m.; Alden-Hebron at Earlville, 6 p.m.; Tri-County Conference Tournament (Dwight) – TBD; McLean County/HOIC Tournament (at Shirk Center & El Paso)

Girls bowling: Ottawa in Moline Invitational (High Land), Streator in Morris Invitational (Echo Lanes), 9 a.m.

Boys wrestling: Ottawa in Kaneland’s Flott Invitational, Streator, Somonauk/Leland in Kewanee Invitational, Marquette, Seneca, Sandwich in Reed-Custer’s Comet Classic, 9 a.m.

Girls wrestling: Sandwich in Oswego East Invitational, 9 a.m.