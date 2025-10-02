IVCC to host transfer days with 30+ colleges in October

Illinois Valley Community College will hold two Transfer Day events in October featuring more than 30 public and private universities and colleges.
State University Transfer Day is set for 10 a.m. to 1 p.m. Thursday, Oct. 9, followed by Private Illinois Colleges and Universities Day from 10 a.m. to 1 p.m. Thursday, Oct. 23. Both events will take place in the Student Life Space on campus.
Students can meet representatives to learn about transfer procedures, costs, financial aid, housing, class sizes, student clubs, and more.
State universities attending include Eastern Illinois University, Illinois State University, Northern Illinois University, Southern Illinois University Carbondale, Southern Illinois University Edwardsville, University of Illinois Chicago, University of Illinois Springfield, University of Illinois Urbana-Champaign, and Western Illinois University.
Private colleges and universities represented include American Islamic College, Augustana College, Aurora University, Blackburn College, Bradley University, Columbia College Chicago, Dominican University, Eureka College, Illinois College, Illinois Wesleyan University, Knox College, Lakeview College of Nursing, Loyola University Chicago, Methodist College/Carle Health, Millikin University, National Louis University, North Central College, North Park University, Olivet Nazarene University, Quincy University, Saint Francis Medical Center College of Nursing, and Saint Anthony College of Nursing.
For more information, visit www.ivcc.edu/transfer or call the IVCC Counseling Center at 815-224-0360.