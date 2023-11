Logan Junior High honor and high honor rolls, 1st quarter 2023-24

Logan Junior High has announced its honor and high honor rolls for the 1st quarter of the 2023-2024 school year.

High honor roll

Fifth grade

Allison Anderson, Alayna Baker, Samuel Biccochi, Evelyn Brown, Tucker Cain, Elyssa Carlson, Eli Cochran, Joclyn Cooney, Briinuh DePauw, Ryker Drinkwine, Hattie, Dye, Brielle Faber, Atticus Flackus, Stella Funderberg, Eli Gabrysm Jada Gartin, Kipton Gutshall, Leena Gutshall, Grace Harmon, Isabella Hawley, Harper Hodge, Charlotte Hubbard, Cullen Johnston, Liam Jones, Brysen Klingenberg, Avery May, Ashlyn McConnell, Dahliah Mendez, Lucy Moats, Jaxson Munson, Maycie Munson, Charlotte Newton, Kara Otley, Luke Ozburn, Avery Pease, Matthew Quick, Colin Schultz, McKenzie Senders, Derek Stegmann, McKenna Strack, Elizabeth Trotter, Kiera VandeVenter, Dominic Vasquez, Brecken Waca, Kendall Walters, Alyxis Watson, Emmett Whitlock and Calin Yelverton.

Sixth grade

Hawk Amy, Russell Basye, Theodore Bonucci, Bryce Brandt, Ailyn Cano, Kipton Cook, Kinleigh Dall, Collin Dever, Breanna Fetzer, Izaiah Fox, Nashten Funderberg, Kalliope Gasperecz, Autumn Gibson, Delilah Gyurkovics, Grant Hardy, Sophie Harp, Emily Jaeger, Liam Johnson, Michael Jones, Elizabeth Keutzer, Kendall Keutzer, William Keutzer, Taleya Kinsley, David Kirkpatrick, Lydia Kyle, Harper Linsey, WIlliam Lyon, Amy Maloy, James McInnes, Alexis Mecum, Ethan Meyer, Pierce Molin, Sadie Ori, Jena Petersen, Telly Sanders, Harper Sayler, Tucker Shafer, Annabelle Schlender, Adleigh Seitz, Elloise Stocker, Tessa Thornton, Ethan Turpen, Fern Unzicker, Raquel Vires, Charley Wade, Harper Ward, Chase Warling, Garrett Widmer, Westyn Widmer, Matthew Yepsen and Grant Zimmerman.

Seventh grade

Leila Acker, Millicent Arteaga, Eve Boggs, Allison Cihocki, Bryce Cochran, Emma Dye, Collyns Etheridge, Parker Frueh, Nolan Funderberg, Albie Hartman, Gabriel Heaton, Lenora Hopkins, Kiley Johnston, Paxton Knudsen, Chloe Kull, Sebastian LariosLafarga, Ellie Longeville, Ava Munson, Eli Ozburn, Om Patel, Reuel Pattar, Reece Pearson, Keegan Ramsey, Tristan Salazar, Ulrike Schneider, Mason Scruggs, Madison Shaw, Lizabeth Sierens, Lillian Simpson, Levi Sours, Dominick Strouss, Jonah Taylor, Karter Transou, Breelyn Unthank, Levi VandeVenter and Devontae Wright.

Eighth grade

Cayden Beaber, Rockne Berlinski, Tristan Borovicka, Payton Brandt, Corbin Brown, Landon Bushell, Braylon Clevenger, Lincoln Frost, Deacon Gutshall, Noah Gutshall, Piper Hansen, Payten Harden, Avery Hassler, Caleb Johnson, Travis Johnson, Ilyana Jones, Lilly Mabry, Chloe Moats, Grace Nesbitt, Jack Oester, Fox Sanders, Andrew Stocking, Marissa Storm, Jocelyn Strouss, Bradley Taylor, Annie Thompson, Piper Wempe, Jaiona Young and Melanie ZImmerman.

Honor Roll

Fifth grade

Aiden Anderson, Hudson Babcock, Riley Barnes, Nolan Bronson, Brettly Brzezinski, Hunter Cole, Robert Comer, Jayvian Cortez, Garrett Dever, Raymond Donahue, Lauren Driscoll, Aubrey Dunn, Brantley Fulkerson, Gabriel Glover, Gabriella Hollars, Noah Hubbard, Charlotte Junis, Nicholas Klinefelter, Dani Kramer, Elyse Lambert, Wesley Mattingly, Tessa McNabb, Lance Monier, Alivia Norman, Addilynn Odell, Charles Perry, Lucas Samuels, Tavin Sayler, Liam Slutz, Braden Thompson, Keenan Tirao, Robert Vowels, Corbin Webber, Carter Wolf and Easton Wolf.

Sixth grade

Vincent Alvarado, Owen Bankes, Lameron Baumgartner, Bentlee Blades, Brevin Brokaw, Hadley Cole, Trisha Cole, Emma Fenwick, Eric Giaquinto, Jeffrey Greenwell, Emma Hensley, Landon Hermeyer, Hailie Hollingsworth, Khloee Kleckner, Elijah Lasson, Talon Machida, Aaron Marquis, Ellie Matlick, Brody Merkel, Natalie Michael, Irene Morales, Ryder Paxton, Liam Pinter, Mason Prunty, Ean Quanstrom, Jayden Reynolds, Sadie Rutledge, Isabelle Sergeant, Kyrah SHipley, Cody Stalter, Kory Storm, Tegan Tibbitts and Aliviya Wunderlich.

Seventh grade

Tavin Affeidt, Kalena Arruda, Griffin Breeding-Fulton, Bella Campbell, Eliana Carlson, Pablo Castro, Sayge Compton, RayyLee DePauw, Brady Gross, Dylan Hicks, Tyler James, George Keutzer, Samuel Lawrence, Carleigh Mack, Kylei Molln, Olivia Murfin, Charlotte Nelson, Dominick Sandoval, Ethan Sims, Keira Thompson, Logan Walter, Jayme Wiley, Amy Wilson and Mason Wright.

Eighth grade

Cooper Amy, Shane Davis, Ethan Dunn, Anna Ellis, Kinley Fogarty, Samarrah Hoffman, Avaya Koning, Alexa Kuscsik, Dominic Lewis, Bryson Love, Kannon McCarter, Trevyn Munson, Ella Ostrowski, Addison Parry, Martin Schillaci, Owen Schultz, Justice Segerstrom, Liberty Sousa, Alyssa Stewart, Kaylee Tanner and Giavanna Weyer.