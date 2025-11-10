Shaw Local

Girls flag football: 2025 All-Fox Valley Conference team announced

38 players from 9 schools receive All-FVC honors

Huntley’s Aubrina Adamik, left, grabs the flag of Crystal Lake Central’s Ryleigh Smith in varsity flag football at Owen Metcalf Field on the campus of Crystal Lake Central High School in Crystal Lake on Tuesday, Sept. 16, 2025.

Huntley’s Aubrina Adamik (left) grabs the flag of Crystal Lake Central’s Ryleigh Smith earlier this season at Crystal Lake Central High School in Crystal Lake. (Patrick Kunzer for Shaw Local/Patrick Kunzer for Shaw Local)

By Russ Hodges

Here is the 2025 All-Fox Valley Conference girls flag football team, as selected by coaches.

Huntley: Aubrina Adamik, sr., WR/S/PR; Addison Avi, jr., WR/CB; Brianna Felde, sr, C/LB; Elena Fetzer, jr., CB/WR/P; Evelyn Freundt, so., WR/LB; Lyla Ginczycki, sr., QB; Charlotte Lubarski, so., R; Aubrie Rohrbacher, sr., LB

Crystal Lake Central: Jordin Gaunard, jr., LB; Ruby Macke, sr., WR/S; Ella Mueller, so., WR/CB; Sami Pottorff, sr., WR; Elynor Raithel, so., R; Ryleigh Smith, jr., QB/P

McHenry: Brianna Amedio, sr., LB; Brooklyn Anderson, jr., QB; Morgan Frederick, so., WR/DB; Addison Hoffmann, so. WR; Danica McCarthy, so., RB/LB

Cary-Grove: Maddie Dieschbourg, sr., WR/LB; Kennedy Manning, sr., QB/S; Penelope Olsen, sr., LB; Sofia Seaburg, jr., LB/WR; Aria Stanton, sr., WR

Dundee-Crown: Guadalupe Garcia, sr., R; Skyler Noe, jr., DB; Eliana Rodriguez, sr., LB; Kerrigan Svec, so., WR/QB

Jacobs: Brylan Lemon, so., WR/LB; Carly Uehlein, sr., WR/LB; Brianna VerBurg, jr., WR/DB

Hampshire: Sydney Bennick, jr., LB/WR/C; Bella Gomez, fr., LB/QB; Emilia Paulauskas, sr., WR/S

Crystal Lake South: Tessa Meluish, jr., WR; Hailey Sanders, fr., DB; Cara Schroder, so., QB

Prairie Ridge: Lila Stewart, sr., WR/S

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.