Presenting the 2025 Times Girls and Boys Golf Honor Roll

Streator's Jack Studnicki, drives the ball off of the fourth tee during the Streator Bulldog Invitational on Monday, Aug. 25, 2025 at Eastwood Golf Course in Streator.

By J.T. Pedelty

A collection of state and sectional qualifiers, conference champions and our two Golfers of the Year, here is the 2025 Times Girls and Boys Golf Honor Roll.

Bryer Harris, Ottawa, jr.: 2025 Times Boys Golfer of the Year, T-11th at 2A State Finals, T-3rd at 2A Boylan Sectional, 1st at 2A Geneseo Regional

Piper Stenzel, Seneca, jr.: 2025 Times Girls Golfer of the Year, T-56th at 1A State Finals, 3rd at 1A Pontiac Sectional, co-TCC champion

Colt Bryson, Ottawa, sr.: T-31st at 2A State Finals, 2nd at 2A Boylan Sectional, I-8 Conference champion

Jacob Armstrong, Ottawa, sr.: T-36th at 2A State Finals, 2nd at 2A Geneseo Regional

James Threadgill, Ottawa, so.: 2A State Finals qualifier, individual 2A sectional qualifier, I-8 Conference runner-up

Joshua Armstrong, Ottawa, so.: 2A State Finals qualifier, individual 2A sectional qualifier

Logan Cottingham, Ottawa, jr.: 2A State Finals qualifier, individual 2A sectional qualifier

Aiden Wold, Somonauk/Leland, sr.: 1A State Finals qualifier, individual 1A sectional qualifier

Carter Senko, Fieldcrest, jr.: Individual 1A sectional qualifier, 2nd at 1A Marquette Regional

Jack Studnicki, Streator, jr.: Individual 2A sectional qualifier, ICE Conference champion

Camryn Stecken, Seneca, sr.: Individual 1A sectional qualifier, co-TCC champion

Kolden Neumann, Streator, sr.: Individual 2A sectional qualifier

Brody Elias, Streator, sr.: Individual 2A sectional qualifier

Lillian Pollnow, Marquette, jr.: Individual 1A sectional qualifier

Vivienne Cronkrite, Seneca, jr.: Individual 1A sectional qualifier

Cody Malak, Seneca, jr.: Individual 1A sectional qualifier

Cooper Thorson, Seneca, jr.: Individual 1A sectional qualifier

Jimmy Kath, Newark, so.: Individual 1A sectional qualifier

Hendrix Johnson, Serena, jr.: Individual 1A sectional qualifier

Eli Gerdes, Fieldcrest, sr.: Individual 1A sectional qualifier

Braxton Nelle, Marquette, jr.: Individual 1A sectional qualifier

Aaden Browder, Earlville, jr.: Little Ten Conference runner-up

Brennen Stillwell, Streator, jr.: ICE Conference runner-up

Marquette's Lillian Pollnow tees off during Class 1A regionals on Tuesday, Sept. 30, 2025, at Spring Creek Golf Course in Spring Valley.

J.T. is a graduate of Streator High School, Illinois Valley Community College and Southern Illinois University-Carbondale who is some 26 years into an award-winning sports journalism career and serves as a regional sports editor for Shaw Local Media and Friday Night Drive.