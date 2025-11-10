BCR postseason football update

8-Man Association Playoffs
At Pawnee
Amboy-LaMoille-Ohio 64, Pawnee 8
AMBOY RUSHING: Lopez 16-262 (3 TDs), McCoy 13-78 (2 TDs), Heath 5-19.
AMBOY PASSING: Welch 3-7, 67 yards (1 TD)
AMBOY RECEIVING: Winn 3-67 (1 TD)
Other I8FA quarterfinal scores
Milledgeville 22, South Beloit 6
South Fork 38, West Carroll 14
Polo 46, St. Anne 14
Saturday’ I8FA semifinal matchups
No. 1 Milledgeville (11-0) at No. 5 A-L-0 (10-1), 2 p.m.
No. 3 Polo (10-1) at No. 2 South Fork (11-0), 4 p.m.
BCR Area IHSA Playoffs
1A second-round games
No. 3 Annawan-Wethersfield 33, No. 10 Deer Creek-Mackinaw 26
1A quarterfinals
No. 3 Lena-Winslow (10-1) at No. 1 Annawan-Wethersfield (11-0), 1 p.m.
2A second-round games
No. 9 Downs Tri-Valley 24, No. 2 Rockridge 17
No. 2 El Paso-Gridley 32, No. 7 Newman 0
No. 5 Wilmington 42, No. 4 Seneca 0
3A second-round games
No. 5 Monmouth-Roseville 29, No. 4 Bloomington Central Catholic 28
No. 11 IC Catholic 37, No. 3 Kankakee McNamara 27
No. 2 Byron 38, No. 10 Pecatonica 12
3A quarterfinals
No. 11 IC Catholic (8-3) at No. 2 Byron (11-0), 2 p.m.
No. 5 Monmouth-Roseville (10-1) at No. 1 Richmond-Burton (11-0), 2 p.m.
4A second-round games
No. 5 Coal City 49, No. 4 Dixon 42
No. 6 Geneseo 28, No. 3 Macomb 0
No. 2 Morris 64, No. 7 Metamora 50
4A quarterfinals
No. 2 Morris (10-1) at No. 6 Geneseo (9-2), 2 p.m.