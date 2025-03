IVCC announces fall 2024 Presidential Honors list

For the Fall 2024 semester, the following students were named to the Presidential Honors list at Illinois Valley Community College. (Scott Anderson)

Students who have earned a GPA of 3.75 to 4.0 in 12 or more semester hours, listed by hometown, are:

Blackstone – Shay McMeen

Bureau – Chelsea Piper

Cherry – Gianna Kramer

Compton – Jenah Sims, Christina Van Sickle

Dalzell – Jamie Valadez-Castaneda

Dana – Ashton Watkins

DePue – Katya Quintana, Mariana Rodriguez-Martinez, Diego Garcia, Jasmine Morales

Earlville – Easton Fruit, Morgan Kunkel, Rocco Morsovillo, Morgan Myre, Darlene Sparks

Grand Ridge – James Maltby, Ryan Seibert

Granville – Makenzie Hanson

Hennepin – Tabitha Greve, Thomas McConnaughhay, Kara Staley, Megan Wasilewski

Henry – Daniel Thompson

La Salle – Isabella Argubright, Sydney Ganskop, Nathaniel Hansen, Ella Larson, Raymond Legrenzi, Megan McGuire, Meghann Ostler, Lilylu Rauhfernandez, Brianna Sanchez, Marissa Sanchez, Aubrey Siebert, Ty Terzick, Nolan VanDuzer, Brianna Woulfe

Ladd – Claudia Englehaupt

Lostant – Robert Templeton

Magnolia – Sarah Johnson, Carleigh Wellenreiter

Marseilles – Brady Barla, Gwyneth Cato, Ashton Collins, Luke Cooper, Bernadette Dittmer, Easton Kent, Brooklyn Lawson, Madeline McDonald, Lilia Muffler, Bianca Reilly, Caleigh Rick, Michael Scheib, Malachi Snyder, Madeline Sondgeroth, Olivia Trolinger

Mazon – Lucas Tousignant

Mendota – Hope Baratta, Kamdyn Becket, William Bentley, Joshua Figueroa, Alexia Gross, Abigail Kunz, Torren Martin, Hailey Minter, Derek Nanez, Cody Nettleton, Samantha O’Brien, Stacy Pavnica, Alysa Sharp, Ryan Stevenson, Grace Wasmer

Morris – Cynthia Rosas

Oglesby – Emma Borio, Sarah Daugherty, Robert Gray, Roko Kegalj, Jacob Quick, Elizabeth Shaw, Aaron Siebert, Maddison VanZuiden, Zachary Yborra

Ottawa – Danielle Adams, Makayla Backos, Damon Bailey, Sebastian Cabrera, Brandon Campbell, Emelina Coss, Oscar Davila, Nicholas Denton, Makenzie Eichelkraut, Gino Fascetta, Bria Frey, Kailey Goetsch, Tyler Graves, Xochitl Gutierrez, Kenneth Harsted, Mary Heermann, Daniel Hoffman, Madeline Klicker, Nalani Kosin, Kiara Kummer, Hailey Larsen, Gianna Leigh, Turner Love, Emily Myre, Aaron Noble, Ava Offermann, Ryan Peterson, Conner Price, Maria Reinert, Kealey Rick, Lilliana Samolitis, Leanna Sauvageau, Reagan Shea, Melanie Stisser, Gwyneth Verona, Emma Walker, Maya Wiggins, Cassie Williams, Brandon Wilson, Zixuan Yang, Maya Zeman, William Zenke

Peru – Hayden Arkins, Ayden Barajas, Gavin Bratkovich, Caleb Burrell, Luke Credi, Lydia Dornik, Emma Garretson, Amanda Golden, Emma Hoffman, Cora Holloway, Lily Jeppson, Madison Keffer, Odin Klotz, Litzy Lopez, Mary Lowery, Jacob Maier, Katlynn Monaghan, Kallum Mortifer, Brandon Novotney, Olivia Orteza, Andrew Paden, Rebecca Peura, Camryn Piscia, Eleanor Radtke, Kevin Rynke, Mitchel Wall, Hailey Weber

Princeton – Allyson Bohms, Michael Ellis, Heather Elmore, Julia Johnson, Josephina Leone, Olivia Lund, Noah Martin, Tyson Phillips, Jadah Shipley, Kailee Winner, Rachael Woolley

Rochelle – Luis Garcia

Seatonville – Conlan Cwikla

Serena – Piper Brodbeck, Thomas Staton, Delanie Young

Sheffield – Madelyn Mahnesmith

Sheridan – Addison Cline, Reese Cole, Hannah Ernat, Nicolette Walsh, Stephanie Wormsley

Spring Valley – Takoda Dhesse, Promise Giacometti, Dylan Harris, Tiffany Hegland, Abigail Michels, Gennaro Piccolo, Madysen Ponsetti, Logan Potthoff, Ariana Villalobos

Standard – Claire McCook

Streator – Kannin Angelico, Emma Augustine, Courtney Bailey, Brooke Bartak, Megen Berg, Kyle Bliss, Charlee Bourell, Noah Cosby, Anthony Dominic, Claire Durdan, Carter Ewing, Lillian Gardner, Miriam Gonzalez, Zulema Gonzalez, Halie Grace, Mina James, Cloee Johnston, Alexandra Mahan, Jo Mindeman, Ethan Palaschak, Hunter Perhach, Palmer Phillis, Zachary Pollett, Stephanie Renken, Wyatt Shultz, Shae Simons, Danielle-Crystal Sterner, Jackson Stipp, Nicolas Thomas, Lanie Vaughn, Marisa Vickers, Madelyn Wahl, Ziara Webb

Tiskilwa – Matthew Sims

Tonica – Lilian Ficek, Ava Lambert, Olivia Milton, Kyra Newman, Hannah Salazar, Emily Strehl

Utica – Evan Bara, Max Cook, Nolan Hunter, Danica Scoma, Noah Steiner, Bo Thomas

Wenona – Paige Sons