WALNUT – This year’s Walnut 5K Run/Walk for ALS is set for 8 a.m. Saturday, July 5, at 323 S. Main St., Walnut.

Registration costs $20 by June 27 and $25 after. Register online at runsignup.com/walnut5kforALS.

For information, find Walnut 5K Run/Walk for ALS on social media.