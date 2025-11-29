Football: 2025 All-Interstate 8 Conference team announced

Here are the Interstate 8 All-Conference football players for the 2025 season, as voted on by coaches of member schools.
Offensive Player of the Year: Caeden Curran, sr., RB/LB, Morris
Defensive Player of the Year: Mick Smith, jr., LB/RB, Morris
Lineman of the Year: Jake Buckley, sr., OL/DL, Kaneland
All-Conference
Kaneland: Brady Alstott, sr., DB, Brady Brown, sr., WR, Jake Buckley, sr., OL/DL, Jalen Carter, sr., QB, Carter Grabowski, sr., RB, Rogan O’Neil, jr., LB, Jack Parker, sr., LB
LaSalle-Peru: Nick Hachenberger, sr., LB, Jaron Morscheiser, jr., TE/LB, Marion Persich, so., QB, Ryland Rynkewicz, sr., DB/WR
Morris: Chace Bachert, sr., DE, Logan Conroy, jr., WR/DB, Caeden Curran, sr., RB/LB, Brogan Kjellesvik, jr., OL, Tamatoa Le’au, sr., OL/DL, Owen Olson, sr., LB, Eric Ramos, sr., OL, Mick Smith, jr., LB/RB, Logan Sparrow, sr., TE/DL, Aiden Swan, jr., OL, Brady Varner, sr., QB
Ottawa: Archer Cechowicz, sr., RB/DB, Joey Liebhart, sr., DB, Cooper Smith, sr., OL
Rochelle: Tyler Gensler, jr., RB/LB, Mark Green, sr., QB/DB, Dylan Manning, jr., RB/DB, Brode Metzger, sr., TE/LB, Markell Pogue, sr., OL/DL, Roman Villalobos, sr., RB/LB
Sycamore: Ben Anderson, jr., WR/DB, Cooper Bode, sr., RB/LB, Owen DePauw, sr., OL/DL, Griffin Larsen, sr., QB, Kevin Lee, sr., RB/LB, Vincent Pitstick, sr., TE/DL
Honorable Mentions
Kaneland: Jackson Little, sr., LB, Jackson Valentini, jr., OL, Reiss Thompson, jr., DL
LaSalle-Peru: Mason Morscheiser, jr., LB, Gus Konieczki, sr., OL, Regan Doerr, sr., DB
Morris: Brady Babington, jr., TE/DL, Brody Hibner, jr., OL, R.J. Kennedy, jr., WR
Ottawa: Evan Paris, sr., OL, Ethan Poutre, sr., FB/LB, Wes Weatherford, jr., RB/LB
Rochelle: Reece Harris, sr., LB, Keagan Albers, sr., DB, Warren Schweitzer, jr., TE
Sycamore: Maddox McRoberts, so., OL/LB, Will Rosenow, jr., OL/DL, Josiah Mitchell, sr., WR/DB