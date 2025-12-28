Shaw Local

The Times area prep sports schedule for Dec. 28 through Jan. 3

Marquette's Alec Novotney (15) shoots as Lexington's Joe Cheever appliea pressure in the Shipyard Showdown semifinals on Friday, Dec. 26, 2025 in Seneca.

Marquette's Alec Novotney (15) shoots as Lexington's Joe Cheever applies pressure in the Shipyard Showdown semifinals on Friday, Dec. 26, 2025, in Seneca.

By J.T. Pedelty

A schedule of high school sporting events for the coming week:

Monday, December 29

Boys basketball: Plano Christmas Classic; State Farm Classic; LaMoille Holiday Tournament

Girls basketball: Amboy Holiday Tournament

Boys wrestling: Marquette, Seneca in Springfield’s Abe’s Rumble

Tuesday, December 30

Boys basketball: Plano Christmas Classic – TBD; State Farm Classic – TBD; LaMoille Holiday Tournament – TBD

Boys wrestling: Marquette, Seneca in Springfield’s Abe’s Rumble

Girls wrestling: Ottawa, Marquette, Seneca, Sandwich in Ottawa Invitational, 9 a.m.

Wednesday, December 31

No varsity events scheduled (Happy New Year’s Eve!)

Thursday, January 1

No varsity events scheduled (Happy New Year’s Day!)

Friday, January 2

Boys basketball: Coal City at Dwight, 7 p.m.

Boys wrestling: Sandwich, Somonauk in Sandwich Dual Team Invitational, 8 a.m.; Ottawa in Wheaton-Warrenville South Invitational, 9 a.m.

Girls wrestling: Ottawa in Yorkville Quad, 9 a.m.

Saturday, January 3

Boys basketball: Dwight at Serena, 12:30 p.m.; Hall at Marquette, 6 p.m.; Sandwich at Morris, 6:30 p.m.

Girls basketball: La Salle-Peru at Marquette, 11 a.m.

Boys wrestling: Streator in Normal West Invitational, 9 a.m.; Somonauk in Kewanee’s Boilermaker Invitational, 10 a.m.

