Girls flag football: 2025 All-Fox Valley Conference team announced

Here is the 2025 All-Fox Valley Conference girls flag football team, as selected by coaches.
Huntley: Aubrina Adamik, sr., WR/S/PR; Addison Avi, jr., WR/CB; Brianna Felde, sr, C/LB; Elena Fetzer, jr., CB/WR/P; Evelyn Freundt, so., WR/LB; Lyla Ginczycki, sr., QB; Charlotte Lubarski, so., R; Aubrie Rohrbacher, sr., LB
Crystal Lake Central: Jordin Gaunard, jr., LB; Ruby Macke, sr., WR/S; Ella Mueller, so., WR/CB; Sami Pottorff, sr., WR; Elynor Raithel, so., R; Ryleigh Smith, jr., QB/P
McHenry: Brianna Amedio, sr., LB; Brooklyn Anderson, jr., QB; Morgan Frederick, so., WR/DB; Addison Hoffmann, so. WR; Danica McCarthy, so., RB/LB
Cary-Grove: Maddie Dieschbourg, sr., WR/LB; Kennedy Manning, sr., QB/S; Penelope Olsen, sr., LB; Sofia Seaburg, jr., LB/WR; Aria Stanton, sr., WR
Dundee-Crown: Guadalupe Garcia, sr., R; Skyler Noe, jr., DB; Eliana Rodriguez, sr., LB; Kerrigan Svec, so., WR/QB
Jacobs: Brylan Lemon, so., WR/LB; Carly Uehlein, sr., WR/LB; Brianna VerBurg, jr., WR/DB
Hampshire: Sydney Bennick, jr., LB/WR/C; Bella Gomez, fr., LB/QB; Emilia Paulauskas, sr., WR/S
Crystal Lake South: Tessa Meluish, jr., WR; Hailey Sanders, fr., DB; Cara Schroder, so., QB
Prairie Ridge: Lila Stewart, sr., WR/S