Shaw Local

Analysis   •   Features   •   Podcast   •   Photo Store
Friday Night Drive

BCR postseason football update

IHSA logo

IHSA logo

By Kevin Hieronymus

8-Man Association Playoffs

At Pawnee

Amboy-LaMoille-Ohio 64, Pawnee 8

AMBOY RUSHING: Lopez 16-262 (3 TDs), McCoy 13-78 (2 TDs), Heath 5-19.

AMBOY PASSING: Welch 3-7, 67 yards (1 TD)

AMBOY RECEIVING: Winn 3-67 (1 TD)

Other I8FA quarterfinal scores

Milledgeville 22, South Beloit 6

South Fork 38, West Carroll 14

Polo 46, St. Anne 14

Saturday’ I8FA semifinal matchups

No. 1 Milledgeville (11-0) at No. 5 A-L-0 (10-1), 2 p.m.

No. 3 Polo (10-1) at No. 2 South Fork (11-0), 4 p.m.

BCR Area IHSA Playoffs

1A second-round games

No. 3 Annawan-Wethersfield 33, No. 10 Deer Creek-Mackinaw 26

1A quarterfinals

No. 3 Lena-Winslow (10-1) at No. 1 Annawan-Wethersfield (11-0), 1 p.m.

2A second-round games

No. 9 Downs Tri-Valley 24, No. 2 Rockridge 17

No. 2 El Paso-Gridley 32, No. 7 Newman 0

No. 5 Wilmington 42, No. 4 Seneca 0

3A second-round games

No. 5 Monmouth-Roseville 29, No. 4 Bloomington Central Catholic 28

No. 11 IC Catholic 37, No. 3 Kankakee McNamara 27

No. 2 Byron 38, No. 10 Pecatonica 12

3A quarterfinals

No. 11 IC Catholic (8-3) at No. 2 Byron (11-0), 2 p.m.

No. 5 Monmouth-Roseville (10-1) at No. 1 Richmond-Burton (11-0), 2 p.m.

4A second-round games

No. 5 Coal City 49, No. 4 Dixon 42

No. 6 Geneseo 28, No. 3 Macomb 0

No. 2 Morris 64, No. 7 Metamora 50

4A quarterfinals

No. 2 Morris (10-1) at No. 6 Geneseo (9-2), 2 p.m.

High School FootballBCR SportsAmboy Preps
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL