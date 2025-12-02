Presenting the 2025 Times Girls and Boys Golf Honor Roll

A collection of state and sectional qualifiers, conference champions and our two Golfers of the Year, here is the 2025 Times Girls and Boys Golf Honor Roll.
Bryer Harris, Ottawa, jr.: 2025 Times Boys Golfer of the Year, T-11th at 2A State Finals, T-3rd at 2A Boylan Sectional, 1st at 2A Geneseo Regional
Piper Stenzel, Seneca, jr.: 2025 Times Girls Golfer of the Year, T-56th at 1A State Finals, 3rd at 1A Pontiac Sectional, co-TCC champion
Colt Bryson, Ottawa, sr.: T-31st at 2A State Finals, 2nd at 2A Boylan Sectional, I-8 Conference champion
Jacob Armstrong, Ottawa, sr.: T-36th at 2A State Finals, 2nd at 2A Geneseo Regional
James Threadgill, Ottawa, so.: 2A State Finals qualifier, individual 2A sectional qualifier, I-8 Conference runner-up
Joshua Armstrong, Ottawa, so.: 2A State Finals qualifier, individual 2A sectional qualifier
Logan Cottingham, Ottawa, jr.: 2A State Finals qualifier, individual 2A sectional qualifier
Aiden Wold, Somonauk/Leland, sr.: 1A State Finals qualifier, individual 1A sectional qualifier
Carter Senko, Fieldcrest, jr.: Individual 1A sectional qualifier, 2nd at 1A Marquette Regional
Jack Studnicki, Streator, jr.: Individual 2A sectional qualifier, ICE Conference champion
Camryn Stecken, Seneca, sr.: Individual 1A sectional qualifier, co-TCC champion
Kolden Neumann, Streator, sr.: Individual 2A sectional qualifier
Brody Elias, Streator, sr.: Individual 2A sectional qualifier
Lillian Pollnow, Marquette, jr.: Individual 1A sectional qualifier
Vivienne Cronkrite, Seneca, jr.: Individual 1A sectional qualifier
Cody Malak, Seneca, jr.: Individual 1A sectional qualifier
Cooper Thorson, Seneca, jr.: Individual 1A sectional qualifier
Jimmy Kath, Newark, so.: Individual 1A sectional qualifier
Hendrix Johnson, Serena, jr.: Individual 1A sectional qualifier
Eli Gerdes, Fieldcrest, sr.: Individual 1A sectional qualifier
Braxton Nelle, Marquette, jr.: Individual 1A sectional qualifier
Aaden Browder, Earlville, jr.: Little Ten Conference runner-up
Brennen Stillwell, Streator, jr.: ICE Conference runner-up