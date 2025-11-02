Shaw Local

Grand Ridge honor roll

By Tom Collins

Grand Ridge Grade School announced its honor roll for the first quarter of the 2025-26 school year.

High Honor Roll

Eighth Grade: Jaylee Armstrong, Evelyn Bortner, Charlotte Durdan, Isak Grammer,

Aspyn Hetelle, Addison Hickey, Alyssa Hladovcak, Emileigh Jaegle, Kenzie Jaegle,

Sophia Lengfelder, Madison Lubelski, Nora Marek, Preston Myers, Johanna Ogle, Manan Patel, Zain Piccatto and Anna Reed

Seventh Grade: Kiara Adams, Annabelle Calhan, Reece Ham, Oliver Holstein, Haskell Kehoe, Jordan Kirkman, Owen Lacke, Kamden Lehr, Brantley McCormick, Myka Michlik

and Ashlynn Wolf

Sixth Grade: Stella Emm, Reigen Ham, Haylie Harcharik, Alana Hettel, Nola Jabczynski, Hunter Jaegle, Levi Jaegle, Lennon Knott, Emma Lacke, Noah LaVelle, Taya Mejia,

Flora Michlik, Candon Pabian, Chase Penoncello, Madeline Rees, Carter Santorineos,

Lily Sawin, Zeke Simons, Colden Smith and Jacoby Tustin

Honor Roll

Eighth Grade: Deacon Knott, Nicholas Raices, Gabriel Spencer and Owen Walter

Seventh Grade: Conner Cave, Dexter Craig, Dreylen Douglas, Declin Gastineau,

Zaleigh Piccatto and Benjamin Rees

Sixth Grade: Mark Cummings III, Ava Egan and Evelyn Penfield

