The Times area prep sports schedule for Dec. 28 through Jan. 3

A schedule of high school sporting events for the coming week:
Monday, December 29
Boys basketball: Plano Christmas Classic; State Farm Classic; LaMoille Holiday Tournament
Girls basketball: Amboy Holiday Tournament
Boys wrestling: Marquette, Seneca in Springfield’s Abe’s Rumble
Tuesday, December 30
Boys basketball: Plano Christmas Classic – TBD; State Farm Classic – TBD; LaMoille Holiday Tournament – TBD
Boys wrestling: Marquette, Seneca in Springfield’s Abe’s Rumble
Girls wrestling: Ottawa, Marquette, Seneca, Sandwich in Ottawa Invitational, 9 a.m.
Wednesday, December 31
No varsity events scheduled (Happy New Year’s Eve!)
Thursday, January 1
No varsity events scheduled (Happy New Year’s Day!)
Friday, January 2
Boys basketball: Coal City at Dwight, 7 p.m.
Boys wrestling: Sandwich, Somonauk in Sandwich Dual Team Invitational, 8 a.m.; Ottawa in Wheaton-Warrenville South Invitational, 9 a.m.
Girls wrestling: Ottawa in Yorkville Quad, 9 a.m.
Saturday, January 3
Boys basketball: Dwight at Serena, 12:30 p.m.; Hall at Marquette, 6 p.m.; Sandwich at Morris, 6:30 p.m.
Girls basketball: La Salle-Peru at Marquette, 11 a.m.
Boys wrestling: Streator in Normal West Invitational, 9 a.m.; Somonauk in Kewanee’s Boilermaker Invitational, 10 a.m.