Marquette Academy Elementary names Quarter 1 Honor Roll students

Marquette Academy Elementary Campus has announced its honor roll students for the first quarter of the 2025-2026 school year.
High Honor Roll:
Grade 5:
Dominick Anderson, Avery Andreoni, Amelia Babiak, Zoey Bowen, Liam Cheek, Damien Cherveny, Declan Cooper, Makynlee Diss, Madelyn Feller, Makswell Hamer, Brody Hermann, Paxton McGinnis, Ariana Miller, Joseph Miller, Alivia Myers, Kynlee Olson and Thomas Pelka.
Grade 6:
Josiah Alix, Brynlee Bedeker, Liam Brewer, Edythe Brockman, Therese Bullock, Emmett Burkhead, Zoey Cantlin, Madeline Elzer, Brooklyn Entwistle, Myles Feller, Gannon Hall, Jeran Hiltabrand, Ty Hopkins, Koral Leiteritz, Cash Lucas, Ryder Michelini, Raegan Schneider, Karsyn Stewart, Elena Villalobos and Joseph Weiss.
Grade 7:
Alivia Andreoni, Sullivan Auter, Clara Blood, Dominic Cherveny, Corbin Clem, Roger Findley, Liam Gretencord, Annabelle Haiduke, Bryce Hermann, Daniela Melendez, Leah Michelini, Michael Miller, Cameron Mucci, Bo Neri, Jordyn Rix, Hannah Skelly, Angelica Stawiarski and Cashylon Woodin.
Grade 8:
Leonardo Alvarez, Gerard Cooper, Cullen DeMink, Kallyn Diss, Olivia Entwistle, Maylee Hamer, Mackenzie Hamm, Carter Johnson, Fiona McGrath, Thomas Miller, Stella Moline, Carter Noonan, Griffin Novotney, Noah Novotney, Marina Ribeiro and Logan Schneider.
Honor Roll
Grade 5:
Gavino Gallegos, Cashton Harris, Bryce Hellman, Greyson McEmery, Scarlett Moline, Athena Neurohr, Liam Nolan and Brayzen Zellers.
Grade 6:
Ryker Decker, Gianna Heuser and Kingston Mosley.
Grade 7:
Elliott Edgcomb, Parker Fuchs and Kooper Rick.
Grade 8:
Emily Drake, Kylah Gallegos, Mason Lyons, Shane Parker and Laney Ruddick.